Martti Koskenniemi: To the Uttermost Parts of the Earth: Legal Imagination and International Power, 1300–1870. Cambride University Press. 1124 sivua.

Martti Koskenniemen erityisala, kansainvälinen oikeus, on valtioiden välisiä suhteita koskevien sopimusten ja oikeusperiaatteiden kokonaisuus. Se sääntelee sotaa ja rauhaa, diplomatiaa ja kansainvälistä kauppaa, merten vapautta ja valtioiden rajoja sekä kansainvälisiä ympäristönsuojeluvelvoitteita ja ihmisoikeuksia.

Koskenniemen uusin tutkimus, elokuussa ilmestynyt To the Uttermost Parts of the Earth on massiivinen esitys siitä, miten eurooppalaiset juristit, teologit, filosofit ja taloustieteilijät ovat historian kuluessa käyttäneet oikeudellista mielikuvitusta ja luoneet ajatukset valtiosta ja sen suvereenisuudesta sekä valtioiden välisestä oikeudellisesta järjestelmästä.

Koskenniemen ajallinen ja maantieteellinen perspektiivi on hätkähdyttävän laaja. Teos alkaa kirkon ja maallisen vallan valtataisteluista keskiajalla ja päättyy 1800-luvun Saksaan, jossa moderni kansainvälinen oikeus muotoutui.

Matkalla tarkastellaan oikeusajattelun kehitystä Espanjassa, Italiassa, Hollannissa, Ranskassa ja Englannissa. Vain harva tutkija maailmassa uskaltautuisi yrittämään ajallisesti ja aihepiiriensä laajuutensa puolesta näin kunnianhimoista tutkimusta.

Teos on laaja-alaista kulttuuri- ja aatehistoriaa, joka tarjoaa paljon myös muille kuin oikeushistorian ja kansainvälisen oikeuden tutkijoille ja harrastajille.

Oikeudellisen mielikuvituksen käyttämiseen liittyvät olennaisesti valta ja auktoriteetti.

Jo vuoden 1989 väitöskirjassaan Koskenniemi tarkasteli kansainvälisen oikeuden kahta uhkakuvaa. Jos kansainvälinen oikeus on liian idealistista, se voi muuttua utopiaksi. Jos se puolestaan omaksuu liian kyynisen valtapoliittisen realismin, se on vaarassa taantua vallitsevien olojen puolusteluksi.

Uudesta teoksesta löytyy esimerkkejä molemmista.

Orjuuden ja kolonialismin oikeuttamiseksi kehitetyt teoriat ovat surullinen luku kansainvälisen oikeuden historiassa. Hahmotelmat ikuisesta rauhasta taas näyttäytyvät esimerkiksi Afganistanin viimeaikaisten tapahtumien valossa edelleen epärealistisina.

Parhaimmillaan kansainvälisen oikeuden tutkijat ovat kuitenkin välttäneet molemmat karikot.

Koskenniemen kirjan valossa juristien ammattikunta onnistuu parhaimmillaan ammentamaan inspiraatiota filosofiasta tai taloustieteestä, venyttämään oikeudellisen mielikuvituksen rajoja. Tätä kautta se voi saada vallanpitäjät vakuuttumaan vallankäytön rajoista ja yksilöiden oikeuksista.

Eri aikakausien ja oikeuskulttuurien asiantuntijat tulevat epäilemättä keskustelemaan laajasti Koskenniemen tulkinnoista. Yleisellä tasolla voi kuitenkin todeta, että teos on osoitus humanistisen tutkimuksen luonteesta ja merkityksestä – aihe, josta on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti Suomessa.

Sosiaalisessa mediassa on ollut suosittua nostaa esiin yksittäisiä rahoituspäätöksiä osoittamaan, että tutkimusaiheet ovat nykyisin marginaalisia ja suppeita. Historiantutkimus edistyy kuitenkin kahdella tavalla: uutta tietoa alkuperäislähteistä tuottavilla pistetutkimuksilla ja maailmankuvaa luovilla kokonaisnäkemyksillä.

Koskenniemen teos rakentuu yli tuhannelle erityistutkimukselle, joita ilman tällainen synteesi ei olisi ollut mahdollinen.

Teoksella on sanottavaa myös nykypäivälle.

Kansainvälinen oikeus on uusien haasteiden edessä. Koska sen peruspilareita ovat olleet täysivaltaiset valtiot ja vahva yksityinen omistusoikeus, järjestelmän on vaikea esittää ratkaisuja ilmastonmuutoksen kaltaiseen globaaliin kriisiin.

Haasteemme on venyttää oikeudellista mielikuvitustamme luomaan uusia ratkaisuja.

Koskenniemen historiateos ei tähän haasteeseen pyri vastaamaan, mutta se auttaa jäsentämään nykyisiä ajattelutapojamme. Jos emme tunne niiden taustaa, on vaarana, että edelliset sukupolvet ohjaavat ajatteluamme haudoistaan.

Jukka Kekkonen on Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori. Toni Malminen on asianajaja, Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessori ja suomalaisten oikeushistorioitsijoiden Matthias Calonius -seuran puheenjohtaja.