Netflixin Britney Spears -dokumentti paljastaa uusia yksityiskohtia juuri ennen uutta oikeuskäsittelyä. Tuomioistuin saattaa päättää keskiviikkona, kuinka käy Britney Spearsin isän 13 vuotta jatkuneen holhousvastuun.

”Olin valehdellut maailmalle olevani kunnossa. Se on valetta. Ajattelin, että jos sanon niin monta kertaa, tulisin onnelliseksi, koska olen kieltänyt kaiken."

"Kokemukseni on häpeällinen ja lannistava, ja se on pääsyy, miksen ole sanonut sitä avoimesti. En halunnut puhua siitä, koska en uskonut, että kukaan uskoisi minua.”

”Haluan vain elämäni takaisin. Kolmetoista vuotta riittää.”

”Tunnen itseni kiusatuksi ja yksinäiseksi. Ja olen kyllästynyt olemaan yksin. Ansaitsen samat oikeudet kuin muutkin, saada lapsia ja perheen. Siinä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos, että sain puhua teille tänään.”

Poptähti Britney Spearsin pitkä monologi päättää tiistaina 28. syyskuuta Netflixissä julkaistun Britney vs. Spears -dokumentin. Puhe on peräisin kesäkuussa 2021 järjestetystä oikeuden istunnosta, jossa käsiteltiin Spearsin holhousjärjestelyä ja Spearsin vaatimusta sen päättämiseksi.

Istunto oli ensimmäinen kerta, kun Spears puhui yli 13 vuotta kestäneestä holhousjärjestelystään julkisuudessa avoimesti. Puheesta ja sen sisällöstä uutisoitiin tuoreeltaan kesäkuussa ja se on ollut kuultavissa Youtubessa siitä lähtien, mutta silti sen kuuleminen on simppeliydessään vaikuttavin hetki koko dokumentissa.

Britney Spearsin holhouskiistasta on puhuttu parin viime vuoden aikana niin paljon, että perusasioiden toistaminen on puuduttavaa.

Tiivistettynä: yksi maailman tunnetuimmista poptähdistä on vuodesta 2008 lähtien ollut tilanteessa, jossa hänellä ei ole ollut sananvaltaa sen enempää omaan elämäänsä kuin uransa käänteisiin.

Tämä johtuu siitä, että vuosien 2007–2008 taitteessa muun muassa avioeron läpikäyneen ja päihdeongelmiin ajautuneen tähden mielenterveys järkkyi pahasti, ja hän joutui sairaalahoitoon. Tuolloin todettiin, että Spears ei ole kykeneväinen huolehtimaan itsestään. Holhousvastuun otti laulajan isä James ”Jamie” Spears.

Vuosien ajan Britney Spears ei puhunut tilanteesta julkisuudessa, eikä aiheesta kirjoitettu mediassakaan mainittavasti, koska ulkoapäin kaikki näytti normaalilta. Spears julkaisi musiikkia, kiersi maailmaa ja esiintyi televisiossa, ja harvoin kukaan pysähtyi edes ajattelemaan, mitä kulisseissa tapahtui. Muutos alkoi kunnolla vuonna 2019, kun Spears perui yllättäen Las Vegasiin suunnitellun valtavan show-kokonaisuuden ja alkoi vaatia oikeudessa muutoksia holhousjärjestelyyn.

Sitten mediat heräsivät, ja erityisesti tänä vuonna Spearsin tilanne on ollut loputtomien mediaspektaakkelien aiheena. Netflixin Britney vs. Spears -dokumentti on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. The New York Timesin tuottama Framing Britney Spears -dokumentti julkaistiin helmikuussa ja sen jatko-osa Controlling Britney Spears syyskuussa. BBC julkaisi keväällä dokumentin Taistelu Britney Spearsin puolesta. The New Yorker -lehdessä ilmestyi kesällä pitkä juttu ”Britney Spearsin holhouspainajainen”. CNN esitti viime sunnuntaina erikoislähetyksen Toxic: Britney Spears’ Battle for Freedom.

