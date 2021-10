Susanna Kuparisen Sokea piste venyttää journalismin eettistä koodistoa äärimmilleen – räikeimmissä kohdissa on välttämätöntä huomauttaa taiteellisista tulkinnoista

Ohjaaja Susanna Kuparinen käyttää uutuudessaan tuttujen tehokeinojensa lisäksi lapsensa mietteitä. Tallella ovat kuitenkin myös viiltävä huumori ja karikatyyrit.

Näytelmä

Sokea piste. Ensi-ilta 6.10. Vallilan Kansallisteatterissa. Käsikirjoitus Susanna Kuparinen ja Jari Hanska, ohjaus Susanna Kuparinen, taustatyö Satu Linnapuomi ja Laura Koljonen, musiikki Kerkko Koskinen, lavastus ja esitysdramaturgia Akse Pettersson, puvustus Saara Ryymin, valo- ja videosuunnittelu Ville Virtanen, livevideo-suunnittelu Ida Järvinen, äänisuunnittelu Mika Venhovaara, naamioinnin suunnittelu Minttu Minkkinen, nuken suunnittelu ja toteutus Sanna Sucksdorff, näyttämöllä Noora Dadu, Kristiina Halttu, Joonas Heikkinen, Tero Koponen, Aksa Korttila, Pirjo Määttä, Matti Onnismaa ja Antti Pääkkönen. ★★★★

Paksut plarit ovat täällä taas. Kun näyttelijät astelevat Sokean pisteen ensi-illassa roolivihot käsissään pitkin näyttämöä, teen lyhyen aikamatkan jonnekin kymmenen vuoden taakse.

Plarien käyttäminen osoituksena teatterin ja toden rajapinnasta on vain yksi merkki siitä, että Vallilan Kansallisteatterissa esitetään taattua Susanna Kuparista. Kaikki ohjaajalle ominaiset tehokeinot ovat käytössä.

Tuhdisti numeroita? Löytyy. Sivaltava huumori? No jep! Ohjaajan päätään raaputteleva alter ego näyttämöllä? Sekin ennallaan. Roolin tekee jälleen Noora Dadu, jonka solahtaminen roolihahmoon alkaa olla jo itsessään pieni taideteos.

Moni asia on samoin kuin kymmenisen vuotta aikaisemmin Kuparisen, toimittaja Jari Hanskan ja työryhmän Eduskunta-trilogiassa.

Aikaisemmissa teoksissaan Kuparinen on tarkastellut niin Helsingin kaupunginvaltuuston kuin eduskunnankin edesottamuksia.

Tällä kertaa suurennuslasin alle päätyy Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Teos alkaa koronakeväästä 2020. Susanna Kuparinen asuu Helsingissä neljävuotiaan tyttärensä kanssa. Toimittaja, käsikirjoittaja ja ohjaaja alkaa selvittää, miksi Helsinki leikkaa kasvatuksen ja koulutuksen rahoitusta vuosi toisensa jälkeen.

Sokea piste sukeltaa limboon, jossa menoleikkurin viuhumista perustellaan milloin milläkin sanankäänteellä. Päättäjien kiemurtelu on samaan aikaan viihdyttävää ja kauhua herättävää. Vähäisetkin soraäänet taipuvat kompromisseihin.

Leikkaamisella on konkreettiset seurauksensa. On yhä isommat ryhmäkoot ja lannistetummat opettajat.

Päättäjät puhuvat seinistä mieluummin kuin sisällöistä, tokaisee Kuparisen hahmo näyttämöllä, ja osuu siinä aivan oikeaan. Homekoulujen remontit toistuvat tulevaisuudenkuvissa. Mutta mistä revitään rahat ekaluokkalaisten uusien kieliopintojen toteuttamiseen?

Dokumenttiteatterissa aineisto on poimittu todellisuudesta, tässä tapauksessa pöytäkirjoista ja haastatteluista. Faktapohjaisuudesta huolimatta on kuitenkin muistettava, että Sokea piste on teatteria.

