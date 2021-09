Yle Teema on huomioinut ohjelmistossaan R&A-festivaalin jo pitkään.

Viime viikolla Teema näytti Derek Jarmanin Edward II:n (Britannia 1991), ja tänään esitysvuorossa on Lina Wertmüllerin Mafian uhri (Italia 1972). Näiden kahden ohjaajan elokuvista koostui ensimmäinen Rakkautta & anarkiaa -festivaali vuonna 1988.

Viimeisin Rakkautta & anarkiaa on juuri meneillään. Ajoitus ei ole sattumaa, sillä Teema-kanava on huomioinut festivaalin jo pitkään.

Wertmüllerilta näytettiin vuonna 1988 Mafian uhri, festivaalille nimen antanut Rakkautta ja anarkiaa (1973) ja kolme muuta elokuvaa. Wertmüller ei pääse edes R&A:n 20:n esitetyimmän ohjaajan joukkoon.

Vuosien varrella Jarmanilta on festivaalilla esitetty 15 elokuvaa. Hänkin on vasta toisella sijalla. Ennätystä pitää japanilainen Takashi Miike, jolta R&A on näyttänyt 20 elokuvaa. Se tuskin menee rikki ihan pian, vaikkei tänä vuonna nähdäkään yhtään Miikeä.

Mafian uhri, Teema klo 22.05 ja Areena. (K12) Rakkautta & anarkiaa -festivaali Helsingissä 16.–26.9.