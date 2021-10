Jukka Itkonen on kirjoittanut lapsille ja aikuisille, rockbändeille ja iskelmätähdille: ”Kun ei sulje itseltään asioita pois, on onnellisempi”, kirjailija sanoo

”Runoa kirjoittaessa ensimmäisenä mieleen tullut ajatus kannattaa yleensä säilyttää”, kirjailija Jukka Itkonen sanoo.

”Lapselle luontaiset ominaisuudet, kuten uteliaisuus, kysely ja leikin salliminen, ovat ominaisuuksia, jotka lastenkirjailijallakin on hyvä olla”, Jukka Itkonen toteaa.

Kirjoittaminen on vähän kuin valmistaisi ohutta lasia, Jukka Itkonen vertaa.

”Jos lähdet korjailemaan, se hajoaa. Siitä katoaa alkuperäisen maku.”

Itkonen tietää, mistä puhuu. Seitsemänkymmentä vuotta täyttävä kirjailija on antanut kynän ja näppäimistön laulaa lähes tauotta parikymppisestä asti.

Tänäkin vuonna on ilmestynyt jo kaksi Itkos-kirjaa: runokokoelmat Terveiset ulapalta sekä Kultapöllö, joista jälkimmäiseen on koottu 2010-luvun kirjoituksia ja muutama aiemmin julkaisematon runo.

”Yritän kirjoittaa jotain joka päivä. Nautin kirjoittamisesta niin paljon edelleen. Vuosien mittaan sosiaalinen elämä on kaventunut sairastelun vuoksi. Mutta tätä voin tehdä kaikesta huolimatta, seikkailla omassa päässäni.”

Elämänpiirin muuttuminen on luonnollista jo senkin vuoksi, että Itkonen toimi nyt jo edesmenneen Inga-vaimonsa omaishoitajana usean vuoden ajan. Yhteys ystäviin ja kollegoihin on säilynyt, mutta esimerkiksi matkustaminen on jäänyt jo vähemmälle.

Vuosien varrella Itkonen oleili vaimonsa kanssa Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa. Tansaniassa hän kertoo käyneensä kahdesti, ensimmäisen kerran Kirjailijaliiton jalkapallojoukkueen FC Kynän kanssa.

”Vietiin silloin hillitön määrä urheiluvälineitä paikalliseen kouluun. Oppilaat saivat jalkapallon, kun he olivat tottuneet pelaamaan lankakerällä. Sitä huomasi, miten pienestä asiasta ihminen voi tulla onnelliseksi.”

Matkustaessa näkee, että asiat voivat olla toisinkin, hän tuumaa. Se toki selvisi jo lapsuus- ja nuoruusvuosien Varkaudessa.

Silloin kaupungissa näkyivät vielä selvästi sisällissodan vuosien repimät railot ihmisten välillä: joka järjestöstä ja urheiluseurasta oli omat vastineensa niin työläisille kuin porvareille.

”Varkaudessa opin näkemään sen, ettei maailmassa ole yhtä totuutta. Asiat riippuvat siitä, mistä niitä katsoo. Jos katsot vuorelta pientä mäen nyppylää, se on pieni. Mutta jos katsot sitä syvältä montusta, se on iso.”

Itkosen vanhemmat olivat töissä Ahlströmillä, kuten monet paperiteollisuuspaikkakunnalla. Teknikkona työskennellyt isä kuoli Jukan ollessa 11-vuotias, ja leskeksi jäänyt äiti kasvatti jälkeläisiään parhaansa mukaan. Keskiluokasta tipahtaneen perheen lapsi luovi monenlaisissa piireissä.

Isän kuolema vaikutti osaltaan myös siihen, miten tärkeäksi kirjoittaminen muodostui.

”Ei ollut oikein henkilöä, jolta olisi voinut kysyä, millaista mikäkin on. Mutta luin paljon ja aloin ajatella, että voisihan sitä itsekin koettaa kirjoittaa.”

Itkonen menestyi kirjoituskilpailuissa, ja esikoisteos ilmestyi vuonna 1974. Samoihin aikoihin hän oli jo hankkinut mainetta sanoittajana: hän teki muun muassa Love Recordsille levyttäneen paikallisen rockyhtyeen Magyarin tekstit.

Vuosikymmenten aikana levytettyjä tekstejä on syntynyt tuhatkunta: Agentsille, Harri Marstiolle, Pedro Hietaselle, Solistiyhtye Suomelle ja monille muille. Jopa Matti Nykäselle.

Eri lajien välillä luoviminen on siis ollut Itkosta alusta asti, vaikka moni pitää häntä ensisijaisesti lastenkirjailijana.

”Itse asiassa olen kirjoittanut yhtä paljon lapsille kuin aikuisille.”

Ja mikä sitten lopulta on edes lasten- ja mikä aikuistenkirjallisuutta, hän pohtii.

”Olen etsinyt sitä rajaa. Täysvaltainen ihminen ymmärtää, että voi nauttia vaikka lorusta. Kun ei sulje itseltään asioita pois, on onnellisempi.”

Haastattelun lopuksi Itkonen muistelee vielä, kuinka oli vuosina 1976–1977 Vaalijalan keskuslaitoksessa siviilipalveluksessa kehitysvammaisten ihmisten parissa. Työhön kuului monenlaista kirjoittamiseen liittyvää, muun muassa joulunäytelmän laatiminen erään spastikon kanssa. Mies saneli ja Itkonen kirjoitti.

”Istuin esityksessä johtajan vieressä. Alussa sitten nalle tulee lavalle, kompastuu vahingossa mikrofonin johtoon ja huutaa ’voi vittu’. Johtaja kysyi, että ’Jukka, onko koko näytelmä tätä’. Mutta kaikilla oli hyvä tahto, nallellakin, vaikka kirosi.”

Vaalijalan aika on jäänyt mieleen, koska se opetti jotain tärkeää ihmisyydestä.

”Siellä huomasin, miten vapauttava tunne on, kun voi olla toiselle avuksi. Pärjäsin aika hyvin uran alussa, ja rehellisesti sanottuna vähän ylpistyin. Mutta siellä kasvoi nöyryys toista ihmistä kohtaan.”