Nirvanan Nevermind-albumin 30-vuotisjuhla herätti musiikinystävissä suloisenkatkeria muistoja peruutetuista keikoista.

Sitä peruutettua keikkaa en unohda!

Nirvanan Nevermind-albumista ja musiikin ihmevuodesta 1991 kertonut 30-vuotisjuttu HS:ssa on herättänyt musiikin ystävät muistelemaan katkeransuloisimpia tai ihan vain katkerimpia muistoja peruutetuista konserteista.

Samalla Twitteriä myöten alkoi näkyä kuvia Helsingin Lepakkoon 11. joulukuuta 1991 sovitun Nirvanan keikan lipuista.

Se tarkoittanee, että osa faneista säilytti peruutetun keikan liput muistona mieluummin kuin palautti ne rahaa vastaan Elmussa tai Tiketissä.

Helsinkiläinen Kirsi Airos on säilyttänyt Nirvanan Lepakon-keikan lippuja muistona 30 vuoden ajan.

Nirvanan Dave Grohl, Kurt Cobain ja Krist Novoselic.

”Keikka peruuntui vasta kaksi vuorokautta ennen sovittua päivää. Backstage-passitkin olivat valmiina”, Lepakon keikkaa elävän musiikin yhdistyksen (Elmu) puolesta järjestänyt Tapio Hopponen muistelee HS:lle.

Ehkä keikka oli liian täydellinen toteutuakseen. Kukapa ei haluaisi kuunnella maailman sen hetken ykkösbändiä alle tuhannen hengen klubitilassa. Nirvanalle oli aivan luontevaa sopia keikkoja pieniinkin paikkoihin vielä loppuvuodeksi 1991, vaikka suurempiakin keikkoja ja festivaaleja oli jo koettu.

Syyskuun 10. päivä 1991 ilmestyi kuitenkin Smells Like Teen Spirit -single ja 24. päivä Nevermind-albumi. Ne nousivat seuraavina viikkoina räjähdysmäisesti listoilla, ja samalla vaihtoehtoisuuttaan korostaneen yhtyeen ja varsinkin sen uuden manageriportaan into kierrellä pikkupaikkoja alkoi laantua.

”Paikka, jossa esiinnytte Helsingissä, on nimeltään Lepakkoluola. Eikö kuulosta jännittävältä”, tsemppasi Rumba-lehti puhelinhaastattelussa kitaristi-laulaja-lauluntekijä Kurt Cobainia, kun tämä kertoi olevansa Pariisissa (Rumba 23/91).

Cobain toisteli nimeä (tai sen Bat Cave -englanninnosta) epäuskoisena, ja puheenaihetta jouduttiin vaihtamaan.

Basisti Krist Novoselic oli Helsingin Sanomien haastattelussa innoissaan 6. joulukuuta, joskin haastattelu on saatettu tehdä viikkojakin aikaisemmin.

”Möhömahaiset vanhat heavytähdet saavat väistyä”, Nirvanan 26-vuotias basisti uhosi HS:lle ja muisti ystävällisesti kehua Hanoi Rocksia ja Smack-yhtyettä, jonka Run Rabbit Run -kappaletta Nirvana oli soittanut useilla keikoilla muutama vuosi aikaisemmin.

Näinä viikkoina Nirvana kiersi Eurooppaa sekä pienissä että suurissa paikoissa.

Kilbournin-keikan (5. joulukuuta) jälkeen Cobain kertoi lähipiirilleen menevänsä naimisiin Hole-yhtyeen Courtney Loven kanssa. Yhtye jekkuili seuraavana päivänä 6. joulukuuta soittamalla Jonathan Ross Show’ssa Britannian televisiossa kaupallisemman Lithiumin sijasta Nevermind-albumin punk-tyylisimmän laulun Territorial Pissings. Kamatkin hajosivat kuin The Who -yhtyeen keikkarutiineissa vuosikymmeniä aikaisemmin.

7. joulukuuta yhtye piipahti vielä Ranskassa Transmusicales-festivaalilla, ja epäviralliset taltioinnit Ranskan-keikalta lienevät musiikillisesti lähimpänä sitä, mikä Lepakko-keikka olisi neljä päivää myöhemmin voinut olla.

Mutta 9. joulukuuta kaikki romuttui peruutusilmoitukseen vain kaksi päivää ennen sovittua Lepakon-keikkaa. Samalla jäivät väliin muut samojen päivien keikkapaikat, kuten Bergenin Garage, Tukholman Melody ja konsertit Irlannissa.

”Kurtin vatsa aiheutti jälleen ongelmia ja stressi oli käynyt jo liian rajuksi”, lähipiiriin kuulunut journalisti Everett True kertoo Nirvana-historiikissaan.

Myös Tapio Hopponen muistelee, että peruutuksen syyksi kerrottiin terveysongelmat.

