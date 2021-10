Candyman on hieno jatko-osa 30 vuoden takaiselle kauhu­hitille: upeasti ohjattu ja kutkuttavasti kirjoitettu elokuva on niin tätä päivää kuin voi

Clive Barkerin novelliin perustuva Candyman oli vuonna 1992 menestys. Nyt tappavasta urbaanista legendasta kertova kauhuelokuva on saanut erinomaisen jatko-osan.

Kauhu

CANDYMAN, ohjaus Nia DaCosta. Pääosissa Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo. 92 min. K16. ★★★★

Sano peilin edessä viisi kertaa ”Candyman”, niin manaat paikalle koukkukätisen tappajan ja menetät verisesti henkesi. Pelkkä urbaani legenda… Vai ehkä sittenkin totta? Uskallatko kokeilla?

Clive Barkerin novelliin perustuva Candyman-elokuva oli ilmestyessään 1992 menestys. Se sai kriitikoiltakin harvinaisen hyviä arvioita ja jäi elämään kulttielokuvana, joidenkin mielestä jopa kauhuklassikkona. Suomessa elokuva julkaistiin vain videolla, mutta täälläkin se sai jonkin verran huomiota.

Hitiksi elokuvan nosti iskevä idea sekä itse Candyman ( Tony Todd), josta tuli moderni hirviöikoni Freddy Kruegerin ja vastaavien rinnalle. Candyman on muutenkin erinomainen, enemmän kuin pelkkä verinen slasher-viihdyke.

Vuoden 1992 kauhuelokuvaksi se on myös aikaansa edellä. Brittiläinen ohjaaja-käsikirjoittaja Bernard Rose siirsi Barkerin tarinan Liverpoolista Yhdysvaltoihin, Chicagoon, ja toi mukaan yhteiskunnallisen ulottuvuuden: mustan ja valkoisen väestön välisen eriarvoisuuden sekä jännitteen.

Elokuvan juonessa valkoinen yliopisto-opiskelija Helen Lyle ( Virginia Madsen) tekee väitöskirjaa urbaaneista legendoista. Hän alkaa tutkia Cabrini Greenin slummialueella liikkuvaa tarinaa Candymanista, mehiläisparvi ympärillään kulkevasta, yliluonnollisesta tappajasta.

Helenille selviää, että legendan juuret yltävät 1800-luvulle, mustaan taidemaalariin ja orjan poikaan Daniel Robitailleen. Hän ryhtyi suhteeseen valkoisen nuoren naisen kanssa, ja asian selvittyä tytön isä tapatti Robitaillen julmasti paikalle, johon Cabrini Green myöhemmin rakennettiin. Tragedian seurauksena syntyi myytti henkiinheränneestä Robitaillesta, Candymanista, joka vuodattaa armotta kaikkien kutsujiensa verta. Helen joutuu Candyman-tarinan pauloihin, kohtalokkain seurauksin.

Nyt koukkukäsi palaa valkokankaille pitkän tauon jälkeen, uusin tekijöin – ja todella, todella onnistuneesti. Vuoden 2021 Candyman on kaikkea muuta kuin väkinäinen uudelleenlämmittely. Se on upeasti ohjattu, taitavasti käsikirjoitettu ja niin tätä päivää kuin olla voi.

Nia DaCostan ohjaama elokuva ei ilahduttavasti ole uusintaversio, vaan suoraa jatkoa 30 vuoden takaiselle Candymanille. (Kaksi 1990-luvulla ilmestynyttä, heikkoina pidettyä jatko-osaa se sivuuttaa.) Viittauksia aiempaan osaan on niin paljon, että se kannattaa katsella, jos DaCostan elokuvasta haluaa saada eniten irti.

Tapahtumapaikkana on jälleen Chicago ja Cabrini Greenin. Vanha slummilähiö on nyt gentrifioitu keskiluokkaiseksi asuinalueeksi. Siellä asuvat esimerkiksi kuvataiteilija Anthony McCoy ( Yahya Abdul-Mateen II) sekä tämän puoliso, galleristi Brianna Cartwright ( Teyonah Parris).

Anthony joutui vauvana Candymanin sieppaamaksi ja pelastui kuolemalta vain täpärästi. Itse hän ei tätä tiedä, sillä Anthonyn äiti (aiemmassakin elokuvassa nähty Vanessa Williams) ei ole sitä koskaan hänelle kertonut, varjellakseen poikaansa tappavalta myytiltä.

Uutta taidetta ei tahdo syntyä, joten Anthony lähtee perehtymään Cabrini Greenin historiaan saadakseen inspiraatiota. Alueella vuosikymmeniä asunut Billy Burke ( Colman Domingo) perehdyttää hänet Candymanin tarinaan – ja siitä alkaa taas painajaismainen kierre, johon joutuvat Anthonyn lisäksi Brianna sekä useampi epäonninen sivullinen.

