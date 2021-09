Wide ContentPlaceholder

Daniel Craig esittää vielä kerran agentti James Bondia No Time to Diessä.

Kulttuuri | Elokuva-arvostelu

Yhden Bond-aikakauden loppu

Kuusi vuotta odotettu No Time to Die on erinomainen ja rohkeakin 007-elokuva – ja ennen kaikkea hieno lopetus Daniel Craigin Bond-saagalle.

Toiminta No Time to Die. Ohjaus Cary Joji Fukunaga. Pääosissa Daniel Craig, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Rami Malek. 164 min. K16. ★★★★ ”Ihan kuin ennen vanhaan”, sanoo Felix Leiter (Jeffrey Wright) vanhalle ystävälleen ja agenttikollegalleen James Bondille (Daniel Craigi) No Time to Diessä.