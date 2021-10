Son / Albumi

Buena Vista Social Club: 25 aniversario, 25th Anniversary Edition, 2 cd. World Circuit. ★★★★

Jos jumalat olisivat neuvoneet toisin, ainoana naissolistina legendaariseksi muodostuneella Buena Vista Social Club -albumilla ei laulaisikaan Omara Portuondo.

Työnimillä Itäinen albumi ja Maalaismusiikkia kulkeneelle levylle pyydettiin nimittäin alun perin Celina Gonzálezia (1929–2015), maaseudun campesino-musiikin taitajaa. Hän kysyi neuvoa orishoilta, afrokuubalaisen santería-uskonnon jumalilta. Orishat eivät kannustaneet häntä tähän projektiin.

Veteraanimuusikoista koottu ryhmä kokoontui Kuuban valtiollisen Egrem-levy-yhtiön studioon maaliskuussa vuonna 1996, yhdysvaltalaisen muusikon Ry Cooderin ja brittilevy-yhtiö World Circuitin Nick Goldin kutsusta.

Tapaamiset olivat koskettavia ja riemukkaita, vaikka kyse ei ollut minkään tietyn, ammoin hajonneen bändin yhdistymisestä. Osa muusikoista tunsi toisensa vain nimeltä ja monet olivat olleet eläkkeellä jo vuosikausia. Heidän musiikkinsa kulta-aikaa oli ollut 1930–50-luku, aika ennen Kuuban vallankumousta.

Ikäpresidentti Compay Segundo, tuolloin 88, viritteli omaperäisen armónico-kitaransa, yhdistelmän tavallista ja trés-kitaraa. Rubén González asteli innokkaana flyygelin ääreen, ja sonero Ibrahim Ferrerkin pääsi pian elementtiinsä. Häntä muusikot koolle etsineen tunnetun orkesterinjohtajan Juan de Marcos Gonzálezin oli pitänyt houkutella kauimmin. Ferrer, hengen mies santería-kotialttareineen, tunsi epäluuloa kaikkea kaupallisuutta kohtaan.

Ympärille kerääntyivät Pío Leyva, Manuel ’Puntillita’ Licea, Orlando ’Cachaito’ Lopez, Guajiro Mirabal, Eliades Ochoa...

Ilmapiiri sähköistyi. Alkoivat poikkeukselliset jamit. Niiden ansiosta afrokuubalaisen musiikin historiaan kirjoitettiin uusi luku. Albumi sai sittemmin Grammyn, ja sivuraiteella lepäilleet muusikot huomasivat tekevänsä laajoja kansainvälisiä kiertueita.

Noista äänityksistä on tänä vuonna kulunut neljännesvuosisata. Sen kunniaksi syyskuussa ilmestyi juhla-albumi Buena Vista Social Club 25th Anniversary. Originaalimateriaali soi tuplalevyllä Grammy-palkitun Bernie Grundmanin remasteroimana, ja kuunneltavaksi on saatu myös 19 aiemmin julkaisematonta raitaa. Uudelleenjulkaisun deluxe-boksissa (n. 105 e) on lisäksi kaksi lp-levyä (180 gr), runsaasti kuvitettu 40-sivuinen kirja sekä kaksi painokuvaa.

Katunäkymä Havannasta on deluxe-paketoinnin toinen erillinen painokuva.

Täysimittaisten kappaleiden ohella vaihtoehtoisia ottoja, Rubén Gonzálezin pieniä pianoimpromptu-tunnelmapaloja, äänityksen yhteydessä tallennettua jutustelua – kuulokuvia kadonneesta ajasta. Suuri osa Buena Vista Social Clubin keskeisistä muusikoista on kuollut.

Suomessa kuubalaista perinnettä ja son-musiikkia tunnettiin esimerkiksi Septeto Sonin ja bändivierailujenkin kautta paremmin kuin muualla, mutta kansainvälisesti albumi avasi silmät musiikkiin, joka oli uinunut vallankumouksen jälkeen. Päivän rytmi Kuubassa 1990-luvulla oli hektinen, hip-hop-vaikutteinen timba.

Buena Vista Social Club siirsi kellon viisareita taakse päin. Sen viehätys oli ainutlaatuisessa, pehmeässä saundissa, joka kietoi romanttiseen nostalgiaan.

Uusista kappaleista La Pluma (musiikkilajiltaan trova), Vicenta (son) ja La Cleptómana (trova) ovat hyvinkin alkuperäisalbumin raitojen tasolla, mutta eivät kuitenkaan yllä uusiksi suosikeiksi. El Diablo Suelto, venezuelalainen valssi, vie pianon johdattamana taustaäänineen suoraan Egrem-studion tunnelmaan.

Saludo Compay (guajira/son) taas on herkkää laatua, ihana pieni helmi. Synkoopit potkivat riisuttua sovitusta nautinnollisen nykivästi eteen päin, ja herrat laulavat tunteella toisiaan kompaten. Helmi on myös tunnelmaltaan haikean viipyilevä Erään unen kuvailu, Descripción de un Sueño (trova).

Candela kuuluu alkuperäisalbumin tiukimmin svengaaviin raitoihin, ja sen vaihtoehtoinen ottokin on mukavaa kuultavaa: Ibrahim Ferrer leikittelee fraseerauksellaan ja antaa äänensä nousta ja laskea sireenin lailla.

Kun Juan de Marcos Gonzálesin projektia varten etsimät muusikot olivat jo työn touhussa, Omara Portuondo oli äänittämässä omaa levyään Egrem-studion naapurikerroksessa. Näin Portuondo keksittiin mukaan, ja loppu on tältäkin osin historiaa.

