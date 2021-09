Maineensa ryvettänyt näyttelijä Johnny Depp moitti cancel-kulttuuria: ”Kukaan ei ole turvassa, jos on yksikin, joka avaa suunsa”

Johnny Depp palkittiin keskiviikkona espanjalaisella elokuvafestivaalilla, vaikka naisammattilaiset olivat arvostelleet tunnustuksen myöntämistä hänelle. Lehdistötilaisuudessa toimittajaa estettiin kysymästä Deppiltä vastausta arvosteluun.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Johnny Depp, 58, moitti cancel-kulttuuria puhuessaan keskiviikkona Espanjassa.

Deppiltä kysyttiin, ovatko taiteilijat suojattomia, kun kaikki kokevat oikeudekseen kommentoida kuuluisuuksien yksityiselämää. Deppin mukaan ilmapiiri on monimutkainen, kun ihmisiä tuomitaan pikavauhdilla. Se on kuin hengittäisi saastunutta ilmaa, Depp sanoi.

”Tunnen olevani turvassa, nyt”, Depp aloitti puheenvuoronsa, mutta näyttelijän ajatus polveili pian kuitenkin lopputulemaan, jossa ”kukaan ei ole turvassa, jos on yksikin, joka avaa suunsa. Sitten se on menoa, matto on vedetty alta”.

Depp ei maininnut cancel-kulttuurista puhuessaan ex-puolisoaan, näyttelijä-malli Amber Heardia eikä oikeudenkäyntejä, joissa Depp on yrittänyt puhdistaa mainettaan ”vaimonhakkaajana”.

Muun muassa Pirates of the Caribbean -elokuvasarjasta tunnettu näyttelijä oli toimittajien tentattavana San Sebastianin elokuvajuhlilla, jossa näyttelijälle myönnettiin Donostia-palkinto.

”En ole vain minä, joka on kärsinyt erilaisista epämiellyttävyyksistä. Surullista kyllä, jossain kohtaa se on tullut normaaliksi, vaikka ei ole sitä”, Depp sanoi toimittajille ennen palkitsemisseremoniaa.

Espanjalaista Donostia-palkintoa on jaettu tunnetuille elokuvanäyttelijöille ja ohjaajille vuodesta 1986. Ensimmäisen sai Gregory Peck, ja sen jälkeen tunnustuksen ovat pokanneet muiden muassa Meryl Streep, Woody Allen, Julia Roberts, Emily Watson ja Dustin Hoffman.

Tänä vuonna palkinnon sai Deppin ohella myös ranskalainen Marion Cotillard.

Elokuva-alalla työskenteleviä naisia edustava järjestö oli etukäteen arvostellut festivaalia Deppin palkitsemisesta.

Deppin maine on viime vuosina tahriutunut pahasti riitaisasta suhteesta ex-kumppani Amber Heardiin, parisuhdeväkivaltasyytöksistä että oikeudenkäynnistä, joissa Depp on menestyksettä vaatinut kunniansa palauttamista.

Yhdysvalloissa on vireillä lisäksi uusi oikeudenkäynti, jossa Depp vaatii Heardilta 50 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia kirjoituksesta, jossa ex-kumppani kirjoitti perheväkivallasta.

Lehdistötilaisuudessa Deppiltä kysyttiin myös kantaa elokuvan naisammattilaisten esittämään arvosteluun liittyen hänen palkitsemiseensa.

Toimittajan kysymys aiheesta alkaa oheisella, lehdistötilaisuudesta tallennetulla videolla 14 minuutin jälkeen:

Deppin vastausta ei kuitenkaan kuultu, koska festivaalin puolesta keskustelua johtanut puhemies oli kieltänyt aihepiiristä kysymisen. Kysymys jäi ilmaan, kun tilaisuus siirtyi toiseen aiheeseen. Paikalla olleiden toimittajien toivottiin esittävän huomiota vain Deppin urasta.

Deppiltä kysyttiin myös näkemystä elokuvateollisuuden tilasta.

Deppin mukaan Hollywood ei ole selvästikään enää entisensä ja viittasi elokuvien julkaisuun suoratoistopalveluissa. Hänen mukaansa vallalla on ahneuden kulttuuri, jossa jokainen yrittää vain ottaa omansa.

”He ovat ymmärtäneet olevansa yhtä lailla korvattavissa kuin minä. Jopa enemmän kertokäyttöisiä”, Depp sanoi.

Maineensa ryvettänyt entinen elokuvateollisuuden supertähti korvattiin Ihmeotukset-elokuvien sarjassa vastikään Mads Mikkelsenillä.