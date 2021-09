1990-luvun menestyneimpiin miesartisteihin kuulunut R. Kelly sai jatkaa järjestelmällistä rikollista toimintaansa 25 vuoden ajan. Aiemmin muun muassa Harvey Weinsteinin ja Jeffrey Epsteinin uhreja edustaneen asianajajan mukaan Kelly on ”kaikkein pahin” saalistaja, jonka hän on 47 vuoden urallaan kohdannut.

Yhdysvaltalainen laulaja-muusikko R. Kelly todettiin maanantaina syylliseksi vuosikymmeniä jatkuneesta järjestelmällisestä naisten ja alaikäisten tyttöjen ja poikien seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä muista vakavista rikoksista.

Oikeus totesi Kellyn, 54, olevan syyllinen kaikkiin yhdeksään syytekohtaan, joista häntä syytettiin. Lisäksi hänet todettiin syylliseksi kiristykseen ja ihmisten kuljettamiseen prostituutiota varten yli osavaltioiden rajojen.

Kimuranttia tapausta on käsitelty vuosien ajan laajasti varsinkin amerikkalaisessa mediassa. HS avaa nyt, mistä koko vyyhdissä on kyse ja miksi Kellyn saama tuomio on merkittävä.

Kuka on R. Kelly?

R. Kelly, eli Robert Sylvester Kelly, on yhdysvaltalainen Grammy-palkittu R&B-laulaja, lauluntekijä ja musiikkituottaja. Hän on yksi 1990-luvun menestyneimpiä miesartisteja. R. Kelly julkaisi ensimmäisen albuminsa Born into the 90's Public Announcement -ryhmänsä kanssa vuonna 1992.

Hänen debyyttisooloalbuminsa 12 Play julkaistiin vuonna 1993 ja se myi kuusinkertaista platinaa. Levyllä ja sen hittisingleillä Bump n' Grind ja Your Body's Callin' hän loi brändinsä seksistä laulavana playboy-hahmona. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat I Believe I Can Fly, The World's Greatest, Ignition, Burn It Up sekä Same Girl.

R. Kelly on kieltänyt kaikki häntä kohtaan esitetyt syytökset. Kelly on kertonut elämäkerrassaan, että hän on joutunut lapsena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Aaliyah huhtikuussa 1998.

Kuka oli Aaliyah ja miten hän liittyy tapaukseen?

Aaliyah oli yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä, joka kuoli lento-onnettomuudessa 22-vuotiaana vuonna 2001.

Hän liittyy R. Kellyn tapaukseen sekä nyt käytyyn oikeudenkäyntiin, sillä 27-vuotias R. Kelly ja hänen suojattina ollut 15-vuotias Aaliyah menivät naimisiin vuonna 1994 väärennetyn henkilötodistuksen turvin. Näissä papereissa väitettiin Aaliyahin olleen 18-vuotias. R. Kellyn ja Aaliyahin avioliitto mitätöitiin seuraavana vuonna.

Aaliyah sai levytyssopimuksen ollessaan 12-vuotias. Ensimmäisen kerran R. Kelly on liitetty nuoreen laulajaan jo vuonna 1992 julkaistulla kappaleella She’s Got That Vibe, jossa lauletaan "Little cute Aaliyah's got it." R. Kelly tuotti Aaliyahin debyyttialbumin, jonka nimi on Age Ain’t Nothing But A Number (1994) eli ”Ikä on vain numero”.

Myöhemmissä haastatteluissa R. Kelly ja Aaliyah vaikenivat avioliitosta ja heidän välisen suhteensa laadusta.

R. Kelly tuomittiin nyt myös ensimmäistä kertaa rikoksesta liittyen avioliittoon Aaliyahin kanssa, kun R. Kellya syytettiin tapaukseen liittyen väärennettyjen henkilöpapereiden hankkimisesta avioliittoa varten.

R. Kellyn entinen taustatanssija todisti myös oikeudessa, että näki Aaliyahin ja R. Kellyn harrastamassa seksiä vuonna 1993, kun Aaliyah on ollut 13 tai 14 vuoden ikäinen.

