Mikkelin kaupunginorkesterissa alkoivat yt-neuvottelut, poliisin yt:t vaikuttavat myös sen ammattiorkesteriin ja freelance-työllistäjänä kunnostautunut Riku Niemi Orchestra uhkaa jäädä ilman valtionapua.

Mikkelin kaupunginorkesteri vuonna 2015. Nyt orkesterilla on edessä yt-neuvottelut.

Kaupunginhallituksen kokouksen esittelylistalla oli maanantai-iltana vaihtoehtona jopa orkesterin lakkauttaminen, mutta lopulta päätettiin tehdä lisäselvityksiä lipputuloista, joukkorahoituksesta, maakuntaorkesterin mahdollisuudesta sekä yhteistyöstä Lappeenrannan orkesterin kanssa.

Mikkelin kaupunginorkesteri on jousiorkesteri, jossa on 12 kuukausipalkkaista muusikkoa. Se toimii jo nyt säännöllisesti yhteistyössä Lappeenrannan orkesterin kanssa nimellä Saimaa Sinfonietta. Jos orkesteri lakkautettaisiin, kaupunki menettäisi samalla vähintään 300 000 euron valtionosuustuet.

”Tilanne on vakava, mutta yleensä Suomen kaupungeissa on näissä tilanteissa todettu, että säästettävät eurot suhteessa menettäviin hyötyihin ovat niin pieniä, että orkesterin lakkauttaminen ei kannata. Nämä laskelmat on viimeksi tehty esimerkiksi Kouvolassa ja Kemissä”, kaupunginorkesterin intendentti Jaakko Antila muistuttaa.

Kaupungin rahahuolten taustat löytyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolelta.

”Kun sote-uudistus on kesken, maakunnan keskuskaupungin palveluja ei kannattaisi moukaroida nurin”, hän muistuttaa.

Helsingin poliisisoittokunta konsertoimassa vuonna 2018.

Orkesterikriisejä kytee nyt muuallakin Suomessa. 43-henkinen Helsingin poliisisoittokunta on ammattiorkesteri, joka voi osaltaan joutua vaikeuksiin poliisissa aloitettujen yt-neuvottelujen johdosta.

Konkreettinen uhka orkesterin toimintakyvylle syntyisi jo siitä, jos määräaikaiset työsopimukset jätetään uusimatta.

Riku Niemi Orchestra on monipuolistanut orkesterikenttää jo pitkään. Kuva on vuodelta 2010.

Kuukausipalkkaiset orkesterimuusikot ovat joka tapauksessa olleet pandemian aikana huomattavasti paremmassa asemassa kuin freelance-muusikot, joita kutsutaan usein täydentämään runko-orkestereita tai osallistumaan orkesteriprojekteihin, joissa kaikki tai lähes kaikki soittajat ovat mukana freelance-pohjalta.

Yksi freelance-työllistäjä on ollut Riku Niemi Orchestra, joka Muusikkojen liiton Freelancemuusikot ry:n tiedotteen mukaan joutuu ”käytännössä lopettamaan toimintansa”, jos se siirretään esittävän taiteen valtionosuuslautakunnan lausunnon mukaisesti valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle.

”On käsittämätöntä, että freelancemuusikkojen todella huono asema koronarajoitusten aikana heikkenisi nyt myös niin, että tämä rytmimusiikin orkesteri voidaan joutua lakkauttamaan. Se veisi työtilaisuuksia ja antaa signaalin, että kulttuuria ja sen tekemistä ei arvosteta”, Freelancemuusikot ry:n puheenjohtaja Pekka Lehti toteaa puhelimitse.

Kohtalon ironiaa on, että leikkauksia pohditaan juuri nyt, kun pandemiarajoituksia ollaan nopeasti purkamassa ja konserttisaleja saadaan alkaa täyttää.

”Yt-neuvottelut ovat väärä signaali väärään aikaan, kun yhteiskunta vihdoin avautuu ja yleisö sekä muusikot riemuitsevat elävästä kontaktista konserteissa”, Suomen sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Helena Värri kommentoi puhelimitse.

Riemua riittää esimerkiksi Kemissä, jossa kaupunginorkesterin lakkautusuhat torjuttiin ensin 2019 ja sitten 2020.

”Tätä on odotettu. Tiistain konsertissa (28. syyskuuta) Kemin kaupunginorkesteri on 45 muusikon orkesterivahvuudessa ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen”, intendentti Ville Mankkinen kertoo.

Orkesterissa on vain jousikvartetin verran kuukausipalkkaisia muusikkoja, joilla on opetusvelvollisuus ja jotka tuovat musiikkia myös moniin lähikuntiin. Mutta heidän sekä alueen opettajien, oppilaiden ja freelance-muusikkojen avulla voidaan toteuttaa myös sinfoniakonsertteja.

Itse asiassa Kemin kaupunginorkesteri sai tiistain konserttiin myös 55 hengen orkesterin, kun yksi sävellys mahdollistaa kymmenen lapsi- ja teinimuusikon mukanaolon.

”Mestari-kisälli-toiminta on jatkuvaa, ja kun alueellinen toiminta on lisääntynyt, meillä on hyvä mahdollisuus korotettuun valtionosuuteen jo ensi vuonna”, intendentti Mankinen kertoo.