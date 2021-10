Designing the End -teos herkistää katsojan aistit kohtaamaan nykymaailman ja teknologian

Jenna Broasin ja Fabian Nybergin teos huojuttaa käsitystä siitä mikä on hauskaa ja mikä kammottavaa.

Nykytanssi

Designing the End. Kantaesitys Zodiakin studiossa. Konsepti ja ohjaus Broas&Nyberg, vaate- ja tekstiilisuunnittelu Hanne Jurmu, tila, video- ja valosuunnittelu Fabian Nyberg, äänisuunnittelu Ville Aalto, teksti Jenna Broas. Esiintyjät Jenna Broas ja Fabian Nyberg.

Zodiakin studiossa nähtävä Designing the End luo moniaistisia, välähdyksenomaisia näkyjä lopun lähestyessä. Näyt ovat tarkasti suunniteltuja hetkiä, joissa visuaalinen taide, video, ääni ja 3d-animaatio kohtaavat nykyihmisen kehon.

Studiossa kurkistusluukkunäyttämöä muistuttava tila huokuu installaatiomaisuutta. Takaseinän videoteoksen edessä kulkee sorakäytävä. Ylhäällä sivussa roikkuu pyöreä heijastuspinta, joka muistuttaa kuuta. Etualalla liikkuu bakteeria muistuttavia eliöitä.

Jenna Broasin ja Fabian Nybergin muodostama taiteilijaduo vie kohtauksissaan yleisön monta kertaa nykymuotoisen sivilisaatiomme lopun keskeisten kysymysten äärelle.

Esityksen näyt ja äänet vievät avaruudellisten, autioiden maisemien luo. Ne vievät lähikosketukseen elämää sykkivien juurten, rihmastojen ja suonien kanssa. Ne kuljettavat kohti kaupungin pikaketjuruokaloiden yksityiskohtia. Ne vievät merien ja pilvien myötä veden kiertokulkuun.

Muun muassa Jenni-Elina von Baghin tanssijoille erityisen vaativassa Posthuman days -teoksessa tanssijana esiintynyt Jenna Broas jaksaa haastaa itseään. Hän etsii milloin rihmastomaista olemista, milloin hämähäkin tai koppakuoriaisen kaltaisuutta.

Väliin intensiivinen liike keskeytyy hitailla kävelyosuuksilla, joissa Broas ja Nyberg vaeltavat näyttämön poikki.

Teos huojuttaa käsitystä siitä, mikä oikeastaan on hauskaa, mikä kammottavaa. Yhdessä kohtauksessa näyttämöllä valutetaan ketsuppia ja takaosan animaatiossa näytetään jättikokoinen hampurilainen, jonka äärelle kokoontuneet ihmiset ovat kirpun kokoisia.

Syntyy yhtä aikaa kuvottava ketsuppiörvellys ja hupaisa kuva oman ruuantuotantotapansa kanssa pulassa olevasta ihmisestä. Louis Armstrongin It’s a Wonderful world soi lopun ajan lähestyessä ironisesti, mutta samalla siinä on jotain, mihin silti uskotaan.

Designing the End -esityksessä on paljon tarttumapintaa. Se ei luo vain yksityisiä visioita, vaan teoksessa on kyse ”meistä” ja uudesta sivilisaatiosta. Jätämme jäähyväisiä menneelle, mutta myös tervehdimme mahdollisuuksia, joita lopun ajat kaikesta huolimatta tarjoavat.

Kun vaellan esityksen jälkeen kaupungissa, koen herkistyneeni kehollisesti ja myös terävöityneeni näkijänä, aistijana ja maailmaan osallistujana.