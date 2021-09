Seiskan mukaan avioerohakemus jätettiin viime vuoden joulukuussa, ja puolen vuoden harkinta-aika päättyi viime kesänä.

Suomen rikkaimpiin naisiin lukeutuva Rafaela Seppälä, 67, hakee avioeroa pitkäaikaisesta puolisostaan, galleristi Kaj Forsblomista, 72. Pariskunta on ollut naimisissa vuodesta 2000.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska. Seiskan mukaan avioerohakemus jätettiin viime vuoden joulukuussa, ja puolen vuoden harkinta-aika päättyi viime kesänä.

Lehden mukaan Rafaela Seppälä on jättänyt myös kakkosvaiheen erohakemuksen käräjäoikeuteen. Forsblom on toiminut galleristina 1970-luvun lopusta lähtien. Myös Seppälä on kuulunut Galerie Forsblomin omistajiin.

HS:n tavoittama Kaj Forsblom ei halua kommentoida eroa. Hänen mukaansa galleria kuitenkin jatkaa toimintaansa normaalisti.

”Tämä ei tule vaikuttamaan siihen millään tavoin. Olen 42 vuotta tehnyt töitä, ja se jatkuu niin kauan kuin elän.”

Gallerian mahdollisesti muuttuvasta omistuspohjasta ja muista järjestelyistä kerrotaan Forsblomin mukaan myöhemmin.

Seiskan mukaan ero ei ole lainvoimainen, koska tiedoksiantoa ei ole saatu toimitettua Forsblomille. Tämä kuitenkin kieltää pakoilleensa tiedoksiantoa millään lailla.

”Olen ollut gallerialla joka ainoa päivä, ainoastaan kaksi kertaa olen ollut syksyn aikana taidemessuilla Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Jos minua ei ole löytynyt, niin on ollut vika hakijassa”, hän toteaa.

Seppälä ja Forsblom tunnetaan ahkerina taiteentukijoina, ja esimerkiksi Kiasman ystävät ry on antanut vuonna 2018 heille ”Elämäntyö nykytaiteen puolesta” -tunnustuksen.

Seppälä on myös Helsingin Sanomia kustantavan Sanoma-yhtiön hallituksen pitkäaikainen jäsen. Hänen äitinsä Patricia Seppälä ja enonsa Aatos Erkko olivat aikoinaan Sanoman suuromistajia.

HS ei tavoittanut Rafaela Seppälää kommentoimaan eroa.

