Pop-tähti Britney Spearsin holhousjärjestelyyn paneudutaan ensi viikolla uudessa dokumentissa.

Netflix julkaisee ensi viikolla pop-laulaja Britney Spearsin elämää ja erityisesti hänen holhousjärjestelyään käsittelevän dokumentin Britney vs. Spears. Erin Lee Carrin ohjaama elokuva tulee suoratoistopalveluun katsottavaksi 28. syyskuuta.

Netflix-elokuva ei ole suinkaan ensimmäinen tänä vuonna ilmestynyt dokumentti, jossa käsitellään viime vuosina runsaasti mediahuomiota saanutta Spearsin holhoustilannetta.

Helmikuussa ilmestyi The New York Timesin tuottama Framing Britney Spears, joka tuli Yhdysvalloissa katsottavaksi Hulu-palvelussa. Suomessa sen on voinut katsoa Cmore-palvelussa. HS käsitteli dokumenttia tuoreeltaan sen ilmestyttyä. Spears itse ei osallistunut dokumentin tekemiseen, mutta myöhemmin hän kertoi Instagramissa itkeneensä kaksi viikkoa nähtyään pätkiä dokumentista, koska hänet esitetään siinä ”häpeällisessä valossa”. Sittemmin tuo Spearsin Instagram-julkaisu on poistettu.

The New York Timesin tuottamassa perusteellisessa dokumentissa käydään läpi Spearsin nousua tähteyteen, Spearsin uraan liittyviä kohuja ja Spearsin kohtuutonta mediajulkisuutta. Päähuomion silti dokumentissa sai kysymys siitä, millä oikeudella Spearsia pidetään edelleen holhouksen alaisena.

Spearsin isä Jamie Spears on ollut pitkälti vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä vuodesta 2008 lähtien. Jo pitkään useat tahot ovat vaatineet epäoikeudenmukaisena ja Spearsin elämää epäoikeudenmukaisesti rajoittavan järjestelyn purkamista.

Spears itse puhui aiheesta ensimmäisen kerran julkisesti Los Angelesissa oikeudessa pidetyssä holhouskäsittelyssä tänä kesänä. Spears on vaatinut holhousjärjestelyn purkamista ja kertonut ”haluavansa elämänsä takaisin”. Jamie Spears kieltäytyi pitkään luopumasta asemastaan holhoojana, kunnes syyskuun alussa yllättäen ilmoitettiin, että Jamie Spears hakee taloudellisen holhousvastuun lopettamista. Myös Britney Spears on nyt esittänyt asiasta virallisesti vastaavan vaatimuksen, ja asiasta päätetään 29. syyskuuta – vain päivä Netflixin dokumentin ilmestymisen jälkeen.

Jamie Spears kuvattuna vuonna 2008.

Ei ole toki ennenkuulumatonta, että samasta aiheesta on työn alla useampia dokumenttiprojekteja toisistaan tietämättä, ja niin on ollut myös tässä tapauksessa.

Los Angeles Timesin haastattelussa Britney vs. Spears -dokumentin ohjaaja Erin Lee Carr kertoo, että hän on työstänyt elokuvaa kahden ja puolen vuoden ajan. Myöskään Carrin dokumenttia ei ole tehty yhteistyössä Spearsin kanssa eikä Spears ole antanut haastattelua dokumenttiin.

Carr kertoo myös, että kun hän sai tietää Framing Britney Spears -dokumentista, joutui hän muuttamaan oman dokumenttinsa sisältöä uusiksi.

”Kun The New York Timesin dokumentti julkaistiin, tuottajani Dan Cogan sanoi, että ’Okei, jatketaan eteenpäin, meidän täytyy muuttaa elokuvaamme’. Ajattelin, että elokuvani esittää väitteitä eri tavalla. Dan sanoi, että ’Me muutamme nyt suuntaamme’. Netflix ymmärsi tilanteen hyvin ja antoi meille lisää aikaa”, Carr sanoo.

LA Timesin haastattelussa Carr sanoo, että Britney vs. Spears keskittyy Framing Britney Spears -dokumenttia enemmän nimenomaan holhouskiistaan.

Kun Framing Britney Spears julkaistiin, Netflix ilmoitti suunnilleen samaan aikaan, että myös Netflixiin on tekeillä Spearsia käsittelevä dokumentti.

Faneilla on ollut dokumenttiin liittyen jo pidemmän aikaa erinäisiä salaliittoteorioita. Spears itse on nimittäin noin vuoden ajan julkaissut Instagramissa kuvia, joiden teksteissä hän on viitannut mystisiin ”Project Rediin” ja ”Project Pinkiin”. Parissa julkaisussa Spears on antanut ymmärtää, että projekteilla olisi jotain tekemistä elokuvan julkaisun kanssa. Missään vaiheessa ei ole käynyt tarkemmin selville, mihin näillä projekteilla viitataan.

Osa faneista onkin tulkinnut, että ”Project Red” viittaisi tekeillä olevaan Netflix-dokumenttiin, jonka tekemisessä hän olisi ollut mukana. Tämä tulkinta on tehty siitä, että Netflixin logo on punainen. Näyttää kuitenkin siltä, että nämä teoriat ovat sinänsä perättömiä ja että ”Project Redillä” ei ole mitään tekemistä Netflix-dokumentin kanssa, koska Spears ei ole antanut haastattelua siihen.

LA Timesin haastattelussa Erin Lee Carr sanoo, ettei ole tehnyt koskaan yhtä paljon odotettua dokumenttia. Jutussa hän kertoo, että Spearsin fanit ovat jopa käyneet läpi hänen Twitteriään ja löytäneet sieltä, että Carr on julkaissut Twitterissä vuonna 2018 Spearsin nimikirjoituksen. Carrin mukaan joku on jopa lukenut tarot-kortteja selvittääkseen, mitä dokumentissa käsitellään.