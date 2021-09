Mohamedou Slahi, terroristi vai syytön? -dokumentin haastateltavat käyvät jatkuvaa rajanvetoa siitä, kenen tarina on oikea ja kuka on tarinan pahis.

Mohamedou Ould Slahia pidettiin varmana syyllisenä, terroristien värvääjänä. Al-Qaidan jäseneksi väitetty mies vietiin vuonna 2002 Guantánamo Bayn vankileirille, jossa hän vietti 14 vuotta, osin eristyksissä ja kidutettuna.

Dokumentti Mohamedou Slahi, terroristi vai syytön? jatkaa Slahin vankeusvuosistaan kirjoittaman päiväkirjan sekä kiitetyn draamaelokuvan The Mauritanianin tarinaa. Siinä tarinassa hän ei näyttäydy enää syyllisenä vaan ensisijaisesti uhrina.

Yhdysvaltalais-saksalaisen journalistin John Goetzin tv-dokumentissa ääneen pääsevät kuitenkin Slahin lisäksi hänen vankeusaikojen koettelemuksistaan vastuussa olevat ihmiset.

Kameran edessä käyvät Slahin tapauksesta vastannut analyytikko, hänen yövuorokiduttajansa sekä kuulusteluista vastanneen erikoisryhmän silloinen johtaja. Osa on pahoillaan, osa ei.

Dokumentin alkuperäisnimi on In Search of Monsters eli hirviöitä etsimässä. Haastateltavat käyvätkin jatkuvaa rajanvetoa siitä, kenen tarina on oikea ja kuka on tarinan pahis.

Ärhäkkäimpinä dokumentin jännitteet näkyvät, kun analyytikko ja yövuoron kuulustelija suostuvat videoyhteyteen Slahin kanssa. Keskustelut ovat kohteliaisuuksien peittämiä kaunapommeja, joiden räjäyttämistä kumpikin osapuoli varoo.

On selvää, että Slahin tapauksessa on rikottu kansainvälisiä ja kansallisia lakeja eikä oikeudenmukaisuus ole toteutunut. Goetzin dokumentin voima ei kuitenkaan lopulta ole pykälien tai syyllisten osoittelussa vaan yksilöiden yrityksissä elää tekojensa ja heille tehdyn kanssa.

Mohamedou Slahi, terroristi vai syytön? (K12)