Duetot Veinte años ja Dos gardenias toivat kolossaalisesti tunnetta albumille. Ja kuten moni muu muusikko, myös Portuondo levytti BVSC:n ansiosta soololevyn. Rubén Gonzálezin soololevystä päätettiin saman tien, ja se purkitettiin jo maaliskuussa 1996. Levy oli pianistin ensimmäinen sooloalbumi.

Alkuperäinen Buena Vista Social Club teki täsmälleen samalla kokoonpanolla vain kaksi konserttia. Toinen oli Amsterdamissa, toinen New Yorkin Carnegie Hallissa 1. heinäkuuta 1998. Kuvassa kuubalaismuusikoita New Yorkissa, tarkemmin dokumentoimattomassa kuvassa. Vasemmalla Rubén González, takana keskellä Juan de Marcos González, oikealla puolellaan Ry Cooder, oikealla Compay Segundo. – Kuva on 25-vuotisjuhla-albumin deluxe-versiosta

Kyynikko näkee uusimmassa BVSC-paketoinnissa yrityksen rutistaa viimeisetkin mehut ilmiöstä, joka Wim Wendersin ohjaaman samannimisen dokumentin (1999) ansiosta sai vielä lisää tuulta alleen ja lukemattomia rönsyjä konserttikiertueineen. Siitä tuli nopeasti Kuubassa myös turismihoukutin.

Asetun itse mieluummin fanikatsomoon. Tekee myös mieli uskoa, että orishat tanssivat mukana tämän erikoislaatuisen kokoonpanon äänityksissä, hyväksyvin ilmein, täysillä svengaten.

Lähteenä mm. deluxe-painoksen kirjan tekstit, kirjoittaja on Rosa Marquetti Torres.

Toimittajan valinnat: Suuren brasilialaislaulajan paluu tauolta, todella vetäviä kaustisrepertuaarin sovituksia ja yllättävä Manic Street Preachers

Kansanmusiikki / Albumi

Polenta: Kaustinen Turbo. Kansanmusiikki-instituutti. ★★★★

Polenta-yhtye pistelee erinomaisella ensilevyllään menemään tuttua kaustislaista repertuaaria siihen malliin, että sukatkin pyörivät ylikierroksilla kuulijan jaloissa. Kitaristi Mikko Malmivaaran ja kolmen viulistin eli Aino Kinnusen, Jonna Lankisen ja Olli Sippolan soitto on luontevan yhteenhitsautuneesti pelimannihenkistä, siinä on raikas oma tvistinsä ja kuitenkin malttia pysähtyä herkuttelemaan Konsta Jylhän itkettävän kauniilla melodioilla. Konsta Tylypahkassa -sovituksen (G-mollimasurkka ja -sottiisi Kaustiselta) trillit, aksentit ja ovelat huojuvat liu’ut luovat oman noituutensa tunnelmaan, mitä positiivisimmassa mielessä.

Lue lisää: Ruotsalaisessa Airbnb-mökissä syntyi suomalaista musiikkihistoriaa – Viuluyhtye Polenta vei Konsta Jylhä -kilpailun voiton Kaustisella

Rock, pop / Albumi

Manic Street Preachers: The Ultra Vivid Lament. Columbia. ★★★

Walesilaisella työläistaustaisella rock-yhtyeellä on oma Kuuba-kytkentänsä: se oli ensimmäinen länsimainen rock-bändi, joka kahteenkymmeneen vuoteen esiintyi Kuubassa. Vuosi oli 2001.

MSP:n uusimmalla ällistyttävät suorat Abba-viitteet. Levyä tekee mieli suositella lämmittelyksi syksyn suurta tapausta, uutta Abba-albumia, odotellessa. Sen ilmestymispäiväksi on ilmoitettu viides marraskuuta. Esimerkiksi Orwellian ja The Secret He Had Missed vievät suoraan melodiseen Andersson—Ulvaeus-maailmaan. Linjakas melodisuus yhdistyneenä suuriin sovituksiin toimii komeasti.

MPB / Albumi

Marisa Monte: Portas. Sony Music. ★★★

Brasilian suurimpiin nykylaulajiin kuuluva Marisa Monte (s. 1967) on palannut kymmenen vuoden levytystauolta, jonka aikana hän on tehnyt muuta, osallistunut muun muassa Carlinhos Brownin Tribalistas-projektiin. Taipuvan notkea ja emotionaalinen ääni on entisellään, ja Portasin tyylikirjo ilahduttavan runsas, jazzillista sävyistä sambaan, sateenvarjomaisen MPB:n eli Música Popular Brasileiran tyyliin.

Soinnikas portugalin kieli tuo oman hehkunsa Portas-albumille (Ovet). Levyä kuunnellessa tulee hetkellisesti helpottunut olo, happi virtaa. Aivan kuin ovet alkavat taas avautua kohti normaalia.

Flamenco / Albumi

Alejandro Valdés y Palo de Aqua: Calles de Olvido. Cugate Clássicos Latinos. ★★★

Kuuban Camagüeyssa vuonna 1988 syntyneen Alejandro Valdésin yhtyeen ensilevyllä on Spotifyssa vasta hyvin vaatimaton määrä kuulijoita. Toivotaan monta lisää: kotimaassaan palkittu Valdés on nimittäin paitsi taitava kitaristi ja lyömäsoittaja, myös innovatiivinen säveltäjä, jonka uuteen flamencoon mahtuu hieno kirjo vaikutteita ja tavanomaisesta poikkeavaa instrumentaatiota: viulu, batá-rummut, jopa säkkipilli (!).

Flamenco muistuttelee mukavasti myös siitä, että Kuuban musiikkiperinnön toinen jalka on syvällä Espanjan maaperässä.