Se tarkoittaa tulkintaa, kärjistämistä ja jopa tarkoitushakuisuutta.

Kuparinen on saanut kritiikkiä haastattelutyylistään, ja jotkut pitävät hänen tiedonhakukeinojaan epäeettisinä. Keskeisiä päättäjiä kieltäytyi Sokean pisteen haastatteluista. Onneksi pöytäkirja-aineistossakin riittää teatteria.

Ja onneksi joku kehtaa sörkkiä eliittiä näinkin.

Teatteri venyttää journalismin eettistä koodistoa äärimmilleen. Tekijät ovat itsekin tiedostaneet, että muutamissa kohdissa erikoismaininta taiteellisesta tulkinnasta on välttämätön.

Esimerkiksi silloin, kun Sdp:n Eveliina Heinäluoman hahmo vetää näyttämöllä kokkelia nokkaansa ennen toisteista valtuustopuheenvuoroaan. Tilanteessa on ihan perusteltua alleviivata tekstihuomautuksella, että nyt on kyse puhtaasti ohjaajan tulkinnasta.

Näyttämöllä aineisto ottaa siis aikamoisia lisäkierroksia, joten sanomista tulee aivan varmasti. Mutta ainakin Sokea piste lyö melko tasaisesti kaikkia puolueita. Ainoastaan vasemmistoliitto näyttäytyy jonkinlaisena vastarannankiiskenä.

Pinnalta katsottuna Sokea piste on yhden työryhmän tulkinta Helsingin kaupungin toiminnasta, koulutusleikkauksista ja velkakeskustelun epämääräisyydestä. Mutta syvemmällä tasolla teoksessa on kyse arvoista ja niiden venymisestä.

Tekijöiden näkemys on, että kaupungin päättäjät ovat taipuneet arvojensa vastaisiin kompromisseihin.

Tosielämän aineisto on herkullista sekä katsojille että näyttelijöille.

Erityisesti Joonas Heikkisen roolisuoritus vihreiden Hannu Oskalana on loistava. Hän yltyy monologeissaan suorastaan samanlaiseen raivoon kuin Hitler kuuluisilla meemivideoilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (Pirjo Määttä) ottaa tiukan paikan tullen kepeitä hyppyjä sananhelinänsä tueksi. Pormestari Jan Vapaavuoren (Matti Onnismaa) pitkät tauot kertovat ehkä enemmän kuin sanat.

Vasemmistoliiton Mai Kivelästä (Aksa Korttila) maalataan näytelmän sankaria, joka vimmatusti vastustaa leikkauksia loppuun saakka.

Sokean pisteen heikkoudet ovat oikeastaan samat kuin Eduskunta-näytelmissäkin.

Kolmituntisen teoksen mammuttimaisuus ja lukujen tykitys uhkaavat välillä viedä pohjan aiheen ihmisläheisyydeltä. Miljoonat ja mittasuhteet eivät aina avaudu.

Voisi suoralta kädeltä sanoa, että jos Eduskunta-näytelmät tökkivät, Sokea pistekin voi olla liian tuhti.

Jokin on kuitenkin hieman eri asennossa Vallilan Kansallisteatterin näyttämöllä. Tavallisesti Kuparisen teoksia on kannatelleet viranomaisten ja päättäjien karikatyyrit.

Nyt teokseen tulee kuitenkin pehmeä henkilökohtainen vivahde, kun ohjaaja ottaa yhdeksi osaksi herkän runoilijasielun, oman lapsensa. Tytär ihmettelee näyttämöllä luurankonuken muodossa.

Lapset ja heidän kohtalonsa on isoin panos, jonka mihinkään draamaan voi tuoda. Parhaimmillaan Sokea piste on hiljentyessään sen äärelle, kenen tulevaisuus on konkreettisesti pelilaudalla.