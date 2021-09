Albumi / Pop/ Rock

Arppa: Kinovalon alla. Johanna Kustannus. ★★★

Albumi / Pop / Rock

Sepikka: En kestä kylmää lailla ahvenen. M. dulor. ★★★★

Tänä syksynä on ilmestynyt kahden kiinnostavan ja kunnianhimoisen laulaja-lauluntekijätulokkaan albumit, joilla katsotaan suomirockia hieman eri kulmista – vaikka molemmilla lauletaan tosin myös kaloista.

Aloitetaan Arpasta. Kinovalon alla on yhtyeen toinen albumi. Sitä edelsi vain vuosi sitten omakustanteena julkaistu Laavalamppuja, joka nosti kuhinaa yhtyeen ympärille. Nyt Aaro Airolan kipparoima yhtye on kiinnitetty Universal-yhtiön levymerkki Johanna Kustannukselle.

Arppa on pesusienen lailla imenyt itseensä aimo läikähdyksen ryönää, josta on puristettu oma ydinmehu. Soinnissa on sopivassa suhteessa tunnistettavia suomirock-elementtejä sekä kansainvälisiä sävyjä. On suomalaisten rakastamia rautalankasävyjä, mutta ei pastissinomaisesti. On J. Karjalaista, mutta ei liikaa. On Olavi Uusivirtaa, mutta ei liikaa sitäkään.

Lauluissa mainitaan henkilöitä ja paikkoja nimeltä, mikä luo naiivia huolettomuutta sekä suomirockille tyypillistä, samastuttavaa roadmovie-tunnelmaa. Samaan aikaan läsnä on epäsuomalaisen laahaavat rock-kompit, jotka muistuttavat yhdysvaltalaisen Mt. Eerien hissuttelusta ja post rockista (Metsässä tarkoituksella).

Kyllä, Airola on juuri niitä airoloita. Siskot Anna ja Oona ovat tunnettuja näyttelijöitä. Laura-sisko on toimittaja, Sara-sisko sirkustaiteilija. Heidän isänsä Tuomas on sellisti. Äiti Outi on puolestaan toimittaja, joka on myös perustanut Kokkolan Ykspihlajaan kulttuurikahvila Sahan.

Levyn nimessä mainittu kinovalo viittaa valokylttiin, joka tehtiin Kokkolan Kinojuhlille. Sittemmin kinovalo on siirtynyt kahvila Sahaan pianon yläpuolelle.

Intensiteetti ei säily täysin läpi levyn, mutta parhaimmat hetket ovat vastustamattomia. Väistä on sovitettu kekseliäästi rock-kaahauksen ja folkin ristivedoksi. Oulu (theme) ja Laila ovat reissulauluja, joista jälkimmäinen vie ryyppyreissulle Laila Kinnusen kanssa. Yks kriisi kuittaa lakonisesti päättymättömän nykykeskustelun: ”Nää kaikki etuoikeudet ei mahdu tähän biisiin.” Hauki on anthem, jollaisia voi kuvitella syntyvän vain kivenheiton päässä Kaustiselta.

Levyn paras puoli on rivien välistä huokuva, kiistaton levollisuus, joka synnyttää vaikutelman pikemminkin neljännestä kuin toisesta levystä. Musiikki kuulostaa siltä, että se on syntynyt yhteisössä, joka ei tarvitse uusia jäseniä. Todistelun tarvetta ei ole. Nykypopissa asia on valitettavan usein kiusallisen päinvastoin, kun yritetään puristaa hittejä väkisin.

Arpalla hauki, Sepikalla ahven. Lauluntekijänä Airola tuntuu enemmän kanavoivan yhteisöä kuin itseään. Sepikka taas on kuin laavun yksinäisyydestä herännyt eräopas, joka suodattaa kuuntelijoilleen tarinoita luonnosta. Tosin ahven on juuri se parvessa viihtyvä kala, jota yksinäinen haukipeto mieluusti saalistaa. Mutta tässä yhteydessä vastakkainasettelua on turha luoda: molemmat ovat tuoreen kuuloisia lähestymistapoja modernissa kotimaisessa rockissa.

Suorapuheinen, vilpitön ja katarttinen En kestä kylmää lailla ahvenen on harvinaisen onnistunut debyyttialbumi, joka on sävelletty, sovitettu ja soitettu kunnianhimoisesti sekä sävykkäästi. Tuskin tämän lähemmäs Justin Vernonin luotsaamaa Bon Iveria on Suomessa päästy.

Sepikan takaa löytyy oululaissyntyinen Joni Seppänen, joka on soittanut aiemmin rockbändissä The Scenes. Ihan kamalasti soolomateriaalilla ei ole yhteistä The Scenesin kanssa. Se on oikein hyvä asia.

Seppänen soittaa itse pianoa, klarinettia ja saksofonia. Levyn instrumentaatiosta nousee esiin juuri puhaltimien käyttö. Levyn melodiat ovat pitkälti pianon määrittämiä.

Sepikka antaa debyyttilevyllään Oulun kuulua, kun levy alkaa sanoilla: ”Miten ahven saattaa tarjeta / Kylmässä vedessä.”

