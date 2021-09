Ohjaaja Ian Hannonin perustama nomadinen teatteriryhmä pyrkii viemään teatteria ihmisten pariin, aina eri paikkoihin ja eri kokoonpanoilla.

Esitys

Uni supermarketista. Kantaesitys Kulttuurikeskus Caisassa 23.9. Ohjaus ja käsikirjoitus Ian Hannon. Äänisuunnittelija Henri Nikkilä, valosuunnittelu Ian Hannon ja työryhmä, lavastus ja pukusuunnittelu Ian Hannon. Näyttämöllä Anna Arola ja Ville Kettunen. ★★★★

Viime vuosina on syntynyt muutamia uusia nuorten tekijöiden ryhmiä: tällaisia ovat olleet jo muutaman vuoden toiminut Levoteatteri sekä Teatteri Jalankulkija, joka perustettiin juuri ennen koronakevättä ja sai ensimmäisen ensi-iltansa esitettäväksi vasta nyt.

Ohjaaja Ian Hannonin perustama nomadinen teatteriryhmä pyrkii viemään teatteria ihmisten pariin, aina eri paikkoihin ja eri kokoonpanoilla. Kevyt rakenne näkyy noin vähän yli tunnin mittaisessa esityksessä.

Rokokooajan asuissa esiintyjät Anna Arola ja Ville Kettunen surffailevat aluksi kanavalta kanavalle kunnes päätyvät katsomaan itse kuvamaansa videota supermarketin avajaisista.

Yhtäältä he ovat nykymaailmassa kuin Ranskan kuninkaallisen hovin asukkaat, joilla on varaa sanoa vielä osattomammille, että jos leipä loppuu, syökää leivoksia. Toisaalta he ovat vetoavassa rehellisyydessään täysin sivullisia ja kykenemättömiä olemaan poliittisia toimijoita.

Tunteet, himot ja päähänpistot vievät heitä sinne ja tänne. Vaikka he vilpittömästi järkyttyvät poliisien tavasta kurittaa elokapinalaisia tai muita kauppakeskuksen imagoon sopimattomia vieraita, niin kohta tuo tunne jo katoaa.

Vaikka tilanne stimuloi ajattelemaan monenlaista yhteiskunnallista kulmaa, sen välittämä vahvin viesti on kuitenkin kaikesta tihkuva osattomuuden ja kauhun tunne. Siinä teos muistuttaa jonkin verran Otto Sandqvistin jälkikapitalistisessa maailmassa kärvistelevien ihmisten tuntoja peilannutta Magnum-teosta. Ja osattomuuden tunne on piirre, joka teoksessa yhdistää mässäilevät ja murusia anovat. Beckett voi tuntua liiankin selkeältä vertailukohdalta, mutta sitä esityksessä ainakin ripaus on.

Kauhu tulee Helsingin teattereissa muutenkin lähelle. Jurkassa esitetään parhaillaan kuolema-teeman kanssa flirttailevaa Punchlinea ja joulukuussa siellä saa uusintaensi-iltansa Scream The Love Story. Pienessä tilassa muiden kanssa koettu pulssin kohoaminen muodostaa siteet kanssakatsojiin ja muihin ihmisiin.

Uni supermarketista toimii hyvänä šokkihoitona kohti muita ihmisiä koronaeristyksen ja pelkojen runtelemille sieluille.