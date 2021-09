Soita äidille -elokuvassa kuullaan äitien ja lasten puhelinkeskusteluja.

Marianne Mäkelän ja Heli Pekkosen ohjaamassa ja käsikirjoittamassa herkässä lyhytelokuvassa Soita äidille (2019) kuullaan äitien ja lasten puhelinkeskusteluja. Kuvissa vilahtaa eri-ikäisiä äitejä ja lapsia arkisissa ympyröissä. He eivät ole kuitenkaan samoja henkilöitä, jotka ovat äänessä.

Mistä kaikesta äidille soitetaankaan? Ihan mistä tahansa: nyt ollaan Mäkkärissä, ulkona on kaunis ilma, kotona pelottaa tai syöpähoidot ovat alkaneet tehota.

Lyhärissä äitiys on ennen kaikkea turvaa ja lohtua, toisinaan kipakkaakin ohjeistamista.

Totuushan on, että välillä voi tulla aikoja, jolloin äidin puhelu on se viimeinen, johon vastataan. Mutta sitten tulee taas hetkiä, kun äiti on pakko saada langanpäähän.

Puhuttelevan elokuvan kaunis viesti on, että lapsen ja vanhemman erityinen side ei katkea, vaikka vuodet vierivät ja puhelin ei soi.