”Olin koko syksyn pelännyt, että lähtevät takaisin jenkkeihin kesken Euroopan-rundin ja niinhän siinä sitten kävi, että he skippasivat viisi viimeistä keikkaa. Muistaakseni oli jopa sairaustodistuskin hankittu”, Hopponen kertoo.

HS kertoi 22. tammikuuta 1992, että uutta päivää oli sorvailtu maaliskuuksi, mutta ”nyt tämäkin esiintyminen on peruttu. Ennakkoliput lunastetaan takaisin Tiketissä tai Elmussa”.

Jäljelle jäivät vain promoottorin ”Enjoy Nirvana” -faksi, Nirvana-keikkasopimus ja käyttämätön Nirvana Lepakko Helsinki 11.12. Access All Areas -passi. Ne kehystettiin muistoksi Elmun varastotiloihin.

Nirvanan Lepakon-keikkaa käsittelevä faksi sekä tapahtuman backstage-passi.

Mutta osaavatpa muutkin peruuttaa, sekä esiintyjät että järjestäjät, ja useimmiten toki pakollisista syistä.

Klassisella puolella Jean Sibeliuksen kahdeksannen sinfonian kantaesityksen peruutus Bostonissa keväällä 1933 sekä sovitun Euroopan-ensiesityksen peruutus Lontoossa ja Suomen-ensiesityksen peruutus Helsingissä ovat Suomen musiikkihistorian merkittävimpiä.

Maailma odotti sinfoniaa turhaan vielä vuosia, ja lopulta Sibelius tuhosi sen materiaalia Ainolan takassa. Jäljelle jääneistä luonnoksista on löytynyt vain fragmentteja, joiden voi olettaa kuuluneen sinfoniaan.

Populaarimusiikin puolella myös esimerkiksi seuraavat kuusi peruutusta ovat aiheuttaneet suomalaisissa traumaattisia muistijälkiä.

Pearl Jam esiintyi kesän 1992 Lollapalooza-kiertueella Barriessa Kanadassa. Kuvassa yhtyeen laulaja Eddie Vedder.

Pearl Jam ja Ruisrock 1992

Nirvana saapui Suomeen kesäkuussa 1992 ja esiintyi Ruisrockissa. Pearl Jam kuitenkin peruutti, vaikka kahden grungeen liitetyn Seattlen alueen yhtyeen kaksintaistelua odotettiin innolla – varsinkin, kun Cobain haukkui toistuvasti Pearl Jamia haastatteluissa.

Yleisömeressä heilui Nirvanan soittaessa kyltti, jossa toisella puolella pyydettiin Nirvanaa (Negative Creep) ja toisella puolella Pearl Jamia (Even Flow). Tämä ärsytti Cobainia suunnattomasti.

”Mitä vihaatte eniten kuuluisuudessa?” journalisti Everett True kysyi Melody Makerissa 25. heinäkuuta pian Ruisrock-keikan jälkeen. ”Kun yleisön joukossa näkyy kylttejä, jonka toisella puolella lukee Even Flow ja toisella puolella Negative Creep”, vastasi Cobain.

Nirvana-kirjansa alaviitteessä Everett True kertoo lisää: "Tämä tapahtui Turun Ruisrockissa. Valitettavasti kyltin Pearl Jam -puoli oli Nirvanaan päin suurimman osan Teen Spiritiä, mikä sai Kurtin muuttamaan kertosäkeen sanoituksen muotoon ’Even Flow / even flow / even flow / even flow’.”

Tarkemmin sanoen tuo even flow -mantra kuultiin Hello, hello, hello high low -sanojen paikalla. Näin Pearl Jamia kuultiin kuin kuultiinkin hetki Ruisrockissa – Nirvanan esittämänä.

Neil Young oli loistava Helsingissä 1993 ja Ruisrockissa (josta kuva) 1996, mutta peruutti Provinssirockin keikan 1997. Tilalle saatiin Kolmas nainen.

Neil Young ja Provinssirock 1997

Pearl Jam saatiin peruutuksen jälkeen Suomeen heti 1993 Neil Youngin lämmittelijänä, mutta ilta ei valitettavasti hyvittänyt Ruisrock-peruutusta.

”Soittajat tuntuivat olevan tukevasti päissään. Viime kesän Euroopan-kiertueella voimiensa äärirajoilla riehunut solisti Eddie Vedder oli nyt yhtä ryhdikäs kuin vanha rukkanen”, Ilkka Mattila kirjoitti HS-arvostelussa.

Neil Youngin hän kehui, ja ylistyksiin oli syytä myös Ruisrockin keikalla 1996. Mutta seuraavana vuonna Neil Young leikkasi leipäveitsellä kättään ja peruutti esimerkiksi Provinssirockin keikan.