R. Kelly oikeudessa Bartow’ssa Floridassa vuonna 2002. Tuolloin Kellya syytettiin lapsipornon hallussapidosta. Vasemmalla asianajaja Ed Genson.

Milloin R. Kellya syytettiin ensimmäisen kerran rikoksista?

Joulukuussa 1996 Tiffany Hawkins haastoi oikeuteen R. Kellyn sekä hänen levy-yhtiönsä henkisestä ja emotionaalisesta väkivallasta. Hawkinsin mukaan hänellä ja R. Kellyllä oli seksisuhde, joka alkoi, kun hän oli 15-vuotias. Tapaus sovittiin ennen kuin se eteni oikeuteen.

Vuonna 2001 levy-yhtiön harjoittelija Tracy Simpson haastoi R. Kellyn oikeuteen. Simpsonin mukaan hän oli alaikäinen, kun R. Kelly alkoi hänen kanssaan seksisuhteeseen ja kontrolloi hänen elämäänsä. Tämäkin syyte sovittiin rahalla.

Vuonna 2002 kaksi naista nosti vastaavia syytteitä R. Kellyä kohtaan. Patrice Jonesin nostaman syytteen mukaan hän oli alaikäinen, kun tuli raskaaksi R. Kellylle, joka pakotti hänet tekemään abortin. Toisessa syytteessä oli kyse luvattomasta seksin kuvaamisesta. Syytteet sovittiin oikeuden ulkopuolella.

Lisäksi Chicagon poliisi syytti R. Kellya seksivideosta, jossa hänen väitettiin harrastavan seksiä 14-vuotiaan tytön kanssa. Kun R. Kelly pidätettiin, hänen hallustaan löydettiin lisää materiaalia seksistä alaikäisten kanssa, jotka johtivat jälleen uusiin syytteisiin. Näitä ei kuitenkaan voitu hyväksyä todisteina oikeudenkäynnissä, joten syytteistä luovuttiin. Vuonna 2008 hänet vapautettiin lapsipornosyytteistä.

R. Kelly keikalla Billboardin palkintogaalassa Las Vegasissa joulukuussa 2003. Kelly palkittiin tuolloin vuoden Hot 100 -tuottajana, vuoden R&B-tuottajana, vuoden Hot 100 -laulunkirjoittajana sekä vuoden R&B-laulunkirjoittajana.

Mikä oli R. Kellyn seksikultti?

Heinäkuussa 2017 Buzzfeed julkaisi laajan ja yksityiskohtaisen artikkelin, joka sisälsi raskauttavia väitteitä R. Kellyn niin kutsutusta ”kultista”. Jutussa haastateltiin vanhempia, jotka sanoivat, että heidän tyttärensä, iältään 18–31, ovat joutuneet Kellyn manipulaation uhreiksi ja vangeiksi tämän kotiin.

Artikkelin mukaan Kelly houkutteli nuoria naisia lupauksilla edistää heidän musiikillista uraansa, minkä jälkeen hän alkoi kontrolloida heitä. Lopulta Kelly saneli, ”mitä he söivät, miten he pukeutuivat, milloin he peseytyivät, milloin nukkuivat ja kuinka he osallistuisivat erinäisiin seksuaalisiin akteihin, jotka hän myös kuvasi”.

Artikkelin väitteiden mukaan Kelly myös kielsi naisilta kaikki yhteydet ulkomaailmaan ja takavarikoi heidän puhelimensa. Jutussa on haastateltu Kellyn entisiä työntekijöitä sekä vanhempia, joiden tyttäret katosivat sen jälkeen kun olivat kertoneet mahdollisuudestaan tehdä musiikkia R. Kellyn kanssa.

Lue lisää: Laulajatähti R. Kellyä syytetään nuorten naisten aivopesusta ja oudon seksuaalisen kultin johtamisesta, Kelly kiistää itse kaiken – tästä on kyse

Kelly New Yorkin muotiviikolla vuonna 2015.

Kuinka musiikkiteollisuus reagoi tietoihin R. Kellyn kultista?

