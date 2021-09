Dos vidas – kaksi elämää on komediallinen arkidraama, jota Espanjassa esitetään joka arkipäivä parhaaseen katseluaikaan.

Madridilainen Julia (Laura Ledesma) perii tuntemattomalta isältään maalaistalon, jossa hänen isoäidillään Carmenilla oli ollut puusepänvertas. Syrjäkylän elämään Juliaa johdattelee Tirso (Oliver Ruano), jolla on baari ja matkustajakoti.

Kolmekymppinen espanjalainen Julia (Laura Ledesma) on suunnitellut vapaa-ajallaan kävelykengät ”nykyaikaiselle naiselle, joka kulkee vakaasti kohti omannäköistä elämää ja tekee päätöksiä, jotka johtavat menestykseen”. Voisiko Diana-äiti vilkaista hänen luonnoksiaan ja ottaa matalakorkoisen mallin kenkätehtaansa tuotantoon.

No ei, tuohtuu äiti sarjan Dos vidas – kaksi elämää (2021) ensimmäisessä jaksossa.

Madridilaisen perheyrityksen markkinoinnista vastaavan, päivät piikkikoroissa kipittävän Julian kannattaa jättää haihattelut. Sekä tehdä muutenkin niin kuin määräilevä ja kieroileva äiti sanoo, aina tulossa olevia suuria hääjuhlia myöten.

Tämä nöyryytys unohtuu avausjaksossa nopeasti, mutta pidemmän päälle siihen tuntuu tiivistyvän paljon Josep Cister Rubion luoman pitkän espanjalaisen päivittäissarjan tematiikkaa.

Voiko vanhempien ja vanhoillisten asenteiden ristipaineissa rimpuileva aikuinen tytär ottaa haltuun elämänsä ja muokata siitä itsensä näköisen? Ja kuinka hän sen tekisi?

Toisiinsa kietoutuvista tarinoista sepitetty Dos vidas – kaksi elämää tekee nopeasti tiettäväksi, että samassa jamassa olevia varakkaiden porvarisperheiden etuoikeutettuja tyttäriä on kaksi, kahdessa eri ajassa ja kahdessa eri maassa.

Nykyajassa elävän Julian elämäntilanteen jakaa 1950-luvulla saman ikäinen Carmen (Amparo Piñero), jonka isällä on menestyvä puutavaraliike Keski-Afrikassa, Espanjan Guineassa. Siellä tytär kohtaa elämänsä rakkauden, johon aika ei ole vielä valmis.

Myöhemmässä elämässään Carmen on myös Julian isoäiti ja hänen Carlos-isänsä äiti, joiden olemassaolosta Julia ei ole edes kuullut. Kuka Carmen sitten on? Mitä paljastuu Carmenin Afrikassa kirjoittamista päiväkirjoista, jotka Julia löytää Carlos-isältään perimästään talosta?

Madridilainen Carmen (Amparo Piñero) matkustaa 1950-luvun alussa Espanjan Guineaan, jossa hän tapaa elämänsä miehen, isänsä palveluksessa olevan Kirosin (Iván Mendes, kesk.). Onko suhteella tulevaisuutta?

Sarjan alkuun ladatut salaisuudet ja valheet saattavat synnyttää nopeasti mielikuvan ylinäyteltyjen tunteiden ja epätodellisten käänteiden saippuasarjasta.

Viiden ensimmäisen jakson perusteella tyyli on silti lähempänä paikoin komediallista arkidraamaa, vaikka lähetysaika on varmasti määritellyt sisältöä ja toteutusta. Tammikuussa alkanutta sarjaa esitetään Espanjan television ykköskanavalla arkisin heti kello 16 jälkeen – lounasajan jälkeinen slotti, ”sobremesa”, on yksi päivän tärkeimmistä, primetimea.

Kahden rinnakkaisen tarinan juoksuttaminen on alun jälkeen aika luontevaa ja usein toistaan tukevaa. Tänään tiistaina sarjasta esitetään Espanjassa jo 168. jakso. Ylelle siitä on hankittu 64 ensimmäistä jaksoa.

Dos vidas – kaksi elämää, Teema ti–to 20.00 ja Yle Areena.