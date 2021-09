Kauhun siivittämä maaginen realismi asettuu argentiinalaisten tyttöjen ja naisten elämään koukuttavalla tavalla Mariana Enriquezin novelleissa. Viikon suosituksissa myös mustan tytön sankaritarina sekä vampyyrimokumentti.

Mariana Enriquezin novellikokoelma Mitä liekit meiltä veivät on voimakkaimpia lukukokemuksiani hetkeen. Muun muassa Patti Smithin suosittelema kokoelma vie Argentiinaan, Buenos Airesin koteihin, kaduille ja kujille, asettavat silmien eteen arjen, joka vääntyy ja kieppuu. Väkivaltaa on, paikoin veristä ja paikoin ei täysin luonnollisista syistä johtuvaa, mutta Enriquez tarjoilee kaiken lakonisen arkisesti: lapsia murhaavat lapset, lähisuhdeväkivallan, noitavainot, elävältä syödyt kissat.

Kokoelmaa on luonnehdittu kauhuksi ja maagiseksi realismiksi, mutta määreisiin ei kannata tarttua turhan tiukkaan.

Parhaimmillaan novellit ovat tyttöjen tai nuorten naisten maailmaan asettuessaan. Tässä Enriquez tuo mieleen Emma Clinen, joka samaten osaa näyttää tytön ja naisen elämän kaikki puolet, myös ne pimeät. Toimittajataustaisen Enriquezin tyttöjen ja naisten elämä on lisäksi maan poliittisen historian täplittämää.

Alun perin vuonna 2016 Argentiinassa julkaistu Mitä liekit meiltä veivät on Enriquezin toinen novellikokoelma, espanjankielisen maailman bestseller ja palkittu useaan otteeseen. Vuonna 2009 julkaistun novellikokoelman Los peligros de fumar en la cama englanninkielinen käännös puolestaan oli keväällä Booker-palkinnon lyhytlistalla. Lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa neljä romaania sekä matkaoppaan maailman hautausmaille.

Toivoa siis sopii, että Sari Selanderin hieno suomennos saa jatkoa.

Mariana Enriquez: Mitä liekit meiltä veivät. Suom. Sari Selander. WSOY.

Harry Potter mustana tyttönä

13-vuotias Amari elää kahdestaan äitinsä kanssa isoveljen kadottua, koulussa kiusataan ja kaduilla on turvatonta. Elämä ei varsinaisesti hymyile.

Kunnes tapahtuu odottamaton käänne. Amari saa kutsun Yliluonnollisten asiain viraston pääsykokeisiin ja selviää, että veli on ollut Viraston salainen agentti, joka on kadonnut kesken vaarallisen tehtävän. Samaten selviää, että Amarin yliluonnollinen kyky on varsin poikkeuksellinen.

Yhdysvaltalaisen B. B. Alstonin uuden sarjan aloittava Amari ja yön veljet -romaani noudattaa monin paikoin muun muassa Harry Pottereista tuttua seikkailujen kaavaa, mutta nyt sankari on, paitsi köyhä ja kiusattu, myös musta ja tyttö. Kirjailija on kertonut, että mustasta, afrohiuksisesta tytöstä kertova fantasiasarja tuntui hänestä alkuun täysin absurdilta ajatukselta, sillä hän ei ole nähnyt itseään muistuttavia hahmoja tällaisten seikkailujen päähenkilöinä.

Nyt vaikuttavat muutkin ymmärtäneet erilaisten sankarien tarpeen: kirjasarjan oikeudet on myyty yli 25 maahan ja elokuvaoikeudet on ostanut Universal Pictures.

B. B. Alston: Amari ja yön veljet. Suom. Ilkka Rekiaro. Otava.

Nandor (Kayvan Novak) ei viihdy ruokakaupassa What We Do In The Shadowsin 1. tuotantokaudella.

Mokumentti vampyyrien konttorilla

Jo alun tunnuskappale ilahduttaa. Norma Tanegan vuonna 1966 levyttämä You’re Dead asettaa absurdin mustan huumorin sävyttämän tunnelman, joka jatkuu mokumentin muotoon rakennetussa sarjassa ilahduttavalla vauhdilla.

What We Do In The Shadows -sarjan vastikään ilmestyneellä kolmannella tuotantokaudella Staten Islandin vampyyrikämppikset ovat uuden tehtävän edessä: edellisen kauden päättäneen vampyyrien joukkomurhan jälkeen he ovat nousseet hallitsijoiksi, mikä on sekä riemun että hämmennyksen aihe. The Officen tavoin sarja saa kolmannella kaudellaan entistä selvemmin huumorinsa työkavereiden yhteisöstä, valta-asetelmineen ja energiavampyyreineen kaikkineen.

Kymmenen Emmy-ehdokkuutta kerännyt Jemaine Clementin luoma sarja perustuu Clementin ja Taika Waititin ohjaamaan ja käsikirjoittamaan elokuvaan vuodelta 2014.

What We Do In The Shadows, HBO.

Eniten uusia varauksia 15.–21. syyskuuta saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Sofia Rönnow Pessah: Elämäni miehet

2) Max Seeck: Kauna

3) Hassan Blasim: Kelloja ja vieraita

4) Juha Itkonen: Kaikki oli heidän

5) Päivi Alasalmi: Sudenraudat

6) Frank Herbert: Dyyni. Ensimmäinen osa: Dyyni

7) Ilkka Remes: Lohikäärmeen isku

Tietokirjat

1) Jussi Lehmus: Salaista sotaa: Mannerheimin demari Kalle Lehmus

2) Anna Kontula: Pikkuporvarit: Pohdintaa aikamme hengestä

3) Matti Mörttinen: Shlomo Zabludowicz: holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi

4) Hannu Mäkelä: Lukemisen ilo: eli miksi yhä rakastan kirjoja

5) Annie Ernaux: Vuodet