Buzzfeedin artikkelin jälkeen julkisuuteen tuli lisää uhreja. Syntyi aktivistiliike, joka vaati radiokanavia lopettamaan R. Kellyn soittamisen ja Sonyn alaista RCA-levy-yhtiötä irtisanomaan artistin sopimuksen. Aktivisti Kenyette Barnes lanseerasi hastagin #MuteRKelly eli ”vaimentakaa R. Kelly”. Aktivistit painostivat myös promoottoreita ja tapahtumajärjestäjiä sekä striimauspalveluita. Spotify, Apple Music ja Pandora poistivat R. Kellyn musiikin hetkellisesti soittolistoiltaan.

Vuosina 2017–2018 R. Kelly jatkoi kaikesta huolimatta keikkailua. Hän julkaisi 20 minuuttia pitkän kappaleen nimeltä I Admit, jossa kappaleen nimestä huolimatta hän kiisti kaikki syytökset. ”Only God can mute me”, hän lauloi.

Jälleen hänet haastettiin myös oikeuteen. Eräs Kellyn entinen kumppani väitti tämän tartuttaneen häneen seksitaudin.

Vuonna 2019 julkaistiin dokumenttisarja Surviving R. Kelly, jossa haastateltiin yli 50 ihmistä. Joukossa oli lukuisia uhreja, jotka kertoivat R. Kellyn harjoittamasta seksuaalisesta väkivallasta sekä manipulaatiosta ja kontrolloinnista. Monet kertoivat olleensa rikosten tapahtuessa alaikäisiä. Kaksi viikkoa kuusiosaisen dokumenttisarjan julkaisun jälkeen R. Kelly pudotettiin pois levy-yhtiön listoilta.

R. Kelly saapui oikeuteen Chicagossa vuonna 2008.

Mistä syytteistä R. Kelly nyt tuomittiin?

Oikeudenkäynti alkoi New Yorkissa 18. elokuuta ja päättyi 27. syyskuuta, kun valamiehistö yhdeksän tunnin harkinnan jälkeen totesi R. Kellyn syyllistyneen yhdeksään syytekohtaan. Syytteet liittyivät seksirikoksiin, kiristykseen ja ihmiskauppaan. Käytännössä R&B-tähden katsottiin pyörittäneen vuosikymmeniä seksikaupparinkiä, johon hän saalisti uhreiksi mustia naisia ja lapsia.

Lukuisat todistajat kertoivat Kellyn pakottaneen heidät osaksi brutaalia seksuaalista hyväksikäyttöä heidän ollessaan alaikäisiä ja että Kellyn rikollinen toiminta on jatkunut yli 20 vuotta.

Osaa Kellyn uhreista edustanut asianajaja Gloria Allred kommentoi medialle, että kaikista naisten ja lasten saalistajista, joiden uhreja hän on edustanut lakiurallaan 47 vuoden aikana, ”Mr Kelly on pahin”. Allred on edustanut urallaan muun muassa Harvey Weinsteinin ja Jeffrey Epsteinin uhreja.

Syyttäjä Elizabeth Geddes sanoi valamiehistölle loppupuheenvuorossaan, että ”Robert Sylvester Kelly käytti hyväkseen menestystään, kuuluisuuttaan ja verkostojaan houkutellakseen ja käyttääkseen hyväksi nuoria tyttöjä, poikia ja naisia seksuaalisiin tarpeisiinsa. - - Hän valehteli, manipuloi, uhkaili ja pahoinpiteli kontrolloidakseen uhrejaan. Hän käytti rahaa ja julkista persoonaansa peitelläkseen rikollista toimintaansa”.

Oikeudessa R. Kellyä vastaan todisti yli 40 ihmistä.

Millainen rangaistus R. Kellya odottaa?

Vankeusrangaistuksen pituus selviää vasta ensi vuoden toukokuussa järjestettävässä tuomionluvussa. Maksimissaan laulajaa uhkaa elinkautinen.

New Yorkin oikeudenkäynnin lisäksi R. Kellya odottaa seksirikossyytteet myös Illinoissa ja Minnesotassa. Näille oikeudenkäynneille ei ole vielä päivämääriä.

