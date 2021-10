Ahvenjärven lyriikka ei pakene vaikeaselkoiseen yksilölliseen ilmaisuun.

Runot

Juhani Ahvenjärvi: Autotta Tampereen reunalla. Teos. 54 s.

”Syntymässä meille annetaan nimi, jonka vankeja sitten olemme. Runous antaa nimettömyyden lahjan”, totesi nuori Juhani Ahvenjärvi haastattelussa (HS 7. 3. 1993) kirjallisia piirejä hätkähdyttäneen esikoisteoksensa Hölkkä jälkimainingeissa.

Tekijän nimellä julkaistuja runo­kokoelmia on pinossa jo kahdeksan, mutta nimettömyyttä sopii Ahvenjärveä lukiessa yhä funtsia. Runoilija kirjoittaa kuin arkista ympäristöä ei olisi valmiiksi nimetty ja kaavoitettu, puhtaam­masta kokemuksesta käsin.

Hän ei silti kehittele uusia sanoja tai pakene vaikeaselkoiseen yksilölliseen ilmaisuun. Vähin, tutuin termein hän kuvaa tiettyyn fyysiseen sijaintiin sidottuja aistihavaintoja – ja viiltää maailman auki, jaettavaksi.

Vaikka uuden kokoelman ensimmäisen osaston runoissa liikutaan kävellen ja junalla Tampereella ja sen laidoilla, voisi paikalle muutettavat muuttaen vaihtaa minkä vain pohjoisen kaupungin. Autottomuus nousee vertauskuvaksi runoilijana olemiselle: kuka muu malttaisi pysähtyä maistelemaan räntää monitasoristeyksessä.

Tampereensa tunteville kirja tarjoaa kenties erityisiä tunnistamisen hetkiä, mutta fysikaalinen maailma on tällainen myös tehdaskaupungin ulkopuolella, vaikken sitä koskaan ole tullutkaan ajatelleeksi:

”Tuuletan takkini niin, että ylitän vetoisan sillan / toistuvasti toukokuisen jäittenlähdön aikaan. // Tammerkosken synnyttämä imu on niin kova, / että villan viileät hiukkaset täyttävät ilman / ja mantteleitten materiaali alkaa haista.”

Miten hahmotonta kaikki tämä olisikaan ilman runoilijan kovaa työtä.

Vuoden 2005 Yhä kiihtyvä tauko -kirjan jälkeen Ahvenjärven teokset ovat muistut­taneet amerikkalaisrunoilija William Carlos Williamsin iskulauseen toteuttamista: ”Ei ideoita, paitsi asioissa.”

Asiaan kuuluu, että kirja kirjalta runojen sanat tuntuvat vähenevän. Syntyy vaikutelma valitun tyylin vähittäisestä täydellistymisestä.

Kaikki vähänkin kuvailusta poikkeava herättää minimalismin seassa erityishuomiota: ”Hei! Kesä tarjoaa kosolti kovaa toimintaa, / kuten autonromun kivitystä sorakuopassa.”

Huudahdus rikkoo kirjassa usein vallitsevan pysähtyneen tunnelman. Tässäpä kirjoittamisen oppia: miten yksi sana voi roudata tekstiin kokonaisen remuavan nuorisojoukon.

Seuraava runo on puolestaan otsikoitu ”Pertsalle ja Kilulle”, mikä kenties valaisee Ahvenjärven kirjoitusmetodia. Reaaliajassa tehdyt havainnot nostavat samalla runoihin ainesta kirjoittajan lapsuudesta, joka puolestaan sekoittuu fiktiivisiin työläisnuorisokuvauksiin.

”Oranssi huuru on täyttänyt taajaman ojat”, alussa siis jälleen yksi pysähtynyt havainto, mutta muutama riviä myöhemmin runo on assosioinut itsensä luistimin meren yli ”vakoilemaan koplaa, joka punoo uutta juonta”.

Ihmisten juonima jännitys on teoksessa poikkeuksellista, vaikka luonto ja liikenne luovatkin vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Reaaliaikaisuuden tunnun rikkoo osasto ”Aamuja talvelta 1976–1977”, jossa lapsuuden vaikutelmiin palataan suoraan. Varhaisemmista kirjoista tutun riimittelijä-Ahvenjärven ainoa esiintyminen tapahtuu täällä, mikä saa ajattelemaan, että ehkä mukana on myös lapsena kirjoitettua runoainesta.

Kirjan lopussa on kyse elämästä ja kuolemasta, talviauringon laskiessa sairaalan taa. Ahvenjärven uutta kirjaa on vaikea mainostaa erityisenä merkkiteoksena, mutta niin kauan kuin tällaisia julkaistaan, meillä on toivoa.

