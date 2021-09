Francis Baconin perikunta väittää, että maailman­kuulun taiteilijan ystävä on väärentänyt tämän teoksia

Kuvataiteilija Francis Baconin perikunnan syytökset koskevat kokoelmalahjoitusta, jonka Barry Joule teki Tate-museolle vuonna 2004.

Kuvataiteilija Francis Baconin perikunta syyttää Baconin ystävää Barry Joulea valehtelusta ja jopa Baconin teosten väärentämisestä. Syytös koskee Joulen Tate-museolle vuonna 2004 tekemää kokoelmalahjoitusta.

Asiasta kirjoittaa The Guardian.

Perikunta on julkaissut teoksen Francis Bacon: Shadows, jossa Barry Joule Archivea (BJA) kohtaan esitetään raskaita syytöksiä. Perikunnan kokoelmien hoitaja Sophie Pretorius kirjoittaa, että Joulen keräämän kokoelman taustoihin liittyy ”liioittelua, puolitotuuksia ja ristiriitoja”.

”Baconin työtä ei ole helppo matkia. Mutta BJA-kokoelman luoja kyllä on yrittänyt”, hän kirjoittaa. Pretorius kirjoittaa, että myös Taten kuraattori on sitä mieltä, että BJA-kokoelman teosten jälki eroaa siitä, mitä on yleisesti pidetty Baconin töiden jälkenä.

Pretorius listaa epäjohdonmukaisuuksia lahjoitetun kokoelman ja Baconin töiden välillä. Esimerkiksi useat BJA-kokoelman töiden hahmoista on piirretty hiilellä, vaikka Baconin studiosta ei hänen kuolemansa jälkeen löydetty jälkiä hiilen käytöstä tai hiilipiirustuksista.

Lisäksi hän kirjoittaa, että BJA-materiaaleihin sisällytettyjen kirjoitusten ja Joulen käsialan välinen yhdennäköisyys on silmiinpistävä.

Francis Baconin teos Triptych (1974–1977) Tate-museossa helmikuussa 2018.

Barry Joule on kommentoinut olevansa syytöksistä raivoissaan ja suunnittelevansa oikeustoimia. Hän kertoo, ettei ole yllättynyt perikunnan hyökkäyksestä, sillä epäilyksiä kokoelmasta heräsi Joulen mukaan vasta, kun hän kieltäytyi luovuttamasta kokoelmia perikunnan omaan Bacon-galleriaan vuonna 1998.

Hän päätti vastoin perikunnan toiveita luovuttaa 1 200 piirroksen, valokuvan ja dokumentin kokoelman Tate Modernille. Kokoelman arvoksi on arvioitu 20 miljoonaa puntaa. Joulen mukaan Baconin entinen ystävä on allekirjoittanut lausunnon, jossa kertoo olleensa todistamassa tilannetta, jossa Bacon luovutti kyseisen kokoelman Joulelle.

Joule on ollut hermostunut myös Tate-museolle, joka ei ole asettanut teoksia näytille. Joule on uhannut museota oikeustoimilla saadakseen kokoelman takaisin.

Yksityiskohta Francis Baconin teoksesta Study after Velazquez (1950).

Tate-museo ei ole ottanut vielä suoraa kantaa perikunnan ja Joulen riitaan. Tiedottajan mukaan lahjoitettu materiaali on arkistoitu Baconin jäämistönä, mutta museo on kiitollinen Sophie Pretoriuksen tutkimuksista, jotka ”auttavat tuomaan uutta valoa hallussamme olevaan materiaaliin”.

Joule tutustui Baconiin vuonna 1978 asuessaan tämän studion läheisyydessä Lontoossa. He olivat ystäviä aina Baconin kuolemaan saakka vuonna 1992.