Miksi kesti liki kolme vuosikymmentä ennen kuin R. Kelly joutui vastaamaan rikoksistaan ja miten musiikkiala mahdollisti hyväksikäytön jatkumisen?

Tuomion myötä Yhdysvalloissa ja muualla on alettu käydä keskustelua siitä, miten ylipäätään on mahdollista, että R. Kelly sai jatkaa musiikillista uraansa sekä rikollista toimintaansa vuosikymmenten ajan, kun ensimmäiset tapaukset tulivat julki jo 1990-luvun alkupuolella.

Ennen maanantaista tuomiota R. Kelly sopi siviilioikeudessa lukuisia tapauksia viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi vuonna 2002 hän joutui oikeuden eteen seksinauhasta, jossa hän näytti harrastavan seksiä 14-vuotiaan tytön kanssa. Vain tunteja sen jälkeen, kun R. Kelly päästettiin takuita vastaan vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä lapsipornosyytteistä, hän esiintyi kirkossa lapsikuoron kanssa.

Piirros Kellysta oikeussalissa New Yorkissa tämän vuoden elokuussa.

Syyttäjä huomautti oikeudessa, että R. Kellyn ympärillä oli laaja verkosto musiikkialan vaikuttajia ja työntekijöitä, jotka tiesivät laulajan käytöksestä, mutta eivät tehneet mitään puuttuakseen asiaan. Hänen suojanaan oli ”sopimustehdas”, joka hiljensi uhrit maksua vastaan. Syyttäjän mukaan Kellyn käskyläiset myös uhkailivat ja kiristivät uhreja julkisella nöyryyttämisellä ja fyysisellä väkivallalla.

Lakiasiantuntijoiden mukaan myös sillä oli vaikutusta, että uhrit olivat mustia naisia. Historiallisesti heidän todistuksellaan on ollut seksirikossyytteiden kohdalla vähemmän painoarvoa kuin valkoisten naisten todistuksella.

Kellyn tuomio alleviivaa sitä, miten hitaasti musiikkiala on reagoinut vuonna 2017 alkaneeseen #metoo-liikkeeseen. Nyt kysymys kuuluu, miten musiikkiala aikoo reagoida niihin rakenteisiin, jotka mahdollistavat nuorten fanien hyväksikäytön. Toistaiseksi esimerkiksi R. Kellyn avulla rahaa tehneet musiikkialan toimijat ovat olleet hiljaa.

Miksi R. Kellyn tuomio on merkittävä?

Maanantaina annettu tuomio on merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen laaja oikeuteen asti edennyt #metoo-tapaus musiikkialalla, ja tuomio annettiin rikoksista, jotka kohdistuivat suurimmaksi osaksi mustiin naisiin ja tyttöihin.

#MuteRKelly-liikeen yksi perustajista Oronike Odeleye on kommentoinut, että Kellyn tuomio on ”huipentuma niin monien naisten muodostamalle liikkeelle, joka on niin kauan yrittänyt saada äänensä kuuluviin. - - Meillä ei ole ollut täydellistä omistajuutta omiin kehoihimme. Nyt on tullut se heti, kun emme enää hyväksy sitä hinnaksi siitä, että elää mustana ja naisena Amerikassa .”

Lähteet: The Guardian, The New York Times, BBC, CNN, AP News.

Lue lisää: Laulaja R. Kelly todettiin syylliseksi useisiin seksuaali­rikoksiin, tuomio jopa elinkautinen

Lue lisää: Laulaja R. Kellyn avustaja todisti, että Kelly maksoi lahjuksen voidakseen mennä naimisiin alaikäisen laulajan Aaliyahin kanssa vuonna 1994

Lue lisää: R. Kellyn oikeuden­käynti alkoi, syyttäjien mukaan laulaja on järjestelmällisesti painostanut alaikäisiä seksuaalisiin tekoihin

Lue lisää: Laulaja R. Kellyn epäillään käyttäneen hyväksi hampurilais­paikassa tapaamaansa nuorta muusikko­poikaa