Ruotsinsuomalaisen Tiffany Kronlöfin luoma sarja tekee huumoria suomen kielestä ja suomalaisuudesta ja irvailee samalla ruotsalaisten kliseille Suomesta.

Mitä tekee ruotsalainen tv-tuottaja, joka yrittää kehittää huumoria suomalaisista? Kantaa ideointipöytään rekvisiitaksi viinaa, lakritsia, lätkämailan, kiekon ja puukon. Kaikki klassisia ruotsalaisten suomivitsien aineksia. Vain sauna puuttuu.

Tällainen tilanne nähdään SVT:n uudessa komediasarjassa nimeltä Finska rycket. Se on ruotsinsuomalaisen muusikon Tiffany Kronlöfin, 34, luoma sarja, jossa tehdään huumoria Suomesta, suomen kielestä, suomalaisuudesta ja siihen liitetyistä kliseistä. Sarjan ensimmäisessä jaksossa fiktiivinen tv-tuottaja antaa ensin joukolle ruotsinsuomalaisia täysin vapaat kädet keksiä sketsi suomalaisista, mutta ei malta sitten olla tuomatta heille muutamia omasta mielestään hyviä apuvälineitä.

”Olemme jo vuosikaudet vitsailleet suomalaisista. Ja näitä vitsejä on pidetty tosi hauskoina. Mutta näinä poliittisen korrektiuden aikoina niin ei voi jatkua. Olisi hienoa, jos te […] ruotsinsuomalaiset vähemmistöedustajina loisitte itse tätä huumoria. Koska me uskomme, että teillä todella on huumorintajua… jossakin”, Henrik Schyffertin näyttelemä tuottaja selittää.

Siinä hän on oikeassa. Kyllä suomalaisilla huumorintajua on, ruotsalaiset eivät vain aina ymmärrä sitä.

Ruotsalaisnäyttelijä Henrik Schyffert on mukana sarjan ensimmäisessä jaksossa. Kuvakaappaus.

Sarjan huumori on hilpeää, lempeää, hyväntuulista, ronskia ja itseironista. Samalla se myös irvailee ruotsalaisille ja heidän luutuneille käsityksilleen suomalaisuudesta, joka usein typistyy tähän: ”Puukko, viina ja vähäpukeinen mies, jonka nimi on useimmiten Pekka.”

”Ruotsalaisten vitseissä suomalaiset ovat aina vähän vihaisia. Ikinä ei ole Ruotsissa nähty iloista suomalaista”, Kronlöf kuvailee sarjassa.

Hänen mukaansa suomalainen huumori on usein pinnan alla, kun taas ruotsalainen huumori on enemmän sitä, että osoitetaan selvästi ’hei tässä se vitsi nyt on’. Kun suomalainen kertoo vitsin, tyyli on lakoninen ja toteava, ja juuri se tekee vitsistä monelle vielä hauskemman – mutta sen takia vitsi ei aina uppoa ruotsalaiseen.

”Suomessa suositaan synkkää ja outoa taiteessa, musiikissa ja huumorissa. Työttömyys, köyhyys ja masennus ovat täysin käypiä vitsinaiheita. Se on suomalaista itseironiaa. Absurdi ja omituinen ovat olleet tärkeitä suomalaisessa huumorissa”, sarja opettaa ja valistaa.

Ruotsalaisten käsitykset suomalaisista ovat usein kliseisiä. Kuvakaappaus sarjasta.

On tunnettua, että etenkin suomenruotsalaiset seuraavat paljon ruotsalaisia medioita, mutta kyllä Ruotsi kiinnostaa myös suomenkielisiä. Meille suomalaisille voi joskus tulla yllätyksenä ja pettymyksenäkin se, miten vähän läntisessä naapurimaassamme tiedetään meikäläisten menosta.

Tein pienen testin. Pyysin muutamaa ruotsalaista noin kolmekymppistä tuttuani kertomaan 3–4 asiaa, jotka heillä ensimmäisenä tulevat mieleen Suomesta ja suomalaisista. Tulos: viina, Helsinki, talvisota, jääkiekko, muumipeikot. Sekä: suomalainen kestää kylmyyttä, juo viinaa, saunoo ja puhuu huonoa ruotsia.

Aika tyypillistä.

Ruotsalaiset ovat perinteisesti pitäneet suomalaisia karskeina ja sisukkaina tyyppeinä, ja se ehkä juontuu osin talvisodasta. He nimittäin muistavat aina, että Suomi on sotinut Neuvostoliittoa vastaan. Ja ilmeisesti samasta syystä ainakin vielä 1990-luvulla joidenkin ruotsalaisten mielissä Suomen armeija oli suunnilleen maailman kovimpia.