Tilannetta on seurattu aktiivisesti myös Suomessa. Kuluneen vuoden aikana aiheesta on julkaistu HS:ssa noin 20 juttua.

James ”Jamie” Spears on toiminut vuosia tyttärensä holhoojana.

Vuonna 2019 pitkäaikainen Britney Spears -fani, dokumenttiohjaaja Erin Lee Carr alkoi tehdä muun muassa Rolling Stone -lehdessä pitkään työskennelleen toimittajan Jenny Eliscun kanssa dokumenttia Spearsin elämästä – ja myös siitä, miksi Spears on edelleen holhouksen alaisena.

Lopputulos on nyt nähtävillä Netflixissä, mutta se ei ole aivan sellainen, millaiseksi Carr ja Eliscu olivat sen alun perin suunnitelleet.

Carrille ja Elisculle kävi kuten kuumista puheenaiheista tehtävissä projekteissa usein käy. He eivät olleet ainoita, jotka olivat kiinnostuneet selvittämään totuuden Britney Spearsin holhousjärjestelystä.

Helmikuussa 2021 julkaistiin The New York Timesin tuottama, Samantha Starkin ohjaama dokumentti Framing Britney Spears. Se oli ensimmäinen pitkä elokuva aiheesta. Framing Britney Spearsin julkaisu pakotti Carrin muuttamaan omaa dokumenttiaan. Lopulta Netflix ilmoitti, että Britney vs. Spears ilmestyy syyskuun lopussa, vain päivää ennen kuin Spearsin holhousjärjestelyä käsitellään jälleen kerran oikeudessa.

Mutta Carr myöhästyi vielä uudelleenkin. Viime perjantaina julkaistiin yllättäen NYTin tuottama jatko-osa helmikuiselle dokumentille: Controlling Britney Spears. Se paljasti uusia dramaattisia tietoja laulajan tilanteesta. Controlling Britney Spears -dokumenttiin oli saatu puhumaan muun muassa Spearsin vartioinnista vastanneen Black Box Securityn pitkäaikainen työntekijä. Dokumentissa väitetään, että kaikkea Spearsin puhelinviestintää on valvottu ja että laulajan makuuhuoneeseen on asetettu valvontakamera.

Netflixin dokumentti ilmestyy ajankohdaltaan epäkiitollisessa asemassa.

Ongelma on myös se, että dokumentit toistavat väkisin itseään. Vaikka Britney vs. Spears pyrkii jättämään hyvin vähälle Spearsin uran alkupuolen ja silloisen hurjan mediaryöpytyksen (jota Framing Britney Spears käsittelee ansiokkaasti), joutuu se väkisin toistelemaan samoja juttuja.

Dokumentti on saanut tuoreeltaan erittäin tylyn vastaanoton. Esimerkiksi brittimediat The Guardian että Independent antavat sille arvosteluissaan yhden tähden. The Guardianin mukaan se on ”mauton, surkea ja syvästi epämiellyttävä”. Independent on puolestaan valinnut sanat ”vastuuton, tylsä ja ajanhukkaa”.

Britney Spears kuvattuna vuonna 2018.

Kritiikin voi ymmärtää, mutta se tuntuu yksipuoliselta näkemykseltä. Jos Netflixin versiota kutsuu mauttomaksi tai vastuuttomaksi, samoja sanoja voisi käyttää paikoitellen NYTin tuottamasta Framing Britney Spearsista ( Controlling Britney Spears tulee Suomessa katsottavaksi Mtv-palveluun ja C Moreen torstaina 30. syyskuuta).

Elokuvissa toistuvat samat ongelmat, joita ne itse kritisoivat. Niissä käydään yksityiskohtaisesti läpi poptähden henkilökohtaisia ongelmia ja hyödynnetään mahdollisimman dramaattisia tapahtumia maksimaalisen näkyvyyden saamiseksi.

Framing Britney Spearsissa tunnutaan hetkellisesti jopa herkuttelevan ”hermoromahduksen” aikaisilla paparazzikuvilla kaljusta poptähdestä. Britney vs. Spears tekee tässä tietoisen pesäeron eikä näytä kohuttuja kuvia ollenkaan.

