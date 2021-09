Tv-sarjojen ja elokuvien lisäksi Netflix tiedottaa laajentavansa Roald Dahl -universumin käsittämään myös pelejä, julkaisutoimintaa, immersiivisiä kokemuksia, teatteria ja kuluttajatuotteita.

Netflix on tehnyt historiansa suurimmat sisältökaupat. Suoratoistoyhtiö on ostanut oikeudet rakastetun lastenkirjailija Roald Dahlin teoksiin ja aikoo rakentaa niiden ympärille ”ainutlaatuisen universumin”, kertoo muun muassa CNN.

Netflix kertoi lehdistötiedotteessa ostaneensa Roald Dahl Story Companyn (RDSC), joka hallinnoi brittikirjailijan teosten oikeuksia. Nyt Netflix ja RDSC ovat tiedotteen mukaan ”yhdistäneet voimansa tuodakseen jotkin maailman rakastetuimmista tarinoista nykyisille ja tuleville faneille uusin, kekseliäin tavoin”.

Yhteistyö alkoi jo kolme vuotta sitten, jolloin Netflix osti oikeudet useisiin Dahlin teoksiin. Suunnitelmissa on tehdä muun muassa Oscar-voittaja Taika Waititin ohjaama animaatiosarja Jali ja suklaatehdas -kirjasta sekä musikaaliversio Matildasta.

Tv-sarjojen ja elokuvien lisäksi Netflix tiedottaa laajentavansa Dahl-universumin käsittämään myös pelejä, julkaisutoimintaa, immersiivisiä kokemuksia, teatteria ja kuluttajatuotteita.

Roald Dahl (1916–1990) oli brittiläinen kirjailija, runoilija, käsikirjoittaja ja hävittäjälentäjä, jonka ensimmäinen lastenkirja The Gremlins ilmestyi vuonna 1943. Hän kirjoitti kaikkiaan 19 lastenkirjaa, yhdeksän aikuisille suunnattua novellikokoelmaa ja useita elokuva- ja televisiokäsikirjoituksia.

Dahl laati käsikirjoitukset muun muassa Ian Flemingin kirjojen pohjalta elokuviin Chitty Chitty Bang Bang ja James Bond -elokuvaan Elät vain kahdesti.

Steven Spielberg ohjasi vuonna 2016 ilmestyneen Iso kiltti jätti -elokuvan, joka perustuu Roald Dahlin samannimiseen romaaniin pienestä lontoolaistytöstä (elokuvassa Ruby Barnhill, kuvassa) ja salaperäisestä jättiläisestä.

Dahlin tuotannosta on tehty useita elokuva-, televisio- ja näytelmäsovituksia. Esimerkiksi Alfred Hitchcock ohjasi Alfred Hitchcock esittää -sarjaan neljä Dahlin Man from the South -novelliin perustuvaa jaksoa.

Jali ja suklaatehdas on elokuvattu kahdesti 1971 ja 2005. Lisäksi sen pohjalta tehtiin vuonna 2017 ilmestynyt Tom & Jerry -animaatioelokuva, ja vuonna 2023 ilmestyy Jalin hahmoon perustuva Wonka-elokuva. Kuka pelkää noitia -kirjan uusi elokuvaversio puolestaan tuli ensi-iltaan viime vuoden lokakuussa, pääosassaan Anne Hathaway.

Dahlin kirjoja on käännetty 63 kielelle ja niitä on myyty maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa kappaletta.

Viime vuosina kirjailija on kuitenkin ollut esillä myös muista syistä. Joulukuussa 2020 Dahlin perikunta pyysi anteeksi tämän antisemitistisiä näkemyksiä kirjailijan verkkosivuilla julkaistussa lausunnossa.

Lausunnossa sanouduttiin irti kommenteista, jotka Dahl antoi haastatteluissa vuosina 1983 ja 1990. Dahlin perhe ja kirjailijan teosten oikeuksia hallinnoiva Roald Dahl Story Company ”pyytävät anteeksi pitkäaikaista ja ymmärrettävää tuskaa”, jota Dahlin kommentit ovat aiheuttaneet.

Vuonna 1983 New Statesman -lehdelle antamassaan haastattelussa Dahl sanoi uskovansa, että ”juutalaisessa kansanluonteessa on piirre, joka herättää vihamielisyyttä”. Vuonna 1990 Independentin haastattelussa kirjailija myönsi ”muuttuneensa antisemiitiksi”.

Kirjailija ei pyytänyt lausuntojaan anteeksi elinaikanaan. Juutalainen yhteisö ei ole niitä unohtanut, ja lausunnot tahraavat Dahlin mainetta edelleen. Vuonna 2018 Britannian Kuninkaallinen rahapaja päätti olla lyömättä muistokolikkoa kirjailijan syntymän satavuotispäivän kunniaksi tämän antisemitististen näkemysten vuoksi.