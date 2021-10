Sakari Männistö valmistautuu keväällä esitettävään nelituntiseen spektaakkeliin.

Monella alalla 40 vuotta ei ole ikä eikä mikään, mutta nykysirkus taitaa olla vähän kuin urheilu, fyysisesti niin raskasta, että monessa lajissa huippukausi päättyy suhteellisen nuorena.

Osaltaan sen takia nykysirkusesitysten normaali kesto on noin tunti. Mutta ensi keväänä nykysirkuskeskus Cirkossa saa ensi-iltansa Ghost Town, joka kestää peräti neljä tuntia. Työryhmä on valmistellut spektaakkelia jo viitisen vuotta.

Ghost Town alkoi itää vuonna 2016, kun jonglööri Sakari Männistö kävi Kuolemanlaaksossa, Yhdysvaltain kuivimmassa ja kuumimmassa paikassa Sierra Nevadan vuoristossa. Siellä he kuvasivat valokuvasarjan, jossa Männistö esiintyi puolisonsa Emma Listerin kanssa.

Männistö täyttää maanantaina 40 vuotta ja antaa siksi puhelinhaastattelun Lontoosta, jossa asuu puolet ajasta.

”Ghost Townin teemana on loppu laajasti ottaen käsitteenä. Siinä ei ole konkreettista tarinaa. Jokainen voi tulkita esityksen miten haluaa, lukea siitä isoja teemoja tai nähdä jotain henkilökohtaista. Emme väännä rautalangasta oikeaa tulkintaa.”

Ghost Townissa lavalla on Männistön ja tanssija Emmi Pennasen lisäksi mukana parin nykysirkuksessa erittäin poikkeuksellisen ammattikunnan edustajaa: foley-taiteilija Heikki Kossi ja mediataiteilija Aku Meriläinen.

Kossi on saanut mainetta tekemällä elokuviin ääniä vaatteiden kahinasta lieskojen leimahduksiin. Hän on esiintynyt yleisön edessä ennenkin, muun muassa Ykspihlajan Kino-orkesterin kanssa mykkäelokuvaa säestämässä.

Meriläinen puolestaan manipuloi kameran edessä arkisia asioita, jotka heijastetaan valkokankaalle. Tähtitaivas voi syntyä roskapussista ja taloussokerista. Eli hän tekee kuvilla vähän samaa kuin Kossi äänillä.

Sakari Männistö kuvattiin Lontoon Shoreditchissä.

”Akulla ja Heikillä on mukana paljon kamaa. He ovat harjoitelleet myös kahdestaan. Olennaista on, että kaikki tehdään elävänä. Vain yksi biisi tulee nauhalta. Esitys suunnitellaan niin, että kaikilla on enemmän tai vähemmän mahdollisuus improvisoida ja reagoida toisten tekemisiin.”

Death Valleyssä Männistö kävi samalla, kun esiintyi Gandini Juggling Companyn kanssa Los Angelesin oopperassa Philip Glassin Akhnatenissa. Ensi keväänä hän on mukana Akhnaten-oopperan esityksissä New Yorkin Metropolitan Operassa.

”Akhnaten on sikäli kiinnostava, että jongleeraus on siinä isossa roolissa omilla ehdoillaan, ei vain taustalla. Myös kuoro jongleeraa”, Männistö kehaisee.

Ooppera, foley-äänet ja mediataide eivät ole ainoita, joiden kanssa Männistö on tehnyt yhteistyötä. Uudet ja yllättävät yhteydet ovat aina olleet hänelle tärkeä juttu.

Viime vuonna Männistö laati Agit-Cirk-ryhmälle Unum-sarjan, jossa esiinnyttiin virtuaalitodellisuudessa 360 astetta kuvaavalle kameralle.

Männistö jongleerasi omassa numerossaan välillä kamera käsiensä välissä. Katsoja joutui valitsemaan, katsooko Männistön naamaa vai pallojen liikettä. Numeroita oli tarkoitus katsoa virtuaalilaseilla tai matkapuhelimella. Tietokoneella katselusuuntaa pystyi kääntämään hiirellä.

”Se oli mielenkiintoinen tapa tehdä esitystä. Virtuaalisuus tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen intiimiyteen ja vuorovaikutukseen – tai ainakin vaikutelmaan siitä. Tekniikka rajoittaa mutta jäi kiinnostamaan. Joskus siihen varmaankin palataan.”

Sakari Männistö on solistina Lotta Wennäkosken hänelle säveltämässä Jong-teoksessa. Tässä sen esittävät hänen kanssaan Tapiola Sinfonietta ja kapellimestari Tomas Djupsjöbacka Musiikkitalossa vuonna 2014.

Sakari Männistön äiti järjesti sirkuskursseja, joille hänkin osallistui jo alle kymmenvuotiaana. Poika kokeili kaikenlaista, yksipyöräisellä ajamista, rola bolaa, jongleerausta ja muuta tasapainoilua. Hän ei osaa itsekään tarkkaan sanoa, miksi valitsi 13-vuotiaana jongleerauksen.

”Sitä oli helppo harjoitella myös yksin, mikä oli kätevää, kun käytin siihen lukioaikana kahdeksan tuntia päivässä. Nyt kroppa alkaa olla sellaisessa kunnossa, että jongleeraaminen riittääkin. Se on fyysisesti verrattain kevyttä, joten sitä voi tehdä pitkään, mutta treenata pitää paljon.”

Vuonna 2005 Männistö oli perustamassa Agit-Cirk-ryhmää ja oli pitkään sen taiteellinen johtaja. Hän sanoo, että nimen viite agitaatioon oli tosiaan jossain määrin mielessä ryhmän toiminnassa.

”Ajattelemme yhä, että pyrimme tekemään jotain muuta kuin mikä on muodissa tai helppoa myytävää. Kun aloitimme, suomalaista sirkusta vietiin Eurooppaan, mutta me kiersimme pohjoisen pikkukyliä ja teimme töitä runoilijoiden kanssa.”

Tosinaan Agit-Cirkin touhussa oli sissimeininkiä. Yksi Männistön ikimuistoisimmista keikoista oli Savukoskella Lyytin pubissa. He olivat soittaneet sinne etukäteen ja tarjoutuneet esiintymään, mutta pubissa ei kiinnostuttu. Agit-Cirk meni silti.

”Meillä oli kamerat mukana, ja pubin asiakkaat sanoivat, että otetaan ensin tappelukohtaus. Oli siinä jännä tunne heitellä kolmea palloa samalla kun runoilija lausuu vieressä. Mutta esityksen jälkeen meille tarjottiin kaljaa ja hyvää juttuseuraa. Muistelen sitä usein esiintyessä.”

Agit-Cirk-ryhmä esiintymässä Savukoskella Lyytin pubissa.