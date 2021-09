Sarja on jatkoa aussien vanhalle suosikille.

Viisikymppinen Jane Halifax on siirtynyt tutkijaksi ja jättänyt poliisihommat kauas taakse. Kunnes alkaa tapahtua ikäviä. Melbournea riivaa kauhea salamurhaaja, joka ampuu satunnaisia kaupunkilaisia. Vai ovatko uhrit satunnaisia?

Poliisikomentaja Tom Sarace anoo Halifaxia palaamaan kenttätyöhön, mutta hän pitää päänsä, liiankin tiukasti, ja se kostautuu pahimmalla mahdollisella tavalla.

Uusi australialaissarja vaikuttaa juuri sellaiselta, mitä se onkin. Tämä on nähty. Itse asiassa se tosiaan herättää henkiin vanhan sarjan, jossa sama näyttelijä, uusiseelantilainen Rebecca Gibney, esitti Halifaxia.

Sitä ennen Gibney näytteli Lentävät lääkärit -sarjassa, josta hän on tuttu kasvo suomalaisillekin katsojille.

Halifax f. p. -sarjaa tehtiin vuosina 1994–2002, eli se päättyi yli 20 vuotta sitten. Siitä lähtee liikkeelle myös jatkosarja. Halifax on nyt keski-iässä, hänellä on ihana aviomies ja bonuslapsi.

Sarja on vähän outo hankinta Yleltä, sillä alkuperäistä sarjaa tuskin on meillä edes esitetty tai jos on, sitä ei ainakaan kukaan muista. Kotimaassaan se tietenkin oli iso hitti, ja sikäläisillä on varmasti parempi kuva siitä, mihin sarja ammoin päättyi.

Täällä se menee arvailuksi, mikä ei toki ole mahdoton tehtävä. Sarjasta kuitenkin huokuu ysärihenkeä, josta on vaikea nykyaikana enää innostua. Tätä tasoa saa riittävästi seurata jo saksalaisissa rikossarjoissa.

Tom Saracen roolissa nähdään Yhdysvalloissakin pitkän uran tehnyt Anthony LaPaglia.

Melbournen sarjamurhaaja, TV1 klo 22.25 ja Areena. (K16)