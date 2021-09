Yle Draaman kuunnelmakurssi on jo pitkä perinne.

Yle Draaman kuunnelmakurssi, joka järjestetään vuorovuosin Teatterikorkeakoulussa ja Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksella, on jo pitkä perinne. Sillä on merkitystä kuunnelmataiteen jatkuvuuden ylläpitämisessä.

Yhtä pitkä perinne on kurssin tuotosten esittäminen radiossa. Tänä vuonna vuorossa on elokuvataiteen laitos. Aiemmista vuosista poiketen kuunnelmien rooleissa on opiskelijoiden sijaan enimmäkseen ammattinäyttelijöitä.

Tänään sunnuntaina kuultavissa kahdessa kuunnelmassa aiheet on haettu aika kaukaa. Teepussi ja kadonneet kahvipavut vie meidät ”maailmankaikkeuden komentokeskukseen”, jonne kaikki pois heitetty päätyy. Filioque – ja Pojasta puolestaan ammentaa katolisen kirkon jakautumisesta vuonna 1054, mutta aihe on tuotu tähän päivään ja puettu parisuhdeterapian muotoon.

Molemmat jäävät kauas tavoittelemastaan huumorista. Ensimmäinen kuulostaa lastensadulta ja jälkimmäinen, no, sekavalta.

Siksi kannattaa kuunnella myös viikko sitten kantaesitetyt kolme opiskelijakuunnelmaa, jotka osuvat maaleihinsa paljon paremmin.

Oksennus autossa ja Painopeitto kuvaavat molemmat kolmikymppisen naisen ikäkriisiä. Niistä varsinkin ensin mainittu puraisee feministisyydellään.

Fossiilimelankolia katsoo sekä menneeseen, että tulevaan. Öljykriisi koettiin jo puoli vuosisataa sitten, mutta edelleen öljystä irti pyristeleminen on tuskaa monessakin mielessä.

Ja mikä näitä kaikkia yhdistää? Kaikissa viidessä kuunnelmassa on mukana radio draamallisena elementtinä.

ELO:n kuunnelmakurssin pienoiskuunnelmia, Radio 1 klo 15.00 ja Areena.