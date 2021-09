Uuden Bondin No Time To Dien ohjannut Cary Fukunaga arvioi, että vuonna 1965 valmistuneen Pallosalaman kohtauksia ei enää nykyaikana voisi tehdä.

Uusi Bond-elokuva saapuu elokuvateattereihin syyskuun lopulla.

Elokuvan on ohjannut Cary Fukunaga, joka on kommentoinut Bond-elokuvien pitkää historiaa tuoreeltaan The Hollywood Reporter -julkaisussa.

Haastattelun pontimena on maskuliinisen ja naisiin menevän Bond-hahmon sopiminen #metoo-liikkeen jälkeiseen aikaan. Ohjaaja Fukunaga arvioi, että vanhoissa Bondeissa on osuuksia, joita ei voi kuvitella nykyään kuvattavan.

”Oliko se Pallosalamassa vai Kultasormessa, jossa Sean Conneryn hahmo käytännössä raiskaa naisen?” Fukunaga kysyy lehden haastattelussa.

Cary Fukunaga

”Ei menisi läpi nykyään”, ohjaaja jatkaa THR:n artikkelissa.

Ennen Bond-ohjaustaan ruotsalaista sukutaustaakin omaavan Fukunagan, 44, tunnetuimpana työnä on pidetty tv-sarja True Detectiven ensimmäistä kautta.

Fukunagan esiin nostama kohtaus on Bond-elokuva Pallosalamassa, joka valmistui vuonna 1965. Kohtauksessa paidatta esiintyvä Sean Conneryn hahmo ei ota hoitajaa näyttelevän Molly Petersin sanomaa eitä kuullakseen vaan työntää naisen edelleen turkkilaiseen höyrysaunaan.

Tilannetta on edeltänyt kohtaus, jossa Bond on jo pakottanut naisen suudelmaan ja hoitaja on vaatinut Bondia käyttäytymään. Myöhemmin vaikutelma on se, että Bond kiristää itselleen seksiä hoitajalta.

Elokuvan ohjasi vuonna 1915 syntynyt Terence Young. Kolmiminuuttisen kohtauksen voi katsoa tästä linkistä.

Vastaava kohtaus on itse asiassa myös vuoden 1964 Kultasormessa, jossa James Bond kaataa taistelukohtauksen jälkeen heinäladossa alleen Pussy Galoren, jota yleisesti on tulkittu yhtenä Bondien henkilögallerian lesbohahmoista. Bondina on tuossakin elokuvassa Connery, ja Pussy Galoren hahmoa esittää Honor Blackman.

Sean Connery näytteli Bondia myös Kultasormessa, joka valmistui vuonna 1964.

Kultasormen ohjaajana oli vuonna 1922 syntynyt Guy Hamilton, ja kyseisen kohtauksen voi katsoa tästä linkistä.

Onko James Bondin menneisyys vuosikymmenien takaisissa elokuvissa raiskaajana kenellekään yllätys, on kokonaan toinen asia. James Bond eli agentti 007 on monella muullakin tavalla taparikollinen, jota kaikesta huolimatta palvotaan.

James Bond on murhannut fiktiivisellä urallaan valtavan määrän väkeä, olkoonkin että hänellä on ollut usein teoilleen jonkinlainen valtiollinen lupa ja tehtävänanto. Samalla Bondilla on ollut vapaus myös lyödä, pahoinpidellä ja kurmottaa niin naisia kuin miehiä.

Yleisesti Bondia pidetään brittiläisen kansainyhteisön ja vapaan maailman ylivertaisena puolustajana ja terrorismin vastaisen taistelun viimeisenä lukkona, mutta samalla hahmolla on mainetta myös kolonialismin symbolina, jolla on oikeus ja valtaa kommentoida milloin mitäkin kansalaisuutta tai ihmisryhmää.

Bondin erilaisten suolausten kohteiksi ovat elokuvasarjan eri osissa joutuneet niin intialaiset, japanilaiset kuin venäläisetkin.

Pian ensi-iltaan tuleva Bond on sarjan 25. osa. Nimeltään elokuva on No Time To Die.