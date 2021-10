Sellisti Erkki Rautio on tehnyt pitkän uran esiintyvänä taiteilijana ja Sibelius-Akatemian professorina.

Erkki Raution soitin on Yrjö Selinille aiemmin kuulunut, Nicola Amatin 1600-luvulla rakentama sello. Myös lepästä valmistettu sellokotelo on Selinin entinen.

”Olet ihan varmasti Posion paras sellisti.”

Näin sanoi sellisti Pentti Rautawaara 1950-luvun alussa Erkki Rautiolle, kun tämä oli soittanut Helsingissä Radio-orkesterin solistina Pjotr Tšaikovskin Rokokoo-muunnelmat.

Rautawaara oli aikansa huippumuusikko, ja 22-vuotias Rautio oli saanut kutsun saapua solistiksi Posiolta. Siellä hän työskenteli kansakoulunopettajana Tolvan kylässä Riisitunturin kupeessa.

Pian Erkki Rautiota pystyi sanomaan myös Suomen parhaaksi sellistiksi, tai ainakin yhdeksi heistä. Sen hän laskee suurelta osin opettajansa Yrjö Selinin ansioksi.

”Kun Selin alkoi työskennellä Suomen valtakunnassa, niin sen jälkeen alkoi sellonsoittajia putkahtaa hyvin vahvasti ja nopeasti joka puolelta”, Rautio sanoo.

Yrjö Selin työskenteli Pariisin-opintojen jälkeen pitkään Norjassa ennen kuin palasi Suomeen vuonna 1934 ja teki täällä näyttävän uran niin taiteilijana kuin opettajanakin – samoin kuin hänen oma oppilaansa Erkki Rautio myöhemmin.

Ei toki Erkki Rautiokaan mistään Posion pystymetsästä ponkaissut sellistin uralle. Hän syntyi Helsingissä musikaaliseen perheeseen, jossa hänen opettajavanhempansa musisoivat ahkerasti, ja vanhemmat veljet Matti (1922–1986) ja Paavo (1924–2005) olivat jo suuntautumassa muusikoiksi pianistina ja viulistina, sittemmin säveltäjänä ja kapellimestarina. Veljessarjan nuorimpana Erkki (s. 1931) alkoi myös harjoitella viulua, kunnes veljet ylipuhuivat hänet vaihtamaan soitinta.

”Velimiehet kannustivat vaihtamaan selloon, koska he halusivat perustaa pianotrion”, Erkki Rautio kertoo. Soitin saatiin Raution enolta, säveltäjä Olavi Pesoselta.

Rautio kävi etsimässä uudelle pianotriolle ohjelmistoa Kasarmitorilla sijainneesta antikvariaatista ja löysi heti silloisille sellotaidoilleen sopivan teoksen.

”Se oli sovitus jostakin Hector Berliozin teoksesta. Sello-osuus oli vapaata g-kieltä alusta loppuun. Se oli hauska mahdollisuus tehdä nyansseja pelkällä jousikädellä ja toivoa, että sello-osuuteen tulisi jonkinlaista elävyyttä.”

1940-luvun loppupuolella Rautio opiskeli Sibelius-Akatemiassa ja sai kehuvia arvosteluja oppilasnäytteissä, mutta 1950-luvun alussa selloinnostus hiipui. Siksi hän alkoi ylioppilaskirjoitusten jälkeen miettiä vaihtoehtoisia ammatteja.

Hän haki metsänhoitajan koulutukseen mutta ei päässyt. Armeijassa hän oli ilmavoimissa ja hakeutui lentokoneinsinöörin koulutukseen, mutta loukkaantumiset yötaisteluharjoituksissa tekivät lopun orastaneesta armeijaurasta.

Niinpä Rautio päättikin hakeutua itselleen rakkaan metsän keskelle. Hän lähti kansakoulunopettajaksi Posiolle, jossa yllättäen myös sellonsoitto alkoi jälleen maistua.

”Ei siellä ollut iltaisin mitään muutakaan tekemistä”, Rautio kertoo.

