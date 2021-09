Yksin olemisen taito on tärkeä, sanoo toimittaja-kirjailija Maija Ilmoniemi, joka itse oppi taidon kalastajan apulaisena Norjassa keskellä kaamosta

”Yksinäisyys on tabu ja asia, jota haluan avata tässä yhteiskunnassa”, Maija Ilmoniemi kertoo.

”Olen uskaltanut päästää vapaaksi innostuvan ja heittäytyvän ihmisen sekä hyväksynyt, että parasta minussa on se, että olen tällainen rempseä luonnonlapsi”, Maija Ilmoniemi sanoo.

”Helevetin rankat kymmenen vuotta on takana”, toimittaja-kirjailija Maija Ilmoniemi sanoo.

Vaikka äänessä ja kasvoilla välkkyy huumori, hän on tosissaan.

Vuosiin on mahtunut kaikenlaista: uusia alkuja, maisemanvaihtoja, epäröintiä ja itsensä etsimistä. Ja kaiken tämän Ilmoniemi on tehnyt julkisesti. Hän on purkanut elämäänsä bloggaamalla, puhumalla ja kirjoittamalla.

Viimeisin uusi alku koitti reilu vuosi sitten. Ilmoniemi jäi pois Yleltä radiojuontajan töistä ja ryhtyi freelanceriksi. Tarkoituksena oli viimeistellä kirjaa, ja leivän toisivat esimerkiksi juontotyöt erilaisissa tapahtumissa. Mutta kävikin kuten monilla: koronapandemia tyhjensi kalenterit.

”Se alku oli kamalaa, mutta sainpahan kirjoittaa rauhassa.”

Vähitellen elämä asettui vähitellen uomiinsa. Nyt töitäkin piisaa: kirjoittamista, juontokeikkoja ja erilaisia tv-tuotantoja. Syksyn aikana Ilmoniemi suuntaa maapallon toiselle puolelle viidakkoon, jossa kuvataan Suomessa aloittavaa seikkailuohjelmaformaattia.

”Lähden sinne puoleksitoista kuukaudeksi. Olen tuotantopuolella, en kameran edessä.”

Ilmoniemi myöntää olevansa suorittamiseen taipuvainen ihminen, jolle pysähtyminen on vaikeaa. Sitä on pitänyt opetella. Toisaalta osin juuri innokkuutensa ansiosta hän saa asioita myös aikaan.

Jo päälle parikymppisenä hän perusti oman viestintätoimiston ja ahersi sen parissa viitisen vuotta.

”Oli menoa ja meininkiä. Halusin tulla kovaksi bisnesnaiseksi, työllistää muita ja luoda uutta. Kaikki saattoi näyttää hienolta ulospäin, mutta tajusin, etten sittenkään halua näitä asioita.”

Alkoi itsetutkiskelun aika, joka jatkuu edelleen. Ilmoniemen kohdalla se on tarkoittanut ennen kaikkea omien vaikeiden kokemusten jakamista.

”Mulla oli fiilis, että näistä asioista täytyy kirjoittaa. Että mitä käy nuorelle naiselle, joka on tehnyt ison puristuksen elämässä ja se onkin johtanut aivan väärään suuntaan.”

Pian blogiteksteistä alkoi muodostua elämänlanka paitsi itselle myös muille ihmisille.

”Vuonna 2012 kukaan ei puhunut vaikeista asioista julkisesti. Tänä päivänähän se on jo ihan normaalia, jopa trendikästä. Mutta silloin some oli vielä tosi pinnallista. Mä en halunnut sitä, mä halusin näyttää, mitä ihmisen sisällä tapahtuu.”

Maija Ilmoniemi ei enää tee tulevaisuudensuunnitelmia. ”Mutta sen olen päättänyt, että seuraavat vuodet ovat elämäni parasta aikaa.”

Ilmoniemi ei ole myöhemminkään arkaillut kertoa kipeimmistäkään elämänkolhuista. Siitä, miltä tuntui muuttaa rakkauden perässä Ruotsiin ja tulla parin vuoden päästä takaisin Suomeen ”rahattomana, kodittomana, työttömänä ja rakkaudettomana”. Tai siitä, miten yksinäisyyden kokemus on seurannut häntä läpi elämän.

Vaikeat elämäntilanteet ovat synnyttäneet lopulta myös jotain uutta ja hyvää, Ilmoniemi sanoo.

Esimerkiksi näin: Ruotsista paluun jälkeen Ilmoniemi kaipasi aikaa ja etäisyyttä. Hän pestautui puoleksi vuodeksi norjalaiseen kalastajakylään kalastajan apulaiseksi, siimankoukuttajaksi.

”Työnäni oli valmistaa kalastajalle siimapönttö. Saavissa on viisisataa metriä siimaa ja siimassa neljäsataa koukkua, joissa jokaisessa on syöttinä makrillia. Ensin putsasin ällötykset siimasta, setvin siiman, laitoin koukut ja kieritin siiman pönttöön.”

Siellä siimapönttöjen äärellä alkoi itää ajatus yksinäisyyden käsittelemisestä.

”Norjassa opin olemaan yksin. Olin siellä pahimpaan kaamosaikaan. Pääsin lopulta jaloilleni.”

Yksin olemisen taito on tärkeä, Ilmoniemi miettii. Ihminen, joka on yksin, ei automaattisesti ole yksinäinen.

Samalla tulisi ymmärtää, että kaikenlaiset ihmiset voivat kokea yksinäisyyttä. Ilmoniemenkin kaltaiset, puheliaat ja ulospäinsuuntautuneet.

”Itse olen kokenut koko elämäni yksinäisyyttä ja joukkoon kuulumattomuutta ja pelännyt yksinäisyyttä.”

Näiden ajatusten ja kokemusten pohjalta syntyi teos Yksinäinen (2020).

”Yksinäisyys on asia, jota haluan avata tässä yhteiskunnassa. Se on suuri ongelma ja samalla tabu. Kukaan ei halua sanoa olevansa yksinäinen. Siksi se on myös hyvin kapeasti nähty asia.”

Omaa ja muiden yksinäisyyttä helpottamaan Ilmoniemi perusti toimeliaana ihmisenä korona-ajan sinkuille tarkoitetun Facebook-ryhmän. Ryhmässä on ollut puolentoista vuoden aikana yli 12 000 suomalaista.

”Siellä on syntynyt ystävyyksiä, parisuhteita ja ainakin yksi lapsi.”

Tähän pisteeseen ei olisi tultu ilman menneitä tapahtumia, Ilmoniemi sanoo.

”Tämä on erityisesti viimeisen kymmenen vuoden tulosta. Haluan antaa maailmalle jotain, ja se on tämä teema.”

Entäpä seuraavat kymmenen vuotta, mihin ne johdattavat?

”En tee enää suunnitelmia, koska aina tulee joku käänne, johon sitten sopeudutaan. Mutta sen olen päättänyt, että seuraavat vuodet ovat elämäni parasta aikaa.”