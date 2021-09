Tiina Kristoffresson kuulu Storytelin tiimiin, jonka tehtävänä on kehittää paikallisia tuotantoja globaaleiksi. Hänen mukaansa suomalaisilla kirjailijoilla voi olla siten entistä paremmat mahdollisuudet maailmanlaajuiseen menestykseen.

Tiina Kristoffersson toimi aiemmin johtotehtävissä musiikkiteatteri Kapsäkissä ja Kom-teatterissa, mutta on nyt palannut takaisin kirjallisuuden pariin Storytelin kustannustiimiin.

Maailman kirjailijoilla on pian edessään tiukanlainen dilemma: onko syntyvä teos ensisijaisesti a) äänikirja vai b) sellainen kannellinen ja kirjoitusta sisältävä fyysinen artefakti.

Perinteinen kirja siis.

Pakan sekoittumista vauhdittavat nyt kustantajiksi ryhtyneet digitaaliset e- ja äänikirjapalvelut, joiden mallissa teoksesta tehdään ensimmäiseksi äänikirja, ja vasta sen jälkeen pohditaan muita mahdollisia formaatteja.

Aitiopaikalla muutosta seuraa suomalainen Tiina Kristoffersson, joka on juuri aloittanut Storytelin globaalissa kustannustiimissä agenttina.

Kirjallisuuden pariin Kristoffersson palasi työskenneltyään kuutisen vuotta teatterimaailmassa. Musiikkiteatteri Kapsäkin johtajapestin jälkeen hän toimi Kom-teatterissa ensin talous- ja hallintopäällikkönä ja sitten toisena johtajana.

Pitkään teatterin parissa työskentely tuntuikin ihanan yhteisölliseltä kirjamaailmaan verrattuna. Oli oma yhteisö ja tekemisen meininki. Koronavuonna homma sitten muuttui puisevammaksi.

Tiina Kristoffersson

”Minusta tehtiin hallintojohtaja, ja huomasin, että siinä roolissa sisäinen kipinä alkoi kadota. Olen aina rakastunut myymistä ja halunnut olla eturivissä mahdollistamassa taiteilijoiden uraa, eikä hallinnollisten asioiden pyörittely saanut aikaan vastaavaa paloa”, Kristoffersson kertoo.

Niinpä oli jälleen kirjallisuuden aika.

”Vaikka olin luvannut itselleni, ettei koskaan enää.”

Kuudessa vuodessa kirjamaailmassa olikin tapahtunut paljon. Kristoffersson perusti Stilton Literary Agency -toimiston jo 2000-luvun alkupuolella ja kauppasi suomalaisten kirjailijoiden teoksia ulkomaisille kustantajille muun muassa kansainvälisillä kirjamessuilla.

Vuoteen 2015 mennessä kaikki käppyrät sitten näyttivät alaspäin, ja kirjankustantaminen näytti todelliselta auringonlaskun alalta.

Nyt on toisin. Kirjakauppaliiton tilastot kertovat, että yleinen kirjallisuus myi molempina koronakesinä hyvin ja myötätuulesta ovat päässeet nauttimaan niin kustantamot kuin kirjakaupatkin.

Vielä suurempi muutos on tapahtunut kirjojen kuluttamisessa. Kuusi vuotta sitten markkinajohtaja Bookbeat vasta aloitteli toimintaansa eikä äänikirjamarkkinoilla ollut muitakaan toimijoita.

Sen jälkeen äänikirja on ottanut yhä suuremman siivun markkinoista, ja siitä on vähitellen tulossa hallitseva formaatti kirjamarkkinoilla. Samalla digitaalisuus ja lukijadatan kerääminen on muuttunut arkipäiväksi kirjankustantamisessakin.

”Storytelissä on teknologiayrityksen identiteetti, joka sitten yhdistyy sisällöntuottamiseen ja kustantamiseen. Minusta se on äärimmäisen kiehtova yhdistelmä”, Kristoffersson toteaa.

Muutos näkyy myös agenttien ja kustantajien kohtaamisissa. Kun Kristoffersson viimeksi työskenteli kirjaviennin parissa, äänikirjaoikeuksista ei kilpailtu voimallisesti.