Kun eräs lähipiiriini kuuluva henkilö kertoi tuolloin Ruotsissa kaverilleen, että on menossa Suomeen armeijaan, reaktiot olivat kauhistuneet: ”Oletko hullu? Siellähän on kivikova kuri ja se kestää kaksi vuotta!”

Unohdetaan huumori hetkeksi, sillä aiheeseen mahtuu myös tummia sävyjä.

Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat ehtineet tehdä tuttavuutta toistensa kanssa jo pitkään, ovathan ruotsinsuomalaiset Pohjoismaiden suurin vähemmistö. He ovat Ruotsissa asuvia äidinkielenään suomen kieltä tai meänkieltä puhuvia, etniseltä taustaltaan suomalaisia.

Suomalaisia lähti paljon Ruotsiin töiden perässä etenkin 1950–70-luvuilla. Osa ruotsinsuomalaisista on sotalapsia, joita Suomi lähetti sinne turvaan. Ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisuuteen on usein kuulunut häpeän, surun ja ulkopuolisuuden tunteita, ja osansa siitä ovat saaneet jälkipolvetkin.

Viime vuosina näistä kokemuksista on alettu puhua yhä enemmän. Muun muassa ohjaaja Mika Ronkainen käsitteli aihetta dokumentissaan Laulu koti-ikävästä (2013) ja näyttelijä, ohjaaja sekä entinen teatterinjohtaja Anna Takanen kirjassaan Sinä olet suruni: kertomus sotalapsesta ja sotalapsen lapsesta (Gummerus, 2020, suom. Leena Vallisaari).

Takasen isä lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin ja jäi sinne. Kirjassa Takanen kertoo esimerkiksi siitä, miten häntä lapsena koulussa kiusattiin isänsä taustan ja sukunimensä takia suomalaisuudesta, vaikka hän ei puhunut sanaakaan suomea vaan ruotsia aivan samalla tavalla kuin luokkakaverinsa.

Kirjasta on tehty myös näytelmä nimeltä Sörjen som blev. Takanen esitti sitä syyskuussa Helsingissä Lilla Teaternissa.

Ruotsinsuomalaisten kulttuuri-identiteettiä väitöskirjassaan (2018) tutkineen Kai Latvalehdon mukaan ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisuus oli paljon kollektiivisempaa ja yhteisöllisempää kuin seuraavan sukupolven, ja nyt ollaan vaiheessa, jossa ruotsinsuomalaisuutta määritellään uusiksi.

”Toisen polven ruotsinsuomalaisille kipuilu identiteetin kanssa on ollut vähäisempää, koska oma kasvutarina on ollut harmonisempaa ja ruotsinsuomalaisuuden status on noussut niin hirveästi. On helpompi olla ylpeä juuristaan”, Latvalehto sanoo Ruotsin radion haastattelussa.

Latvalehto on itse toisen polven ruotsinsuomalainen, joka on tarkastellut omaa taustaansa Laulu koti-ikävästä -dokumentissa. Vuonna 2018 tehdyssä haastattelussa Latvalehto toteaa, että toisen tai kolmannen sukupolven nuoria ruotsinsuomalaisia ei ole tullut enää kauheasti esille.

”Se viittaisi siihen, että tulevaisuudessa ruotsinsuomalaisuus näkyisi korkeintaan geeneissä tai nimessä. Kenties se ei vaadi enää traumojen ja oman taustan työstämistä. Silloinhan kaikki on hyvin”, Latvalehto toteaa.

Tiffany Kronlöfin komediasarja Finska rycket edustaa juuri tätä ruotsinsuomalaisuuden uutta aikaa, uusien sukupolvien esiinmarssia.

Nykyään suomella on Ruotsissa virallinen vähemmistökielen asema, eikä suomen puhumista enää hävetä kuten ennen. Tätä häpeää käsitellään myös sarjassa. Siinä tavataan muun muassa toisen polven ruotsinsuomalainen, joka harmittelee, ettei hänelle koskaan kotona opetettu suomen kieltä. Siksi hän opettelee sitä nyt aikuisena.

”On niin paljon upeita suomalaisia juttuja, joista ammentaa, kuten tango, kirjallisuus ja elokuvat, joita uuden sukupolven ruotsinsuomalaiset nyt löytävät ja omaksuvat. Meidän sukupolvemme on valmis ottamaan ne omakseen”, Tiffany Kronlöf sanoi syyskuussa Hufvudstadsbladetin haastattelussa.

Kronlöf haluaa tehdä suomesta Ruotsin seksikkäimmän kielen. Kukahan yrittäisi tehdä saman ruotsin kielelle Suomessa?

Finska rycket, SVT play. Kaikki jaksot katsottavissa rajoituksitta myös Suomessa.