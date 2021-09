Lama oli merkittävä ja erotteleva kokemus monelle 1970- ja 1980-luvulla syntyneelle.

1990-luvun alun lama on jälleen pyörinyt tiuhaan keskusteluissa. Kuinka tuon ajan virheet esimerkiksi lasten ongelmien lisääntymisen suhteen onnistutaan välttämään koronapandemian jälkeen?

Lamaa on pohdittu muun muassa Ylen Hullu vuosi 1991 -sarjassa. Sen oppi tulevaisuutta varten on lohduton: me varaudumme taas väärään kriisiin, emmekä vieläkään kuuntele ennakkovaroittajia.

Toimittaja Sanna Kajander-Ruuth puolestaan innostui kokoamaan lamakokemuksista tietokirjan Laman lapset (S&S). Hän keksi aiheen haastateltuaan lehteen kirjailija Suvi Vaarlaa, joka ammensi Westend-romaaniinsa aineksia nuoruusvuosistaan. Myös Kajander-Ruuth eli nuoruutensa lama-aikana, mutta Vaarlaa haastatellessaan hän oivalsi, kuinka merkittävä ja erotteleva kokemus se monelle 1970- ja 1980-luvulla syntyneelle todella oli.

Toisten elämää lama ei hetkauttanut koulun puolitettuja pyyhekumeja ja kirpputorien yleistymistä enempää, toiset yrittävät yhä selviytyä sen vaikutuksista.

Laman lapsissa kuullaan niitä, joiden perheisiin talouskriisi iski. Moni kieltäytyi haastattelusta, koska kokemus on edelleen niin kipeä.

Kirjan raportit kansantalouden alamäestä tuntuvat lohduttomuudessaankin loppuun kalutuilta, mutta lapsuuttaan ja nuoruuttaan lama-aikana eläneiden tarinat tarjoavat yllättäviä tunnistamisen hetkiä.

Olin siellä minäkin. Se ei ollutkaan mikään yksilökokemus!

Laman vaikutukset perheisiin vääristivät esimerkiksi monien lasten suhteen rahaan: joko sitä pitää olla koko ajan jemmassa, koska köyhyys vaanii kulman takana, tai sitten sitä käytetään holtittomasti. Yrittäjyyshype tuntuu vastenmieliseltä. Omille lapsille halutaan tarjota turvaa ja mahdollisuuksia.

Kirjaan haastatellut ovat tietysti selviytyjiä, vaikka kantavatkin jokainen omia traumojaan. Heidän kokemuksistaan kuitenkin nousee ajatus, jota olen usein aiemminkin miettinyt.

Laman lapset oppivat sen, että heidän maailmansa saattaa romahtaa koska tahansa. Se kuulostaa pahalta. He oppivat kuitenkin myös sen, että jotenkin siitä selvitään. Varautumalla, venyttämällä penniä, puremalla hammasta. Ja siinäkin elämässä voi olla paljon hyvää.

Koronasta jo viis, laman lasten opit ja asenne kannattaa pitää arvossaan ilmastokriisin aikana, kun meidän on maapallomme säilyttämisen takia ehkä opittava tulemaan toimeen vähemmällä.