Ei voi silti kiistää, etteikö Britney vs. Spears -dokumenttia katsoessa tulisi hetkittäin epämiellyttävä olo. Dokumentti muistuttaa paikoitellen ”asiakirjapornoa”. Iso osa dokumentista koostuu Carrista ja Eliscusta istumassa ison työpöydän äärellä ja pyörittelemässä Spearsin tilaa koskevia salaisia asiakirjoja, joita on yhteensä yli tuhat sivua. Katsojalle näytetään paperinippuja, joiden tiedot on tummennettu piiloon ja joista paljastetaan esille yksittäisiä lauseita.

Toki papereista selviää myös uutta tietoa, kuten se, että Spearsin holhouksen syyksi vuonna 2008 määriteltiin dementia. Se tuntuu erikoiselta, kun ottaa huomioon, että Spears oli alle 30-vuotias ja täysin työkykyinen.

Dokumentissa haastatellaan lääkäri J. Edward Sparia, jonka kerrotaan tehneen selvityksen Spearsin kunnosta. Spar ei suostu vahvistamaan koskaan tavanneensa Spearsia, mutta vastaa sitä ennen luontevasti kysymykseen siitä, kuinka tuttua poptähden musiikki oli hänelle ennen kuin he tapasivat.

Samoin käy ilmi muun muassa se, että Spears oli jo vuonna 2012 ilmaissut suoraan halunsa holhousjärjestelyn päättämiseksi. Papereissa puhutaan myös siitä, miten Britneyn mukaan hänen isänsä ei ollut kykeneväinen holhoojaksi alkoholin käytön vuoksi ja miten Britneyn lääkitystä säädeltiin voimakkaasti sinä aikana, kun hän esiintyi X Factorissa.

Dokumenttia on ehditty jo kritisoida siitä, että se päästää ääneen kaksi kiisteltyä henkilöä Spearsin menneisyydestä: Adnan Ghalibin ja Sam Lutfin. Ghalib on paparazzi, josta tuli lyhytaikaisesti Spearsin poikaystävä vuoden 2007 lopulla. Lutfi on puolestaan henkilö, jota esimerkiksi Spearsin vanhemmat ovat syyttäneet tyttärensä huumaamisesta. Lutfi kuvailee itseään laulajan entiseksi manageriksi, mutta Spears on kutsunut häntä ”satunnaiseksi ystäväksi”.

Britney vs. Spearsissa Lutfi pääsee puolustelemaan tekojaan ja kiistämään tiukasti väitteet siitä, että olisi koskaan huumannut Spearsin. Lutfin mukaan tällaisesta ei ole todisteita.

Sen sijaan Lutfi tuo esille teorian siitä, että hän on ollut alun perin ”syntipukiksi” valittu henkilö, johon kohdistetuilla perättömillä väitteillä Spearsin vanhemmat ovat saaneet nopeutettua holhousjärjestelyn käsittelyä niin, että Spears ei ole itse ehtinyt valittaa asiasta. Väite on kiinnostava mutta jää todistamatta – kuten moni muukin asia Spearsin tarinassa. Lutfi on vain yksi monista Spears-kokonaisuuteen liittyvistä henkilöistä, joita ei kaikkien dokumenttienkaan jälkeen tiedetä mainittavasti.

Kiinnostavimpiin haastateltaviin kuuluu dokumentaristi Andrew Gallery, joka teki vuonna 2008 MTV:lle Spearsin elämästä kertovan For The Record -dokumentin. Britney vs. Spears -elokuvassa Gallery kertoo, miten ystävystyi läheisesti Spearsin kanssa ja miten hänet sittemmin syrjäytettiin Spearsin lähipiiristä. Hän myös lukee kameralle Spearsin aikoinaan kirjoittaman henkilökohtaisen kirjeen, jossa tämä purkaa tuntemuksiaan sekä holhoustilanteestaan että tuolloin käynnissä olleesta huoltajuuskiistastaan ex-miehensä Kevin Federlinen kanssa.

