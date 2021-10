Jessica Niemen vanhat vainoojat palaavat Seeckin uutuudessa.

Romaani

Max Seeck: Kauna. Tammi. 428 s.

Jo edellisessä Jessica Niemi -sarjan romaanissaan Pahan verkko Max Seeck kulki kohti perinteisempää poliisiromaania ja arvoitusdekkaria. Uutuus Kauna yhdistelee näitä lajityyppejä vielä sulavammin.

Suomen yhden merkittävimmän yrityksen pääjohtaja Eliel Zetterborg murhataan kotonaan Helsingin Muukalaiskadulla juuri ennen yrityksen 50-vuotisillallisia. Koska rikosylikonstaapeli Jessica Niemi on jättäytynyt virkavapaalle, jutun päätutkijaksi nimetään hänen työtoverinsa Jusuf Pepple.

Firma on juuri ilmoittanut sulkevansa tehtaansa Kouvolassa, mikä merkitsee 3 000 ihmisen työpaikan menetystä. Saattaa siis olla, että murhan motiivi löytyy tehtaan lopettamisesta, mutta ennen pitkää alkaa näyttää siltä, että oikea motiivi onkin jäljitettävissä 30 vuoden takaisiin tapahtumiin.

Seeck aloittaa kirjansa esittelemällä ranskalaisen palkkamurhaajan, joka tekee opinnäytettä kirjailija Albert Camus’n eksistentialistisesta filosofiasta ja kutsuu itseään nimellä L´Etranger, joka on Camus’n romaanin Sivullinen alkuperäinen nimi.

Sitten tappajaan ei enää palata, kunnes tarina tekee ympyrän ja hän astuu taas näyttämölle.

Muitakin arvoitusdekkarin perinteeseen kuuluvia vääriä johtolankoja ja hämäyksiä Seeck tarjoaa lukijalle erilaisten elokuva- ja kirjallisuusviitteiden ryydittäminä pitkin juonta, joka on mallikelpoisen polveileva ja yllätyksellinen.

Kauna on osoitus sekä Seeckin perinnetietoisuudesta että hänen huolellisesta tavastaan rakennella tarinaa. Kirjailija saattaa tavoitella kiihkeästi jo osin saavuttamaansakin kansainvälistä mainetta, mutta hän ei tee sitä huolimattomuudella ja kiireellä.

Eikä hän liioin koe tarvetta laajentaa tarinaa Helsingin kaduilta ja asunnoista eksoottisempiin paikkoihin. Tietynlainen ajateltu täysipainoisuus ja miljöiden vähäeleinen hallinta on jo muodostunut Seeckin tavaramerkiksi.

Jostain syystä Seeck kuitenkin on tahtonut viedä ensimmäisen Jessica Niemi -dekkarinsa Uskollinen lukija tarinan päätökseen Kaunan sivujuonessa. Se tuntuu ylimääräiseltä ja hieman turhanpäiväiseltä poikkeamalta sinänsä erinomaisen juohevasti etenevästä keskusjuonesta.

Lieneekö muuten Silta-televisiosarjan vaikutusta, mutta muutamakin dekkaristi on sarjan jälkeen kehittänyt kirjojensa päähenkilöksi naisen, joka on jollain tapaa erilainen. Seeckillä se näkyy Jessica Niemen valveunissa, joissa hänen kuollut äitinsä ilmestyy eräänlaisena alitajuntaisena neuvojana, pelottavana, mutta myös lohduttavana hahmona.

Niemi on sivussa ison osan Kaunan tarinasta, mutta palaa sitten ratkaisemaan koko vyyhdin, joka kietaistaan kasaan tyhjentävästi ja oikeaoppisen yllätyksellisesti. Ehkä siinä on pieni osuus keinotekoisuuttakin, mutta nyökkäys Hercule Poirot’n suuntaan osoittaa, että moinen on täysin tietoista ja jopa perinteeseen kuuluvaa.

Nautittavan dekkarin Max Seeck on taas saanut aikaan.