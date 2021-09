Jazz

Juhani Aaltonen, yhtye ja Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble Savoy-teatterissa 28.9. Savoy JazzFestin ohjelmistoa.

Saksofonisti Juhani Aaltosella oli ajatus, johon hänen ystävänsä Otto Donner tarttui heti. Ehkä tosiaan, ehkä hän voisi sovittaa levyttämistään sävellyksistä uuden albumin, jonka kappaleita soitettaisiin Yleisradiossa, keskipäivän viihteellisissä kevennyksissä.

Vai menikö se sittenkään niin?

Toisen lähteen mukaan levy-yhtiö Love Recordsin perustajalla, tuottajalla ja Yleisradion entisellä viihdepäälliköllä oli vuonna 1976 mielessään vähän merkityksellisemmät markkinat.

Ei ”sen kummempi kuin helposti kuunneltava kasetti soitettavaksi autossa”, muisteli Donner myöhemmin Helsingin Sanomissa. Miljoonan henkilöauton maaginen raja oli mennyt Suomessa rikki kahta vuotta aikaisemmin 1973, ja valmiiksi äänitetyt c-kasetit kymmenkertaistivat äänitteiden kappalemyynnin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Yhtä kaikki, Helsingissä tammikuussa 1976 äänitetty ja ”viihteellisellä” jousiryhmällä vahvistettu Strings (Love) on soinut sekä paljon että pitkään ja korotettu suomalaisen jazzin klassikoksi. Ja valittiinhan se tuoreeltaan Yleisradiossa myös vuoden jazzlevyksi.

Tiistaina Strings esitettiin alusta loppuun lähes sellaisenaan Savoy-teatterissa – 45 vuotta julkaisustaan solistinaan edelleen Juhani ”Junnu” Aaltonen. Tietysti läsnä oli myös Otto Donner (1939–2013) sekä säveltäjänä ja sovittajana että tuottajana ja tavallaan myös alter egonsa kautta. Hän olisi soittanut tenorisaksofonia niin kuin ”Junnu”, ellei olisi ollut trumpetisti.

Mutta vuoden 2021 Aaltonen ei yrittänyt olla, luojan kiitos, se nuorempi. Kuluneen 45 vuoden aikana moninkertaisesti syventynyt tenorisaksofonismi nostikin Donnerin tutut ”laululliset” kappaleet – klassikkojen klassikkona Niin vähän on aikaa – toiselle tasolle.

Strings-kasetti vuodelta 1976.

Mutta syntyi myös jonkin verran hankausta, sillä Vantaan viihdeorkesterin jousiryhmä ja konserttia varten koottu trio – pianisti Riitta Paakki, basisti Ulf Krokfors, rumpali Mika Kallio – piti mallinaan vuoden 1976 levystä.

Eikä kuitenkaan loppuun saakka: Strings-levyn epookkinen sointi perustuu osittain Rhodes-sähköpianoon, jonka ”keveys” on samaa maailmaa jousien kanssa. Levyllä on rumpalin lisäksi lyömäsoittaja, jonka rooli on tärkeä esimerkiksi kappaleissa Och tusen, tusen stråla och… ja Knut bossa nova. Miltä Strings olisikaan kuulostanut, jos yhtyeet olisivat soittaneet vanhaan vuoden 1976 malliin – Aaltosen heittäytyessä sooloihin edelleen sellaisena kuin on nyt, 2021.

Nyt, tällaisenaan, Strings oli eräänlainen välimuoto. Ei samalla tavalla samaa puuta kuin vuoden 1976 Strings tai vuoden 2003 Strings Revisited – uusi levytys, jolla Aaltonen kohtasi vertaisensa amerikkalaiset improvisoijat.

Toki Aaltonen, 85, hiljensi silti ihailemaan runsaita soolojaan, joista ei olisi voinut päätellä, että hän kävi keväällä koronan takia kuoleman porteilla. Aaltosen yksin tenorilla esittämä Amazing Grace olikin elämää suurempi encore.