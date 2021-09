Let’s lauantai -lähetyksessä kurkistetaan lauantai-illan juhliin ja muihin tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Agit-Cirk on yksi illan esiintyjistä.

Lauantai-ilta eikä mitään suunnitelmia? Ei huolta: Yle auttaa.

Suorassa Let’s lauantai -lähetyksessä päästään kurkistamaan lauantai-illan juhliin ja muihin tapahtumiin eri puolilla Suomea. Lähetyksessä nähdään myös esityksiä kulttuuritapahtumista, on sirkusta, tanssia ja kuorolaulua. Osa on kuvattu aiemmin saman päivän aikana.

”Osassa käydään vierailemassa aluetoimittajien voimin, ja osasta juhlaväki itse lähettää videoterveisiä. Mukana myös isommalla kuvauskalustolla kuvattuja esityksiä”, kertoo tuottaja Anders Alanen Yleltä.

Tarjolla on siis jonkinlaista jaettua lauantai-illan huumaa. Alasen mielestä sille on nyt kysyntää.

”Meillä kaikilla on tarve kuulua jonkinlaiseen omaan laumaan ja tarve kokoontua yhdessä. Nyt kun näitä asioita on kauan jouduttu rajoittamaan, niin tarve yhteisille kokemuksille ja kohtaamisille on erittäin suuri.”

Eikö suoratoistopalvelujen aikakauden pitänyt tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät enää kokoonnu katsomaan televisiosta samoja ohjelmia samaan aikaan?

Ehei, toteaa mediatutkija Mari Pajala Turun yliopistosta.

”Hetkessä kiinni olevat ohjelmat ovat television perusohjelmistoa, ja niille on edelleen tarvetta lineaarisen television puolella”, Pajala sanoo.

Perinteisesti tällaisia ohjelmia ovat olleet esimerkiksi erilaiset urheilukilpailut, Euroviisut ja uutiset. Let’s lauantai poikkeaa niistä siinä, että se on Ylen itsensä pystyyn polkaisema spektaakkeli, vaikka lähetyksessä seuratut tapahtumat eivät olekaan Ylen järjestämiä.

”Ylen strategiaan on kirjattu, että tapahtumista tulee aiempaa isompi asia Ylelle ja että suorien lähetysten merkitys lisääntyy. Julkisen palvelun yhtiölle on tärkeää koota ihmisiä tiettyjen hetkien tai tapahtumien ääreen”, Pajala muistuttaa.

Asian voi nähdä myös niin, että suorilla lähetyksillä lineaarinen televisio pystyy kilpailemaan suoratoistopalvelujen kanssa.

”Varsinkin isoissa viihdeohjelmissa ja kilpailuohjelmissa hetkessä oleminen korostuu. Ne ovat yhä tärkeämpiä tv-yhtiöille, koska niillä voidaan kerätä yleisöä suoran lähetyksen ääreen.”

Ylen strategiasta kertoo myös sen tunnuslause ”kaikille yhteinen, jokaiselle oma”. Se näkyy niin Let’s lauantain kuin vaikkapa Suomi Loven kaltaisissa ohjelmissa.

”Yle pyrkii vahvistamaan suhdetta yleisöön ohjelmilla, joissa on mukana ihmisten elämäntarinoita ja kokemuksia. Näin tavoitellaan henkilökohtaista merkitystä”, Pajala sanoo.

Siksi niitä Let’s lauantaihin etsittyjä juhlivia taviksiakin pyörii yhä enemmän sekä lineaarisen television että suoratoistopalvelujen puolella.

Pajalan mukaan ilmiö liittyy laajemmin ympäröivään mediakulttuuriin.

”Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ihmiset voivat itse luoda sisältöä ja päästä esille. Laajempi trendi vaikuttaa siihen, mitä odotetaan myös televisiolta.”

Let’s lauantai, TV2 klo 21.00 ja Yle Areena.