Kulttuuri | 70-vuotias

Arkkitehti­opinnot Wienissä näyttivät Anna Brunowille alan miehisyyden: Korkea­koulussa ei ollut yhtään naisten vessaa

Arkkitehti Anna Brunow on tehnyt paljon töitä ulkomailla. Se on terävöittänyt näkemään, miten ihanaa Suomessa on olla arkkitehti.

Anna Brunow suunnitteli Loojärven rannalla Espoossa sijaitsevan talon aikanaan äidilleen. Korona-aikana siitä on tullut vakituinen asunto Brunow’lle ja hänen miehelleen Juhani Maunulalle.

Matka Espoon Loojärvelle kulkee idyllisten, ruskan värittämien maalaismaisemien lävitse. Ei uskoisi, että ollaan pääkaupunkiseudulla. Arkkitehti Anna Brunowin äidilleen järven rannalle suunnittelema talo on muuttumassa hänen ja puolison Juhani Maunulan pysyväksi asunnoksi. Kaupunkitalo Kumpulassa on vuokrattu pois. Arkkitehti Anna Brunowin yli 40 vuoden työurasta, joka jatkuu edelleen, suurin osa on kulunut suunnitteluun. Oma arkkitehtoimisto Brunow-Maunula perustettiin, kun pariskunta voitti Kuusankoski-talosta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun vuonna 1980. Kulttuurikeskus valmistui vuonna 1985. Vuonna 2012 toimisto myytiin ruotsalaiselle, kansainvälisesti toimivalle arkkitehtien ja insinöörien perustamalle Swecolle, jonka palveluksessa Anna Brunow edelleen toimii. Viimeisin työ on ollut Pasilan Triplan ohjausryhmässä. ”Etsimme voimiemme loputtua toimiston työntekijöistä ja muualtakin työn jatkajaa, mutta se ei onnistunut. Niin päädyttiin myyntiin. Näin haluttiin turvata pitkäaikaisten työntekijöiden työpaikat”, hän kertoo. ”Meillä oli lahjakkaita ja sitoutuneita työntekijöitä. Toimistoon oli aina mukavaa tulla aamuisin, ja heillä oli tärkeä osuus onnistumisissa”, Anna Brunow muistelee lämmöllä. Mennessään aikoinaan arkkitehtikoulutuksen karsintakursseille Otaniemeen Anna Brunow ei tuntenut yhtään arkkitehtiä. Ajatus alasta tuli opinto-ohjaajalta. Brunow oli nelilapsisesta perheestä, ja sisarukset olivat päässeet vuodeksi ulkomaille ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Brunow aloitti arkkitehtuuriopinnot Wienissä. Opinnot Wienissä olivat vaativia, mutta aikaa jäi myös opiskelijaelämään ja politiikkaan. Hän kertoo, kuinka joutui yliopiston rehtorin lempeään puhutteluun ripustettuaan ala-aulaan Trotskia esittävän julisteen. ”Viidentuhannen opiskelijan korkeakoulussa ei ollut yhtään naisten vessaa. Tämä oli hämmentävä vihje miesten alalle pyrkiville naisille”, hän muistelee. Tilanne on Brunowin uran aikana parantunut. Kotona autoritaarinen juristi-isä ei juuri kannustanut tyttöjä, ei kyllä estänytkään. Tärkein esimerkki itsellisestä naisesta oli isoäiti, joka pyöritti muotiliikettä Helsingissä. Brunowin työstä 70 prosenttia on ollut talosuunnittelua, loput ovat olleet kaupunkisuunnittelua, opetusta, kilpailutuomarointia ja muita luottamustehtäviä. Nämä tehtävät ovat vieneet myös ulkomaille: Kiinaan, Ruotsiin, Saksaan ja Venäjälle. Toimeksiannot – suurelta osin kilpailumenestyksestä tulleet – ovat olleet monipuolisia: kaupunki- ja asuntosuunnittelua, korjausrakentamista, liike-, toimisto-, kulttuuri- ja terveyskeskuksia. Työstään Brunow ja Maunula saivat valtionpalkinnon vuonna 2011. ”Enimmillään meillä oli runsaat 20 työntekijää töissä. Nyt toimistot ovat kasvaneet, yrittäjyys on toisille luonnollista, toisille pakollista. Me olimme enemmän ammatinharjoittajia”, Brunow arvioi. 1990-luvun lama pysäytti aikoinaan työt kuin seinään. ”Yhtäkkiä puhelin vain lakkasi soimasta”, Anna Brunow muistelee. Pysähdys koski koko alaa. Brunow ja Maunula suuntautuivat ulkomaille kuten monet muutkin arkkitehtitoimistot. Kööpenhaminan kaupungintalon kilpailun toisen palkinnon voittamisen jälkeen tilanne alkoi korjaantua. Kun lama hiljensi toimistoa, Brunowilla oli aikaa maalaustaiteen opinnoille Vapaassa taidekoulussa. Vuosi opintoja on jättänyt hänelle kiitollisuudenvelkaa. Pian 90-vuotias koulu, jota moni pitää Suomen keskeisenä maalaustaiteen opinahjona, perustuu konseptiin, joka ei taivu valtion tavanomaiseen oppilaitosmalliin. Tämä on jo kymmenen vuotta näkynyt koulun kirstun pohjalla. Koulun hallituksessa toimiva Brunow kertoo, että nyt uusia taustavoimia on löytynyt, mutta rahoituksesta puuttuu vielä lahjoituksiin perustuva pala. Brunow haluaakin haastaa kiinnostuneet mukaan. Anna Brunow menestyi myös Hampurin Hafen Cityn eli Euroopan suurimman kaupunkirakentamisprojektin kansainvälisessä suunnittelukilpailussa. Tämän seurauksena tarjolle tuli vierailevia professuureja, kilpailutuomaritehtäviä ja asiantuntijatehtäviä. Uusiinkin kilpailuihin tuli kutsuja ja palkintoja, joskaan ei toteutukseen johtaneita voittoja. ”Saksassa oli paineita saada naisia mukaan suunnitteluun. Ala oli täysin miehinen.Olin ylpeä, että suomalaisen arkkitehtuurikulttuurin ansiosta pystyin seisomaan omilla jaloillani ja harjoittamaan ammattiani siellä”, hän kertoo. Suomalainen kilpailujärjestelmä on demokraattinen ja usein ainoa tapa päästä alalle, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Arkkitehtuurikilpailuihin ehdotukset jätetään nimettöminä. ”Suomi on ihana maa olla arkkitehti”, Brunow sanoo ja lisää, että tämä käsitys vahvistui ulkomailla työskennellessä. 