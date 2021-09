Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Mainio draamakomedia This Way Up jatkuu uusin jaksoin: puujalkavitsit ovat tallella, mutta päähenkilön tulevaisuus näyttää valoisammalta

Aisling Bean luoma This Way Up yhdistää koomista ja melankolista taidokkaasti.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Bradley (Kadiff Kirwan) ja Áine (Aisling Bea) tavataan This Way Up -sarjassa.

”Kuinka monta terapeuttia tarvitaan vaihtamaan lamppu? Vain yksi. Mutta lampun pitää todella haluta muutosta.” Tähän vanhaan vitsiin päättyi koomista ja melankolista taidokkaasti yhdistelevän ja suosituksi nousseen brittiläisen draamakomediasarjan This Way Up (2019–) ensimmäinen kausi. Sen lausui terapeutilleen sarjan päähenkilö, itsemurhayrityksestä toipuva englannin opettaja Áine. Häntä esittää myös sarjan käsikirjoittanut Aisling Bea. Sarjan upouudella toisella kaudella Áine on lamppu, joka haluaa muutosta. Valoa tunnelin päässä on näkyvissä monessakin suunnassa Áinen elämässä. Vain pahaa oloa peittelevät puujalkavitsit pysyvät. Sarjan liikkeellä pitävä voima on edelleen Áinen ja tämän siskon Shonan (Sharon Horgan) suhde. Kakkoskaudella kumpikin ottaa elämässään isoja askelia. Áinen orastava romanssi oppilaansa isän Richardin (Tobias Menzies) kanssa on edennyt kausien välissä tapailuasteelle. Shona tekee muuttoa miesystävänsä Vishin (Aasif Mandvi) luo. Rakkausteeman kautta uuden kauden keskeisimmäksi kysymykseksi nousee itsensä haavoittuvaksi asettamisen teema. Kausi päättyy valtaisaan cliffhangeriin, joten on ilmeistä, että kolmas kausikin on vielä jossain vaiheessa tulossa. This Way Up, TV2 klo 22.10 ja Yle Areena. (K12)