”Nyt kilpaillaan”, hän toteaa.

Suomessa toimivat digitaaliset palvelut ovat vahvasti ruotsalaisomistuksessa, sillä Storytelin ja Bonnierin omistaman Bookbeatin lisäksi myös Nexstory on kotoisen läntisestä naapurista. Niiden lisäksi markkinoilla toimivat ainakin Sanoman omistama Supla+, Elisa Kirja. Otavan Suomalainen plus sekä Amazonin Audible.

Omalta osaltaan murroksesta kertoo omistuksen keskittyminen.

Bonnierin alaisuuteen kuuluvat Bookbeatin lisäksi suomalaisista kustantamoista WSOY, Tammi ja Kosmos. Storytel taas on hankkinut omistukseensa pari vuotta sitten Gummeruksen ja nyt kesällä pienehkön Aula-kustantamon. Suomalainen plussan omistava Otava taas hankki viime vuoden lopulla Atenan, minkä lisäksi sillä on suojissaan useita muitakin kustantamoja.

Ja kun kilpailu on kovaa, äänikirjapalvelut pyrkivät erottautumaan television suoratoistopalveluista tutuin keinoin: tekemällä alkuperäissarjoja, joita voi kuunnella vain omassa sovelluksessa.

Se taas saattaa avata ainakin joillekin suomalaiskirjailijoille väylän maailmanmenestykseen.

Storytelin organisaatiossa Kristoffersson kuuluu kansainvälisen kustantamisen tiimiin, jonka tarkoituksena on auttaa paikallisten Storytel Original -tuotantojen kehittämisessä globaaleiksi. Tiimi myös tuottaa itse hankkeita, jotka suunnitellaan alusta lähtien useammalle markkina-alueelle.

Käytännössä kirjat siis tehdään alusta pitäen kuunneltaviksi.

”Ne tehdään yhdessä kirjailijoiden kanssa, ja niitä voi kuunnella vain Storytelissä”, hän selittää.

Kristofferssonin tehtävä on löytää teoksille uusia formaatteja. Äänikirjaksi tehty teos voi muuntautua jatkokäsittelyssä painetuksi kirjaksi, teatteriesitykseksi tai vaikkapa tietokonepeliksi linsensoituna.

Tälläkin hetkellä tarjolla on liki tuhat Styrytel Original -äänikirjaa eri puolilta maailmaa.

”En mä niihin kaikkiin pysty millään tutustumaan, mutta tarkoitus on ottaa haltuun tärkeimmät päämarkkinat Euroopassa”, Kristoffersson huokaa. ”Onneksi niin monesta on tehty englanninkielinen versio.”

Vielä tällä hetkellä Storytelin oma kustannustoiminta Suomessa on vaatimatonta. Tänä vuonna se julkaisee runsaat neljäkymmentä lisensoitua nimikettä, minkä lisäksi vuoden loppuun mennessä julkaistaan 25 Storytel Original -sarjaa.

Ensi vuonna on tarkoitus kasvattaa molempia lukuja.

Kansainvälisiä Storytel Original -hittejä ovat olleet muun muassa Camilla Läckbergin ja Alexander Karimin Sydänjää sekä Linnéa Kulingin Lahkon kasvattama.

Omissa tuotannoissa korostuvat sarjallisuus ja vahva genren tunteminen. Kirjoittajan on osattava myös lukijan koukuttavat ”cliffhangerit”. Sen sijaan liian haastava rakenne pudottaa lukijan helposti kyydistä pois.

Kaikkein varmimmin toimiva muoto äänikirjoissa on minä-kertoja ja vahva kronologisuus.

Toisaalta tekotavan tuunaaminen antaa mahdollisuuden äänellisiin kokeiluihin, joita Storytelin omissa tuotannoissa kokeillaan. Niitä ovat muun muassa useamman kertojan käyttö, musiikin käyttö sekä tehosteet.

”Itse tosin pidän ihan perinteisestä lukijasta. Joskus liian ilmeikäs luenta saattaa vähän tökkiäkin”, Kristoffersson sanoo.