Siksi hän otti puhelun Yrjö Selinille kysyäkseen, missä voisi soittaa, ja Selin hommasi hänet tuota pikaa Rokokoo-muunnelmien solistiksi Radio-orkesterin konserttiin.

Tästä alkoi Raution varsinainen sellistinura.

”Silloin nuorilla muusikoilla oli helpompaa kuin nykyään. Muusikoita ei ollut niin paljon, joten keikkojakin sai helpommin. Puhelin soi sangen usein, että nyt tarvittaisiin solisti sinne ja sinne.”

Kotimaan keikkahommien ohessa Rautio hakeutui jatko-opintoihin ensin Roomaan Enrico Mainardin oppilaaksi ja sitten Pariisiin Pierre Fournierin oppilaaksi.

”Minulla on ollut valtavan hyvä onni elämässä monella tavalla. Esimerkiksi siinä, että minulla oli kolme aivan mahtavaa opettajaa, kaikki aivan erilaisia”, Rautio kertoo.

”Selin opetti muusikkoutta, ja hänellä oli hyvin värikkäät opastukset: hän sanoi vaikka, että nyt olet korkeimmassa äänessä, sinun täytyy katsoa maisemia! Hän oli äärimmäisen innostava opettaja. Roomassa Mainardi oli analyysin ja sujuvan puheen mestari, italialainen kun oli. Hän oli myös parhaita pianisteja, mitä olen kuullut. Häneltä sain paljon esimerkiksi Bach-soittoon. Fournier oli valtavan ystävällinen ja kohtelias. Hän opasti avuliaasti, kun varmasti huomasi, että täältä barbaarisesta pohjolasta tulee joku pöhkö, joka on selvästi vähän ujo eikä osaa oikein käyttäytyäkään. Hän osasi antaa itseluottamusta.”

Opettajistaan Erkki Rautio myös sai mallia omaan opettajantyöhönsä, jota kesti yli 30 vuotta. Hän oli Sibelius-Akatemian sellonsoiton professori vuosina 1965–1994 ja vaikutti siinä yhtä paljon suomalaiseen sellonsoittoon kuin edeltäjänsä Yrjö Selin – vaikka hän itse vähätteleekin itseään opettajana, kun häntä pyytää vertaamaan itseään Seliniin, Mainardiin ja Fournieriin:

”Minä kuulun toiselle planeetalle kokonaan. En tule samaan kastiin lainkaan”, hän toteaa.

Silti hän on mitä suurimmassa määrin Selinin työn jatkaja. Hän soittaa edelleen Selinin vanhalla soittimella, 1600-luvulla valmistuneella Amati-sellolla. Sitä on kuultu myös monen suomalaisen teoksen esityksissä. Niitä Rautio on kantaesittänyt useita ja pitää suosikkeinaan esimerkiksi Einojuhani Rautavaaran ensimmäistä sellokonserttoa ja veljensä Matti Raution Divertimentoa.

”Rautavaaran konsertto on todella aliarvostettu teos, ja Matti-veljen Divertimento on ihan kärjessä myös. On paljon hyviä teoksia, joita harvemmin kuulee nykyään”, Rautio sanoo.

Opetusuransa loppupuolella, 1990-luvun alkuvuosina, Rautio valittiin myös Sibelius-Akatemian rehtoriksi. Siinä tehtävässä hän ajoi suunnitteilla olleen Musiikkitalon ja yleisemminkin keskustakampuksen asiaa. Sibelius-Akatemialla oli tuolloin toimipiste Pitäjänmäessä, mikä oli hänen mukaansa hankalaa esimerkiksi nuorisokoulutuksen opiskelijoiden kannalta.

”Olen itse ollut aina isojen ja raskaiden soittimien soittaja. Kun monet lahjakkaimmista soittajista saapuivat Joensuusta tai Oulusta soittotunnilleen joka viikko, oli liikaa vaadittu, että heidän pitää sellon kanssa vielä tuppautua rautatieasemalta Pitäjänmäen-bussiin. Siksi lähdin ajamaan Musiikkitaloa keskustaan, ja huomasin, että sille oli paljon vastakaikua.”