Lämpötila on Sepikan levyn keskeisin metafora. Laulujen puhuja kärvistelee kylmässä läpi vuoden omista lähtökohdistaan. Lämpötila vaikuttaa elämään. sen mahdollisuuksiin ja mielekkyyteen. Liian innokkaissa lauletaan: ”Jos ruoho jo vihertää tammikuussa / Kuin se jaksaa kesänkin yli?”

Onneksi laulujen rakkaus luontoa kohtaan ei ole laskelmoitua tai eksplisiittisesti ilmastonmuutokseen kantaaottavaa, mistä on tullut popmusiikissa trendi nykyisen poliittisen ilmapiirin myötä. Valitettavan usein poliittista pajatsoa tyhjentäessä hölskyy laarin yli. Kuuntelijan katseen voi suunnata luonnon ihmeellisyyksiin myös toisilla, vähemmän ilmeisillä tavoilla.

Kriitikon poiminnat: Nala Sinephro saattoi tehdä uuden jazz-klassikon

Albumi / Folk / Indie pop

Sufjan Stevens & Angelo De Augustine: A Beginner’s Mind. ★★★

Elektronisia levyjä, kollaboraatiota, viiden levyn ambient-kokoelma – Sufjan Stevens ei tosiaan tee sitä, mitä häneltä odotetaan.

Nyt hän ja Angelo De Augustine vetäytyivät kuukaudeksi mökille katsomaan elokuvia ja tekemään musiikkia niiden inspiroimana. Levyn kansikuva viittaa 1980-luvun ghanalaisiin elokuvajulisteisiin ja on ghanalaisen Daniel Anum Jasperin käsialaa.

Koska Carrie & Lowellin (2015) ja Call Me By Your Name -hittien jälkeen Stevensin on odotettu palaavan katkeransuloisen folkin pariin, jättää A Beginner’s Mind hieman kiusoittelevan vaikutelman. Stevens ei ole kadottanut melodiantajuaan, mutta levyn kappaleet eivät ole yhtä huoliteltuja – ja varmasti tarkoituksella – kuin mihin hän parhaimmillaan pystyy. Mutta Back to the Ozin ja Olympuksen kaltaiset kappaleet eivät jää kauaksi Stevensin parhaimmista hetkistä.

Ärsyttää sanoa näin, mutta kaikkihan tätä ajattelevat: Sufjan, tee seuraava levy jotenkin normaalisti!

Albumi / Jazz / Ambient

Nala Sinephro: Space 1.8. Warp Records. ★★★★

Lontooseen asettunut karibialais-belgialainen Nala Sinephro on uusi kohkattu nimi jazzin kentällä. Debyyttialbumin ensimmäinen painos myytiin loppuun välittömästi kaikkialta. Hänen ambient-vaikutteinen jazzinsa on poikkeuksellisen miellyttävää ja näkemyksellistä: tätä on spirituaalinen jazz 2020-luvulla.

Jos avaruutta kuvataan popmusiikissa usein synteettisenä ja kylmänä, niin Sinephro ottaa orgaanisemman lähestymistavan. Avaruus on levyllä kostea ja kosketeltava kuin kasvitieteellinen puutarha. Kahdeksan kappaleen kokonaisuus huipentuu levyn päättävään, yli 17-minuuttiseen Space 8:aan. En ihmettelisi, jos levystä tulisi 2020-luvun jazzin klassikko.

Albumi / Alternative rock

Low: Hey What. Sub Pop Records. ★★★★

Low’n edellinen albumi Double Negative (2018) oli erityisen vaikuttava siksi, että se kuvitteli rockmusiikin suorastaan uudestaan. Täysin särölle menevä kuulokuva sai miettimään, ovatkohan kaiuttimet menneet rikki. Perinteisen vaihtoehtorockin sijaan Low oli tehnyt pikemminkin tekstuurimusiikkia.

Hey What jatkaa samalla esteettisellä linjalla. Tyyli ei potkaise enää tuolia jalkojen alta, mutta on yhtä kaikki vaikuttavaa. Rumpujen poissaolon tajuaa vasta, kun ne tulevat mukaan levyn viimeisessä kappaleessa. Disappearing ja Days Like These ovat rock-euforiaa, karrelle palaneita auringonsäteitä.

Albumi / Country / Pop

Kacey Musgraves: star-crossed. Interscope. ★★★

Parikymppiset ovat löytäneet 90-luvun kantrin pariin. Tuolloin alkoi uudenlaisen kantripopin aikakausi Shania Twainin kaltaisten tähtien johdolla. Juurevamman kantrin ystävät olivat toki sitä mieltä, että se ei ollut kantria lainkaan.

Kacey Musgraves ammentaa nimenomaan Twainin estetiikasta ja millenniumista. Edellisellä levyllä hän teki taylorswiftit, ja Golden Hour (2018) oli kultaa alusta loppuun. Uusi albumi star-crossed on klassisen kantrin hengessä avioerolevy, mutta musiikillisesti kaukana perinteestä. Kappaleisiin luodaan kuulasta tekstuuria esimerkiksi syntikkakuvioilla, mutta myös hullutellaan huilusooloilla.

Kappalemateriaaliltaan kokonaisuus on epätasainen, mutta parhaimmat biisit (easier said, good wife, cherry blossom, justified, there is a light) ovat taas kerran loisteliaita.