Samaan aikaan kun kilpailu tekijöistä kovenee, äänikirjapalvelujen riippuvuus perinteisistä kustantamoista pysyy vahvana. Kuten muutkin palvelut, Storytel toimii edelleen kaikkien merkittävien kustantamojen kirjojen jakelualustana.

Lisäksi Storytelin äänikirjojen jatkokehittelyä printtikirjaksi ei välttämättä toteuta sen omistama kustantamo. Gummerus ja Aula tekevät kustannusohjelmaansa itsenäisesti, ja on mahdollista, että Storytelin tuottamasta äänikirjasta printtiversion julkaiseekin vaikkapa WSOY tai Otava.

Ainakin periaatteessa.

Kristoffersson ei usko formaattien syövän toisiaan.

”Mä ajattelen niin, että ne täydentävät toinen toistaan. Äänikirjat on tuoneet kirjallisuuden uusien kuluttajaryhmien ulottuville. Esimerkiksi mun omat sukulaismiehet, jotka eivät ole koskaan puhuneet kirjallisuudesta, ovat alkaneet puhua kirjoista, joita kuuntelevat.”

Tiina Kristoffersson (oik.) vuonna 2014 Frankfurtin kirjamessuilla. Tuolloin hän toimi itsenäisenä agenttina Stilton Literary Agency -toimistossaan ja kauppasi suomalaisten kirjailijoiden teoksia ulkomaisille kustantajille.

Mennyttä itsenäisen kirja-agentin uraansa Kristoffersson katselee jo etäämpää.

Siihen kuului muun muassa kirjallisuuden vientikeskus FILI:n tuella tehty lyhyehkö näytekäännös, jonka perusteella ulkomaisen kustantamon toivottiin tekevän päätöksen suomalaiskirjailijan teoksen kääntämisestä.

Enää hän ei ole käytännöstä kovin vakuuttunut.

”Harva kustantaja tekee kustannuspäätöksen sellaisen perusteella”, hän toteaa.

Nyt kansainväliseen levitykseen päätyneestä äänikirjasta on useiden käännösten lisäksi tarjolla valtavasta kuuntelijajoukosta kerätty data siitä, millä tavoin mikäkin kirja on heitä koukuttanut.

Miten suomalaiskirjailija äänikirjapalvelujen kustannusinnosta sitten hyötyy?

Ensin Kristoffersson empii. Hän haluaa olla sanoissaan varovainen, koska ”kirjailijat ovat ryhmä, joille luvataan hirveästi” eikä hän halua luvata liikoja.

Mutta aloitettuaan hän antaa sitten palaa:

”Tässä on mieletön mahdollisuus suomalaiselle kirjailijalle päästä globaalille markkina-alueelle. Storytelilla on 25 eri markkinaa, joten tie kansainväliseen menestykseen on täysin mahdollinen.”

Nopeimmin tilanteesta hyötyvät oletettavasti lastenkirjailijat. Storytelin viime kesän kuunnelluimman kymmenen kirjan listalla lastenkirjoja on kuusi kappaletta.

Lastenkirjojen juoni sekä hahmot sopivat myös oivallisesti erilaiseen formatointiin, kuten vaikkapa animaatiosarjoiksi tai näytelmiksi. Ja kuvien kautta äänikirjat saavat myös perinteiseksi kirjaksi painettuna uuden elämän.

Roope Lipasti

Storytel Originalin tuoreita lastenkirjoja ovat muun muassa Elina Pullin kirjoittama ja Leena Fredrikssonin luomaan pandahahmoon perustuva Momolu, Roope Lipastin luoma Rudolf Rosvo sekä Hannu Kontturin kirjoittama Erityiset.

Kristoffersson itse edusti Lipastia jo itsenäisenä agenttina ja on uuden tehtäväkuvansa tuomista mahdollisuuksista innoissaan.

” Rudolf Rosvo on jo käännetty englanniksi, ja nyt esittelen sitä muille markkinoille Storytelin sisällä. Onhan se huikeaa, että pääsen suoraan keskustelemaan sen kääntämisestä vaikkapa Intiassa käytettävän marathin kielelle”, hän sanoo.

Äänessä kuuluu tuttu palo.

Kipinä on selvästi syttynyt.