Yksi dokumentin yllättävimmistä tiedoista on se, että toinen dokumentin tekijöistä Jenny Eliscu oli vuonna 2009 mukana hankkeessa, jossa yritettiin mahdollistaa Spearsin tahto vaihtaa asianajajansa.

Kun Spears määrättiin holhottavaksi, hän olisi halunnut palkata asianajakseen Adam Streisandin, mutta oikeus ei sallinut sitä. Sen sijaan Spearsin asianajajaksi määrättiin Samuel Ingham. Dokumentissa Eliscu kertoo, miten vuosi holhouksen alkamisen jälkeen Spears yritti saada vaihdettua asianajajaansa. Hän itse ajautui projektiin mukaan, koska oli tutustunut Spearsiin läheisesti tehtyään kaksi kansihaastattelua poptähdestä Rolling Stone -lehteen.

Eliscu kuvailee suorastaan agenttitarinoita muistuttavan tapahtumaketjun, jossa hän onnistuu tapaamaan Spearsin huippuhotellin uima-allasosastolla ja saamaan tältä allekirjoituksen papereihin, jossa vaaditaan Spearsille oikeutta vaihtaa asianajajansa. Lopulta oikeus hylkäsi vaatimuksen.

Fanien perustama Free Britney -liike on vaatinut Spearsin vapauttamista jo vuosien ajan.

Erikoinen tarina on myös erinomainen esimerkki dokumentin heikkouksista. Britney vs. Spears on täynnä kiinnostavalta kuulostavia yksityiskohtia, joita Carr ja Eliscu ovat onnistuneet kaivamaan. Osa on täysin uutta tietoa, osa tarjoaa uusia näkökulmia aiemmin kerrottuihin teemoihin. Lopulta iso osa tiedoista on kuitenkin varsin nippelitason huomioita, ja kokonaiskuva on kaiken keskellä sekava.

Samoin tekijäkaksikko on saanut mukaan monia kiinnostavia haastateltavia, mutta iso osa haastatteluista jää varsin pinnalliseksi, eivätkä haastateltavat sano suoraan kovinkaan raskauttavia asioita. Ennemmin jää yleisesti häiritsevä mielikuva siitä, että holhousjärjestelyssä on jotain pahasti vialla. Siihen tekijät ovat todennäköisesti pyrkineetkin.

Kovasta yrityksestä huolimatta dokumentti ei onnistu valottamaan Spearsin viime vuosien käänteitä, vaan keskittyy suurimmaksi osaksi holhouksen alkuvuosiin. Ulkomaisten medioiden arvosteluissa on todettu, että uusimpien tapahtumien selvittämisessä onnistuu huomattavasti paremmin Controlling Britney Spears -dokumentti.

Edelleen tietyssä määrin mysteeriksi jää myös se, miksi Britney Spears todella joutui alun perin holhouksen alle ja miten on kestänyt näin kauan, ennen kuin asiaan on onnistuttu puutumaan.

Niinpä kaikkein oleellisin tulee esille lopussa Britney Spearsin omassa puheessa.

Vaikka puheen jälkeen oikeus vielä piti kiinni päätöksestään holhousjärjestelyn säilyttämisestä ennallaan, pian sen jälkeen alkoivat isot muutokset. Nyt Spearsin elämään on vihdoin tulossa ratkaiseva käänne.

Ensin tehtävistään erosivat Spearsin asianajaja Samuel Ingham ja manageri Larry Rudolph. Seuraavaksi Spears sai uudeksi asianajajakseen useiden julkkisten käyttämän Mathew Rosengartin. Pian sen jälkeen Jamie Spears ilmoitti yllättäen aikovansa luopua holhousvastuustaan. Syyskuun alussa hän haki virallisesti järjestelyn lopettamista, ja Britney on jättänyt vastaavan hakemuksen. Asiaa käsitellään oikeudessa keskiviikkona 29. syyskuuta, Suomen aikaa myöhään illalla.

Nyt auki on lähinnä se, millä aikataululla järjestelyn purkaminen tapahtuu ja milloin Spears saa samat oikeudet kuin kaikki muutkin, kuten kesäkuisessa puheessaan toivoi.

Britney Vs Spears, Netflix.