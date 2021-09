Simson ja Delila on ollut The National Galleryn tähtiteoksia.

Tekoälytutkimus on paljastanut Lontoon The National Galleryn Rubens-maalauksen Simson ja Delila olevan väärennös. Tutkimuksen tehnyt Carina Popovici sanoo The Guardianille algoritmin todistaneen 91 prosentin varmuudella, että teos ei ole aito Rubens.

The National Galleryn näkökulmasta löytö on erityisen harmillinen, sillä Simson ja Delila on ollut sen kokoelman tähtiteoksia. Galleria osti teoksen 2,5 miljoonalla punnalla vuonna 1980. Summa on nykyrahassa 6,6 miljoonaa puntaa (7,7 miljoonaa euroa).

Algoritmi vertasi maalausta 148 Rubensin teokseen ja testit toistettiin varmuuden vuoksi. Testauksen teki sveitsiläinen Art Recognition -yhtiö. Taidehistorioitsija Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek kommentoi Guardianille uuden tekoälymenetelmän olevan uraauurtava. ”Siltä puuttuu täysin inhimillinen subjektiivisuus, tunteet ja kaupalliset intressit.”

Teoksen aitoutta on epäilty jo pitkään. Flaamilainen Peter Paul Rubens (1577–1640) oli yksi kaikkien aikojen merkittävimpiä eurooppalaisia taidemaalareita. Rubensin tiedetään maalanneen alkuperäisen vuoden 1609 paikkeilla. Teos katosi vuonna 1640.

The National Galleryn kappale ilmestyi markkinoille vuonna 1929, jolloin sen aitouden vahvisti Ludwig Burchard. Hän kuoli 1960, minkä jälkeen on käynyt ilmi, että hän tekaisi aitoustodistuksia rahaa vastaan.

Aitouden kyseenalaistajat ovat kiinnittäneet huomiota teoksen Rubensille epätyypilliseen värivalikoimaan sekä kömpelöön asetteluun. Rubensin alkuperäisestä on kaksi kopiota ja The National Galleryn kappale eroaa niistä. Siitä esimerkiksi puuttuu Simsonin varpaat.

Teoksen epäaitoudesta vuonna 1992 tehdyn raportin otsikko olikin ”Delila leikkasi Simsonin hiukset, mutta kuka leikkasi häneltä varpaat?”

The National Galleryn edustajan mukaan galleria ei kommentoi asiaa, ennen kuin koko tutkimus on julkistettu.