The Rolling Stones aloitti historiansa ensimmäisen kiertueen ilman Charlie Wattsia – 60 000 hengen yleisö huusi ”Charlie, Charlie”

The Rolling Stones esitti kiertueensa aluksi kunnianosoituksen elokuussa kuolleelle rumpalilleen, joka ehti olla mukana yhtyeessä vuodesta 1963 lähtien.

Elokuussa kuolleelle rumpali Charlie Wattsille esitettiin kunnianosoitus The Rolling Stonesin Yhdysvaltain-kiertueen alkajaisiksi.

Brittiläinen rockyhtye The Rolling Stones on lähtenyt historiansa ensimmäiselle kiertueelle ilman rumpaliaan Charlie Wattsia. Yhtye aloitti No Filter -kiertueensa Yhdysvaltain-osuuden sunnuntaina St. Louisista Missourista.

Watts kuoli runsas kuukausi sitten 80-vuotiaana.

Hän oli liittynyt vuonna 1962 perustettuun yhtyeeseen vuonna 1963. Watts soitti rumpuja jokaisella The Rolling Stonesin 30 levyllä ja jokaisella kiertueella.

Kunnianosoituksena Wattsille The Rolling Stones aloitti ensimmäisen keikkansa erikoislaatuisella tavalla. Keikan aluksi lava oli täysin tyhjä, ja kaiuttimista kuului vain rumpusoolo. Sen jälkeen The Dome at America’s Center -areenalle heijastettiin valokuvia ja video Wattsista, kertoo musiikkisivusto NME.

Uutistoimisto Reutersin mukaan julkisuudessa oli esitetty arvio, että lavalla nähtäisi Wattsin kunniaksi The Rolling Stonesin logo mustalla kielellä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Videon pyöriessä 60 000 -päinen yleisö huusi Reutersin mukaan ”Charlie”, ”Charlie”, ja lopulta Mick Jagger, Keith Richards ja Ron Wood astuivat lavalle esittämään avausnumeronsa Steet Fighting Man.

”Oli aika tunteikasta nähdä screenillä kuvat Charliesta. Tämä on ensimmäinen kiertue, jonka olemme tehneet ilman häntä”, Jagger sanoi lavalla ja piti puhuessaan kädestä Keith Richardsia.

Jagger kiitti faneja osanottoviesteistä ja kunnianosoituksista Wattsille. Hänen mukaansa yhtye oli pitänyt viestejä ”erittäin koskettavina”.

”Me kaikki kaipaamme Charlieta paljon, sekä lavalla että sen ulkopuolella”, Jagger sanoi.

Mick Jagger, Keith Richards ja Ronnie Wood sekä tuuraava rumpali Steve Jordan pääsivät sunnuntaina pitkästä aikaa lavalle.

Elokuun alussa ilmoitettiin, että rumpali jää pois yhtyeen Yhdysvaltain-kiertueelta. Syyksi mainittiin terveyshuolet: Wattsille oli tehty äkillinen lääketieteellinen operaatio, ja lääkäri oli kehottanut Wattsia keskittymään toipumiseen.

Kollegat bändissä odottivat, että Watts olisi liittynyt vahvuuteen myöhemmin. Itse hän ilmoitti tiedotteessa ”tekevänsä kaikkensa”, että olisi täydessä kunnossa kiertueella.

Vuonna 2004 Wattsilla oli diagnosoitu kurkkusyöpä, johon hän sai sädehoitoa.

Agentti Bernard Dohertyn mukaan Watts kuoli 24. elokuuta rauhallisesti lontoolaisessa sairaalassa perheensä ympäröimänä. Hän oli kuollessaan 80-vuotias.

St. Louisissa Wattsin tilalle rumpuihin astui Steve Jordan. Jordan oli ilmoitettu elokuussa Wattsin väliaikaiseksi tuuraajaksi tämän poissaolon ajaksi.

Ennen keikkaa Ron Wood oli kuvaillut lavoille paluuta ilman Wattsia ”surrealistiseksi”. Varmuutta oli tuonut kuitenkin se, että harjoitukset Jordanin kanssa olivat sujuneet hyvin.

Koronaviruspandemian vuoksi myöhästynyt 13 konsertin kiertue päättyy marraskuussa. Bändi ei ole varma, jääkö kiertue heidän viimeisekseen.

”Minulta on kysytty tämä sama kysymys 31-vuotiaasta lähtien”, Jagger, 78, sanoi haastattelussa viime viikolla.

”En tiedä. Mitä tahansa voi tapahtua. Jos asiat ovat ensi vuonna hyvin ja kiertäminen tuntuu kaikista hyvältä, olen varma että teemme keikkoja.”