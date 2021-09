Suomalainen musikaaliosaaminen näkyy alan sydämessä New Yorkin Broadwaylla tänä viikonloppuna. Samuel Harjanteen ohjaaman Kinky Boots -tuotannon työryhmän videotervehdys nähdään perinteissä musikaalialan Tony Awards -gaalassa sunnuntaina 26.9.

Harjanne on ohjannut musikaalin Helsingin kaupunginteatterissa ja Tampereen työväen teatterissa.

Harjanne vastaa puhelimeen Pyynikillä, jossa hän on kävelyllä lauantaina aamulla, edellisen illan Kinky Bootsin Tampereen uusintaensi-illan jälkeen. Syksyn esitykset ovat käyneet hyvin kaupaksi. ”Kuulemma on ollut jo vaikeuksia saada lippuja esityksiin”, hän kertoo.

Tony Awardsia voi kutsua musikaalialan Oscareiksi, yhdellä erolla. ”Se on vain Broadwayn ja New Yorkin teatterikentän tilaisuus, kun taas Oscareissa palkitaan paras kansainvälinen elokuva.”

Harjanteen tietojen mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun Tony Awards avaa katsettaan kansainväliselle kentälle.

”Se johtuu pandemiasta. Kaikki on ollut suljettuna. Nyt halutaan juhlistaa Broadway-yhteisön voimaa maailmanlaajuisesti ja sitä, miten suuri vaikutus musikaaleilla on ihmisten hyvinvoinnille.”

Teatteriohjaaja Samuel Harjanne opiskeli aikanaan Englannissa musikaaliohjaajan vaativaa työtä.

Kaikki tapahtui nopeasti. Järjestäjät keksivät vasta viime hetkellä, viikko ennen gaalaa tilata lyhyitä videotervehdyksiä tuotantoryhmiltä ympäri maailmaa.

”He ottivat yhteyttä musikaalituotantoihin, jotka ovat tunnettuja Broadwaylla. Olemme yksi onnekkaista ja pääsimme osallistumaan. Suomen kaltaiselle pienelle maalle tämä on iso juttu.”

Harjanne ei osaa sanoa, kuinka monesta maasta tervehdyksiä on tulossa ja onko muita Euroopan maita mukana. Heiltä tilattiin 45 sekunnin mittainen video ja sen tekemiseen oli pari päivää aikaa. ”Väitän että moni tuotanto ei pysty sellaista tekemään tällä aikataululla.”

Hän ei myöskään tarkalleen tiedä, miten tervehdyksiä ohjelmassa käytetään. ”Ne ovat vähän kuin Euroviisuissa nähtävät videopostikortit esitysten välissä.”

Harjanne pitää heidän löytämistään merkkinä menestyksestä. ”Ollut varmaan aika hakuammuntaa, mistä löytää esityksiä. Meillä on vahvoja suhteita ulkomailla töitä tekeviin taiteilijoihin ja sana leviää. New Yorkista on käyty katsomassa ensi-iltaa, silloin vuosia sitten”, hän nauraa.

Ensi-ilta oli elokuun lopussa 2018. Kinky Boots sai ensi-iltansa aikaan HS:n kriitikolta Lauri Mereltä viisi tähteä.

Suomessa on perinteisesti ajateltu, että Ruotsi ja muut Pohjoismaat sekä koko Eurooppa ovat meitä edellä musikaaliosaamisessa. ”En sano, että tasapaino olisi muuttunut, mutta ei olla enää pieniä ja anteeksipyytäviä.”

Voiko tämä johtaa siihen, että Tony Awardseissa olisi vielä joskus kansainvälinen palkintokategoria?

”Sehän olisi todella hienoa. Ongelma on, miten komiteat matkustaisivat katsomaan esityksiä. Ehkä videolla voisi osallistua. Joku jo eilen ensi-illassa onnitteli ehdokkuudesta, sanoin että ei tässä siitä ole kyse. Jo huomioiminen gaalassa, jota me kaikki idolisoimme, merkitsee paljon koko kansainväliselle yhteisölle.”

The Tony Awards Present: Broadway’s Back! lähetetään suorana CBS-kanavalla sekä striiminä Paramount+ -palvelussa ja CBS sovelluksessä klo 21-23 paikallista aikaa.