Lancaster ja Status Quon kitaristi-laulaja Francis Rossi perustivat yhtyeen 1960-luvulla.

Brittiläisen rock-yhtye Status Quon perustajajäseniin kuulunut entinen basisti Alan Lancaster on kuollut. Lancaster syntyi Peckhamissa, Etelä-Lontoossa vuonna 1949. Hän oli kuollessaan 72-vuotias.

Status Quo oli suosionsa huipulla 1960- ja 70-luvuilla. Yhtyeen hittikappaleita ovat muun muassa Rockin' All Over The World, Whatever You Want ja In The Army Now. Yhtyeen albumeista neljä nousi Britanniassa listaykkösiksi.

Lancaster soitti myös yhtyeissä The Bombers ja The Party Boys.

Lancasterin kuolemasta kertoivat esimerkiksi Britannian yleisradio BBC ja The Guardian.

Status Quon laulaja Francis Rossi ilmaisi surunsa Lancasterin kuolemasta.

”Alan oli olennainen osa Status Quon soundia ja jättimäistä menestystä 60- ja 70-luvuilla”, sanoi Rossi. ”Tiedossa on, että olimme etääntyneitä viime vuosina, mutta minulla tulee aina olemaan hyviä muistoja alkuvuosistamme yhdessä.”

Myös Status Quon manageri Simon Porter kertoi olevansa surullinen uutisesta. Hän sanoi olevansa onnellinen, että Status Quo onnistui järjestämään alkuperäis­kokoonpanollaan vuosina 2013–2014 kaksi paluukiertuetta, joihin myös Lancaster osallistui.

”Vaikka hänen terveytensä ei ollut paras edes silloin, hän selvisi kiertueista päättäväisyydellä ja sisulla. Oli ilo työskennellä hänen kanssaan.”