Uuden Candymanin taustalta löytyy tuttu nimi, rasismia ennennäkemättömän taitavasti käsitelleen kauhuhitin Get Outin (2017) sekä Usin (2019) tekijä Jordan Peele. Hän on tuottanut Candymanin Monkeypaw-yhtiönsä kautta. Peele on myös käsikirjoittanut elokuvan yhdessä DaCostan sekä Win Rosenfeldin kanssa.

Bernard Rosen Candyman on saanut kritiikkiä siitä, että vaikka elokuva käsitteli vahvasti mustien kokemia vääryyksiä, tekijät olivat valkoisia ja tarinakin esitettiin valkoisten päähenkilöiden näkökulmasta. Kritiikki on aiheellista, muttei se tee silti elokuvasta huonoa. Ei Peelenkään mielestä; hän on kertonut fanittavansa Rosen elokuvaa ja todennut, että ilman sitä Get Outkin olisi saattanut jäädä tekemättä.

Menneet traumat ja historialliset vääryydet ovat osa Candymanin tarinaa.

Tällä kertaa tarina on kuitenkin otettu kokonaan afroamerikkalaisten tekijöiden käsiin. Se on oikein, ja nyt Candyman on erittäin tehokkaasti paitsi kauhuelokuva, myös hurjan vahva kertomus mustien amerikkalaisten historian traumoista. Candyman-hirviö ei ole enää pelkästään 1800-luvulla lynkatun Robitaillen, vaan vuosikymmeniä jatkuneen rasistisen väkivallan perintö. ”Yksi helvetin mehiläispesä”, kuten Billy Burken hahmo elokuvassa toteaa.

Mustille päähenkilöille eivät tuo turvaa myöskään valkoiset poliisit – päinvastoin. Kun poliisiauto kurvaa esiin nurkan takana, vaistonvarainen reaktio on säikähdys ja hakeutuminen suojaan.

Mikäli ajankohtaisuus ja ankara poliittisuus kauhuelokuvassa ärsyttää, ei Candymania välttämättä voi suositella. Mutta edelleen: täsmälleen samat teemat olivat läsnä vuoden 1992 elokuvassakin, nyt ne on vain nostettu etulinjaan. Jos jokin tarina kauhutarina sopii Black Lives Matter -aikakauteen, niin se on Candyman.

Mutta ei Candyman ole tietenkään pelkkää politiikkaa, vaan se on myös kaikin tavoin mahtava kauhufilmi. DaCostan kuvista löytyy hurjan vaikuttavia ja mielikuvituksellisia asetelmia, kuin Dario Argentolla kultakautenaan. Kaukaa kerrostalon ikkunasta kuvattu murhakohtaus, animaatioina toteutetut takaumat – ohjaus on kauttaaltaan upeaa työtä, alkuteksteistä lähtien.

Väkivaltaa ei aina näytetä yksityiskohtaisesti, mutta silloin kun näytetään, verileikit ovat todella rajuja. Body horror -henkiset kohtaukset inhottavat aidosti. Trypofobiasta kärsiville loppupuolen näyt voivat olla vaikeaa katsottavaa.

Huumoria on annosteltu mukaan juuri sopiva määrä, ja sekin toimii. Dialogi naurattaa paikoin ääneen ja etenkin yksi kauhukliseitä kommentoiva lyhyt kohtaus on täyttä kultaa. Käsikirjoitus tulvii ideoita, ehkä vähän liikaakin. Yleensä valitan aina elokuvien liiasta pituudesta, mutta nyt tuntuu, että tiivis puolitoista tuntia ei aivan riitä. Jotkin tarinan elementit jäävät ilmaan roikkumaan tai ne ohitetaan turhan nopeasti.

Kauhuelokuvissa ikävän yleisiltä epäloogisuuksilta ja juoniaukoilta ei myöskään vältytä – miksi poliisi ei esimerkiksi epäile Anthonya murhista alusta saakka? – mutta onneksi niitä ei kuitenkaan ole häiritsevän paljon.

Heikkoudet jäävät pieniksi nipotuksen aiheiksi. Candyman on yksi vuoden parhaista elokuvista, kutkuttavan hieno teos, jonka haluaisi nähdä uudelleen saman tien.

Lue lisää: Robotiksi päätyvä tutkija etsii lisääntymisen salaisuutta Takehide Horin teknisesti huikeassa yhden miehen animaatioshow’ssa

Lue lisää: Mika Kaurismäen korona-aikana Corona-baarissa ohjaama pienen budjetin elokuva on selvä välityö

Lue lisää: Purettu kommunistinen lähiö tallennettiin tsemppaavaan elokuvaan, joka on kuin pariisilainen Yksin kotona