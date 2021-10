Jälleen iskeytyy paha särö arkisen turvalliseen lintukotoeloon.

Romaani

Ninni Schulman: Tervetuloa kotiin (Välkommen hem). Suom. Jukka-Pekka Pajunen. Tammi. 527 s.

Dekkarit ovat 2020-luvulle tultaessa paisuneet toisinaan ylettömästi. Siinä missä Gummeruksen Salama- ja WSOY:n SaPo -sarjoissa aikoinaan 300-sivuinen dekkari oli poikkeus, on tässä Ninni Schulmanin viimeksi suomennetussa romaanissa yli 500 sivua.

Ruotsalaisdekkaristi Schulmanin Hagfors-sarjaa alettiin meillä julkaista oudon myöhään. Sarjan ensimmäinen, Ruotsissa 2010 ilmestynyt kirja saatiin suomeksi vasta 2017. Niinpä nyt suomennetun sarjan viidennen osan Tervetuloa kotiin alkuperäinen ilmestysvuosi on 2016.

Tänä vuonna on Ruotsissa ilmestynyt Hagfors-sarjan seitsemäs osa Dagen är kommen.

Schulmanin kirjoja ei oikein voi luokitella nordic noiriksi. Ne edustavat pikemminkin samaa linjaa kuin vaikkapa Camilla Läckbergin tai Viveca Stenin dekkarit, eli pikkupaikkakuntiin ja niiden ihmisiin keskittyviä murhamysteerejä, jotka lyövät särön arkiseen, turvallisen tuntuiseen lintukotoeloon.

Hagfors-sarjan päähenkilö Magdalena Hansson on nelikymppinen toimittaja, joka työskentelee ja asuu Hagforsin pikkukaupungissa. Uutuuden aluksi Magdalena tuskailee luokkakokouksen vuoksi. Hänen yläasteluokkansa kokoontuu entisen luokanvalvojansa mökille 25-vuotistapaamiseen, johon Magdalena ei haluaisi mennä.

Hän kuitenkin lähtee kokoukseen, josta ei tule sen järjestäneiden toivomaa leppoisaa vanhojen muistelua, vaan melkoisen kitkerä ja känninen tilaisuus. Se vieläpä päättyy tv-julkkikseksi nousseen luokan entisen öykkärin Jack Paulssonin raakaan murhaan kesken pimeässä metsässä käydyn kummitusvaelluksen.

Kun toinenkin luokan kovis löytyy mystisesti kuolleena, Hagforsin poliisit ja Magdalena alkavat epäillä kostajan olevan asialla. Onko koulukiusattu ja sittemmin auto-onnettomuudessa kuolleeksi luultu Danjel sittenkin hengissä ja päättänyt maksaa takaisin 25 vuoden jälkeen?

Romaanin pituutta selittää se, että Schulman kirjoittaa paljon muustakin kuin murhamysteeristä. Hän piirtää eläviä kuvaelmia päähenkilöiden perhe-elämästä ja ihmissuhteista, pienen paikkakunnan elämänmenosta ja menneisyyden painolasteista.

Jokaisella on ristinsä. Magdalena on pahasti läheisriippuvainen Norjassa arkipäivät työskentelevästä miehestään Petteristä, poliisi Petra on juuri toipunut syövästä, hänen työtoverinsa Christian yrittää vaimonsa kanssa saada epätoivoisesti lasta ja Magdalenan vanha luokkatoveri Ted kamppailee alkoholismin kanssa.

Ajankohtaisuutta tarinaan tuo lisäksi se, että Magdalena ja hänen työtoverinsa joutuvat rasistisen nettihäirinnän kohteeksi kirjoitettuaan yrityksistä polttaa paikallinen pakolaisten vastaanottokeskus.

Tervetuloa kotiin kantaa hyvin pitkän mittansa. Tarinaan ei synny tyhjäkäyntiä tai turhia sivupolkuja. Henkilöiden yksityiselämä nivoutuu luontevasti rikostutkinnan lomaan ja itse rikosjuoni on uskottava.

Vaikka Schulmanin kirjat sijoittuvat hänen kotiseudulleen Värmlantiin, ei kirjailija sorru liioin maalailemaan liikaa paikkakunnan maisemia tai erityispiirteitä. Ilmaisu on asiallista ja arkista, mutta ei kuivakkaa.