”Neil Youngin korvaaminen uudelleen kootulla Kolmannella Naisella tuntui edustavan Young-faneille huonoa pohjalaista huumoria”, kritisoi Jarkko Jokelainen HS-arviossa, mutta antoi myös tunnustusta: ”Yhtye täytti kuitenkin paikkansa festivaalin kotimaisena pääesiintyjänä ja osoitti että yhtyeelle riittäisi yhä kysyntää.”

Amy Winehouse esiintyi kesällä 2007 esimerkiksi Glastonburyssa, mutta ei Seinäjoella.

Amy Winehouse ja Provinssirock 2007

Festivaalikeikkojen perumiset vasta festivaalin aikaan ovat aina ikäviä. Ja vielä ikävämpää on, jos konserttipäivänä saa kuulla, että Amy Winehouse on jäänyt Kööpenhaminaan kurkkukivun vuoksi, ja paikkaajiksi on kutsuttu vaasalaisteinien Sturm und Drang.

Winehouse ei koskaan ehtinyt Suomeen. Hän kuoli neljä vuotta myöhemmin.

Sarjaperuuttaja Prince esiintyi Helsingissä lopulta vuonna 2011.

Sarjaperuuttaja Prince

Princelle sorvattiin Helsinkiin viittäkin eri keikkapäivää, jotka hän peruutti vuosina 1988–2010. Prince esiintyi Helsingissä lopulta vuonna 2011. Keikka ei ollut huono, mutta perin kauas takavuosien loistosta jäätiin.

Sex Pistolsin Suomen-keikka alkuperäiskokoonpanolla Messilässä juhannuksena 1996 oli laiha lohtu sille, että tammikuun 1978 keikka Helsingissä peruttiin.

Sex Pistols ja Helsingin työväentalo 1978

Eipä arvannut HS:n toimittaja Raija Forsström nuoruudessaan, että kevyen Horisontti-palstan ”Parasta lapsille” -jutun (3.1.1978) faktavirheitäkin sisältänyt tuohtumus punk-muotia ja Sex Pistolsia kohtaan otettaisiin niin totisesti.

”Monet on konstit millä lastemme viikkorahoja viedään – vastineeksi on tarjolla rääväsuisen riiviölauman räkäistä raakkumista. Kenenkähän asia olisi estää moisten pääsy Suomeen – lastensuojelijoiden vai ympäristöhygieenikkojen”, nuori toimittaja irrotteli.

Suuri oli yllätys ja polemiikki, kun poliittiset nuorisojärjestöt vasemmistosta oikeistoon todella ryhtyivät vaatimaan Sex Pistolsin Helsingin työväentalon keikan peruuttamista 18. tammikuuta. SAK totesi, että Pistols ei edusta sen arvomaailmaa, ja Helsingin työväentalo julisti, että yhtye ei voikaan astua sen tiloihin. Uusi keikkapaikka löytyi UKK-hallista, ja 700 lippua ehdittiin myydä.

Työministeriö oli ehtinyt myöntää työluvan, mutta sisäministeri Eino Uusitalo perui sen 12. tammikuuta.

Kaksi päivää myöhemmin Johnny Rotten erosi yhtyeestä San Franciscon keikan jälkeen. Vain suurimmat optimistit ovat pohtineet, olisiko Suomen-keikka kalenterissa todella estänyt yhtyeen hajoamisen.

Sex Pistols esiintyi lopulta Suomessa Messilän juhannusfestivaalilla 1996 ja vieläpä alkuperäisessä kokoonpanossaan. Mutta toki vain varjona 1970-luvun huippuhetkistään.

Elokuussa 1965 The Beatles esiintyi Shea-stadionilla New Yorkissa. Hyvinkäällä Beatlesta ei nähty.

The Beatles ja Hyvinkää toukokuussa 1965

The Rolling Stones saatiin Porin Yyteriin kesällä 1965, mutta tiesitkö, että The Beatles olisi saatu Suomeen jo 1963 (promoottori Leo Heinonen tyrmäsi yhtyeen tarjouskirjeen liian kalliina) ja Hyvinkäälle 27. toukokuuta 1965?

Hyvinkään Tahkon huvitoimikunta ja promoottori Jorma Weneskoski pääsivät palkkiosta sopuun, kuten HS tiesi kertoa jo 29. elokuuta 1964. Hyvinkään lentokentälle tai urheilukentälle kaavailtuun konserttiin arvioitiin tulevan 40 000 ihmistä.

The Beatlesin hyväksymät sopimuspaperit lähtivät Hyvinkäälle alkuvuodesta 1965 järjestäjien allekirjoitusta varten. Urheiluseuraa oli kuitenkin alkanut arveluttaa: talkoolaisia ei ehkä löytyisi riittävästi The Beatles -keikan vaatimiin vapaaehtoisjärjestelyihin.

”Kun lopulliset sopimuspaperit saapuivat helmikuussa 1965, perääntyivät tahkolaiset hankkeesta”, kertoo Mikael Huhtamäen Live in Finland -tietokirja.

Ja niin jäi suomalaisilta tämäkin keikka kokematta.

