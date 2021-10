Maailmassa tapahtuu vaikka mitä kiinnostavaa ja ainutkertaista sillä aikaa, kun me istumme pohtimassa, kuka on kenenkin kaa

Riina Katajavuoren romaanin Raita matkustaa Kyprokselle ja pohtii, ketkä kaksi runoilijaa yhtyvät äänekkäästi öiseen aikaan.

Romaani

Riina Katajavuori: Kypros. Tammi. 287 s.

Riina Katajavuoren uusin teos tuntuu kannanotolta tämänhetkiseen omaelämäkerrallisten romaanien buumiin. Lajin viimeaikaiset edustajat on yleensä kerrottu minä-muodossa. Minän elämä näyttää niissä epävarman toimeentulon ja sitäkin epävarmempien ihmissuhteiden reunustamalta kunniakujalta haudan lepoon.

Kyproksen päähenkilö Raita, Katajavuoren aivan ilmeinen alter ego, puolestaan tavataan kolmannessa persoonassa, mikä antaa proosalle tiettyä etäisyyttä päähenkilöönsä. Raitaa ja hänen ajatuksen­juoksuaan seurataan paitsi Kyproksen runo­festivaaleille, jossa vietetty pitkä viikonloppu tarjoaa kertomukselle puitteet, myös lukuisiin muihin kirjailija­kohtaamisiin pitkin poikin planeettaa.

Kirja tuntuu proosa­versiolta Katajavuoren edellisestä runo­kokoelmasta Maailma tuulenkaatama, jossa erilaiset historialliset anekdootit esimerkiksi löytöretkien ajalta kerrostuivat osaksi kokemuksellista runoutta.

Äänilaji on turismi-naivismi: Limassolissa Raita kokee pakkoa vierailla laitakaupungilla sijaitsevassa arkeologisessa museossa, vaikka se tuntuukin tarjoavan vain triviaaleja sirpaleita ilman valmista sivistyspohjaa, johon ne voisivat upota. Romaani on postmoderni siinä mielessä, että länsimaista sivistystä kannatteleva suuri kertomus on kadonnut ja jättänyt Raitan törmäilemään historian palasiin eri puolilla maailmaa.

Myös runoilijakollega Saila Susiluoto otti alkuvuodesta autofiktionsa tapahtumapaikaksi kirjailijaresidenssin. Siinä missä Kehrä kuvasi kirjailijan ammatillista umpikujaa palavalla planeetalla, on Kyproksessa planeetan tila korkeintaan alaviite.

Jos Susiluodon päähenkilö sulkeutuu omaan taiteilijakuplaansa, Katajavuoren Raita elää verkostoista, suhteista kaltaisiinsa. Mutta Kyproksen-matka tuntuu Raitallekin käännekohdalta: mikä on kun kirjallinen seura ja kansainvälinen juhlatunnelma eivät enää innostakaan?

Iloiset vaellusvuodet tuntuvat olevan ohi.

Vierailun kohokohdan ja draamallisen punaisen langan muodostaa islantilaisen runoilijan kanssa harjoitettu pohdinta siitä, ketkä kaksi runoilijaa pitivät muita hereillä äänekkäällä aamuöisellä yhdynnällä. Koska paremman puutteessa yhdyntäasia alkaa kiinnostaa myös lukijaa, tuntuu kirja parodioivan nykyromaanien tapaa luoda jännitettä.

Maailmassa tapahtuu vaikka mitä kiinnostavaa ja ainutkertaista sillä aikaa, kun me istumme pohtimassa, kuka oli kenenkin kaa. Emmekä tietenkään kehtaa kysyä.

Parhaimmillaan kollegoiden kuvaus tuo sapekkuudessaan mieleen Rachel Cuskin omaelämäkerrallisten romaanien kertoja Fayen:

”Ruotsalaisen nauru sattui korviin. Se oli nopeaa, pitkää käkätystä, joka alkoi varoittamatta lauseen lopussa ja koveni jatkuessaan, kuin Nakke Nakuttajalla. Andalusialaisrunoilija nauroi matalalta ja yski pitkää syvältä kumpuavaa tupakkayskää naurunsa keskeltä.”

Cuskin trilogian ensimmäinen osa Ääriviivat sisälsi myös matkan Kreikkaan, jossa Faye lähinnä kuunteli tapaamiaan ihmisiä. Katajavuoren kirjassa monologit eivät ole yhtä pitkiä, vaan anekdootit seuraavat toistaan ja johtavat usein odottamattomiin paikkoihin.

Tyyli muistuttaa venäläisiä diasporamodernisteja, joista ainakin Sergei Dovlatov (1941–1990) on kuvannut samanhenkiseen absurdiin tyyliin kansainvälisen kirjailijaelämän käänteitä.

Uutuutta lukiessa huomaa, miten usein kirjailija kuvataan Suomessa kotipaikkansa ja kielensä vankina, Erityisesti runous kuitenkin elää juuri kansainvälisen verkostonsa kautta, mitä media harvoin huomioi.

Raita havahtuu siihen, miten vähän hän tietää esimerkiksi kahtiajakautuneen Kyproksen tulehtuneesta pattitilanteesta, joka on jatkunut kesästä 1974 saakka, jolloin turkkilaisjoukot miehittivät kolmasosan saaresta.

Että Euroopan Unionissa on maa, jonka pohjoisosia ei virallisesti ole vuosikymmeniin tunnustettu osaksi mitään valtiota ja jossa ihmiset siitä huolimatta elävät rajan molemmin puolin miten taitavat.

Kyproksen poliittisen tilanteen outous, jota esimerkiksi uutisjournalismissa on vaikea välittää, on kaunokirjallisuudelle luonteva aihe. Tämä kirja kuitenkin lähinnä raapaisee pintaa, mikä on muutenkin sen modus operandi, toiminnan tapa.

Kypros sisältää myös kauniita kuvauksia runoilijoiden välisestä ystävyydestä, mutta ei oikein jäsenny toimivaksi kokonaisuudeksi ja tuntuu siinä mielessä välityöltä Katajavuoren tuotannossa. Silti arvaamaton kerronta ja törmäilevät anekdootit tekevät siitä lukemisen arvoisen.