Luke Harding johdattaa lukijansa Venäjän tiedustelupalveluihin käytäntöihin eri puolilla maailmaa.

Moskovasta vuonna 2011 karkotetun toimittajan Luke Hardingin tuore Venäjän vakoojaverkosto (Shadow State: Murder, Mayhem, and Russia’s Remaking of the West, suom. Antti Immonen, Into) on samaan aikaan agenttitarina ja tietokirja. Agenttitarinaksi sen tekee tapa, jolla Harding kuljettaa lukijaa Venäjän tiedustelupalveluiden operaatioiden mukana eri puolilla maailmaa.

Harding kirjoittaa esimerkiksi Venäjän tiedustelupalveluiden tekemistä tietomurroista Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen palvelimille, presidenttien Trump ja Putin tapaamisesta Helsingissä sekä palkkasotilasfirma Wagnerin toiminnasta Afrikassa.

Osana agenttitarinaa kirjan läpi kulkee kertomus kahdesta Venäjän sotilas­tiedustelu­palvelun everstistä, jotka yrittävät murhata Sergei Skripalin Salisburyssa maaliskuussa 2018.

”Hardingin mukaan Neuvostoliiton luhistuessa sen valtiorakenteissa – erityisesti turvallisuuspalveluissa – työskennelleet pysyivät mieleltään neuvostoliittolaisina ja toivat uusiin turvallisuuspalveluihin KGB:n käyttämät operatiiviset toimintatavat”, Jyväskylän yliopistossa strategista tiedustelua, hybridiuhkia ja niiden torjuntaa opettava, eversti (evp.) Martti Kari luonnehtii kirjaa arviossaan (HS 15.6. 2021). Voit lukea arvion kokonaisuudessaan täältä.

Kyseisiin toimintatapoihin kuuluvat esimerkiksi salamurhat, korruptio ja muut aktiiviset toimenpiteet.

”Tähän neuvostoajatteluun liittyy myös Kremlissä edelleen vallalla olevat ja sen edelleen ruokkimat näkemykset Venäjästä piiritettynä linnakkeena, siis uhrina, sekä ajatus Venäjän erilaisuudesta”, Martti Kari kirjoittaa. ”Hajottaakseen länttä ja ajaakseen omia etujaan politbyroo rahoitti lännen kommunistisia puolueita.”

Toiminta jatkuu Luke Hardingin mukaan edelleen.

Nyt Kreml rahoittaa Yhdysvaltojen aggressioita vastustavia anti-imperialisteja ja populistista äärioikeistoa muun muassa Unkarissa, Itävallassa ja Ranskassa.

Harding arvioi Trumpin olevan mahdollisesti luottamuksellinen kontakti ja näin ollen yksi nykyhistorian suurimmista pettureista.

Trumpin yritykset laajentaa liiketoimintaansa Venäjälle, Venäjän Trumpille antama tuki vuoden 2016 presidentinvaaleissa ja Trumpista saatu kompromat – materiaali, joka julki tullessaan vahingoittaisi Trumpin henkilökuvaa – ovat Hardingin mukaan antaneet Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle otteen Trumpista.