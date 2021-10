Marcel Dzama: The flowers have horns and devil has thorns (2014).

Marcel Dzaman surrealistinen taide kapinoi karnevalismilla ja tanssilla poliittista ahdistusta vastaan. Kanadalaissyntyisen taiteilijan näyttely on esillä Sara Hildénin museossa Tampereella.

Kuvataiteilija Marcel Dzama toteaa kepeästi, että hänen kotinsa vuonna 1996 tuhonnut tulipalo oli selkeä merkki kohtalolta.

”Aloin suuntautua piirtämiseen jo aiemmin, mutta sen varmisti tulipalo, joka tuhosi kaikki maalaukseni. Vakuutusyhtiö majoitti minut hotelliin, jonka kirjepaperille piirsin jopa sata piirrosta päivässä. Siitä tuli pakkomielle ja tapa sopeutua menetykseen”, Dzama kertoo puhelimessa New Yorkista.

Dzama on kertonut, että Kanadan Winnipegin kylmien talvien keskellä ja työväenluokkaisessa perheessä kasvaneelle pojalle taide oli tärkeä harrastus, ja hän piirsi koko ajan.

Tulipalon aikaan Dzama oli 21-vuotias. Vain vuotta myöhemmin hän piti ensimmäisen yksityisnäyttelynsä. Pian Dzaman teoksia ostivat kuuluisuudet, kuten Brad Pitt ja Jim Carrey.

Nykyisin Dzama on sikäli harvinainen kuvataiteilija, että hän on menestynyt galleriamaailmassa etenkin piirtäjänä. Tekee Dzama edelleen toki muutakin, mutta piirroksista hänet tunnetaan maailmanlaajuisesti, ja taidemaailmassa piirrokset on nähty perinteisesti vähempiarvoisina kuin maalaukset.

Marcel Dzama tunnetaan maailmanlaajuisesti erityisesti piirroksista. Hänellä on parhaillaan näyttely myös David Zwirnerin New Yorkin galleriassa, osittain samaan aikaan kuin Tampereella.

Tänä syksynä Dzaman töitä esitellään laajasti Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella.

Kanadassa syntynyt Marcel Dzama (s. 1974) opiskeli taidetta Manitoban yliopistossa. Siellä intoiltiin 1990-luvulla tietokoneista ja teknologiasta. Dzama kapinoi muutaman kaverinsa kanssa teknistä suuntausta vastaan – piirtämällä.

Pari vuotta myöhemmin oman tien valinta osoittautui onnekkaaksi. David Zwirnerin maineikas galleria New Yorkissa löysi Dzaman vuonna 1998. Saksalaissyntyisellä Zwirnerillä on toimipisteet New Yorkin lisäksi Lontoossa, Pariisissa ja Hongkongissa.

”Piirtäminen nousi muotiin 1990-luvun lopussa. Ehkä siihen vaikutti taidemarkkinoiden romahdus vuosikymmenen alussa. Zwirner edusti Raymond Pettibonia ja etsi muita piirtäjiä. Osuin siihen saumaan.”

Tussipiirroksistaan tunnettu Pettibon nousi esiin 1980-luvun alkupuolella Kalifornian punk-piireistä. Hän teki bändeille mainoslehtisiä, julisteita ja levynkansia esimerkiksi Black Flag -bändille. Sonic Youthin Goo-levyn kansi on hänen tunnetuimpia töitään.

Marcel Dzama: I'll make the moon come up three hours late (2019).

Dzaman piirrokset sijoittuvat yleensä omalaatuiseen fantasiamaailmaan, joka henkii satujen ja unien tunnelmaa. Lapsille ne eivät aina sovi. Usein kuvissa metsästetään tai soditaan ja seksiäkin on mukana. Ihmiset käyttävät naamioita ja tuntuvat sulautuvan yhteen eläinten kanssa.

”Piirtäessäni ajattelin paljon kolonialismia, kuinka eurooppalaiset tulivat Amerikkaan, valtasivat kaiken ja tuhosivat alkuperäiskansat. George W. Bush ja Irakin sota loivat pelon kulttuurin ja New Yorkin terrori-iskut kasvattivat vainoharhaa”, Dzama muistelee.

Marcel Dzama: I ain’t dead yet (2019).

Marcel Dzama: Greetings from the land of the bat (2016).

Dzaman kuvista ei kuitenkaan helposti arvaa, että niillä on kytkös lähimenneisyyden poliittisiin kipupisteisiin. Niissä tuntuu karnevalistinen henki, jonka Dzama myöntää auliisti. Myös Dzaman pakkomielle etunimikaima Marcel Duchampin dadaan ja surrealismiin näkyy paikoin vahvana.

”Yritin saada piirroksiini mukaan vähän uhan ilmapiiriä, mutta en halua olla liian ilmeinen. Olen kuitenkin vain taiteilija enkä oikeasti tunne politiikkaa, joten siirsin sen kaiken fantasiaan, jossa niitä asioita on helpompi katsoa. En myöskään halua saarnata.”

Dzaman teosten toimijoista monet ovat naisia: naiset metsästävät ja taistelevat usein siinä kuin miehet. Paikoin heidän hilpeä uhmansa muistuttaa Katja Tukiaisen maalausten kapinallisia tyttöjä.

”Mielestäni olen feministi. Winnipegissä oli machokulttuuri, jossa miehet esittävät olevansa kovia. En pitänyt siitä. Ja naiset mummosta vaimooni ovat vaikuttaneet minuun paljon”, Dzama sanoo.

Marcel Dzama: Every time I take a drag, more of my friends appear (2021).

Marcel Dzama, The Revolution is Never Ending (2017).

Sara Hildénin näyttelyn nimeksi on valittu Tonight We Dance ja tanssi on yksi sen kantava teema. Varsinkin viime aikoina Dzaman kuvissa on tanssittu ainakin yhtä usein kuin metsästetty. Joskus näyttää, että aseita heilutellaan tanssien. Karnevalismi on vain vahvistunut.

”Kun muutin New Yorkiin vuonna 2004, aloin tehdä piirroksia, joissa tanssi toi järjestystä kaaokseen. Myös Oskar Schlemmerin tanssijaveistokset ja balettipuvut ovat vaikuttaneet minuun kovasti”, Dzama kertoo.

Sara Hildénin näyttelyssä on esillä myös Dzaman videoita ja installaatioita. Schlemmerin vaikutus näkyy selvästi esimerkiksi installaatiossa, jossa on värikkäitä tanssijanukkeja karusellissa.

Viime vuosina Dzama on suunnitellut pukuja ja lavastuksia muun muassa New York City Balletille. Vuonna 2016 Dzama toteutti sinne H. C. Andersenin tarinaan perustuvan baletin The Most Incredible Thing.

Tunnistettavan tyylin siirtäminen piirroksista kolmiulotteiseksi todelliseen maailmaan ei ole hänelle vierasta. Jo nuorena Dzama teki pieniä elokuvia, joissa sukulaiset esiintyivät hänen tekemissään satupuvuissa. Hän on tehnyt myös videotaidetta ja musiikkivideoita. Esimerkiksi Bob Dylanin musiikkivideossa When the Deal Goes Down näkyy hänen suunnittelemiaan pukuja.

”Olen tehnyt videoita ja levynkansia lähinnä tutuille. Dylanille työskenteleminen oli musiikkivideourani huippukohta. Siksi sain kutsun hänen keikalleen ja takahuoneeseen. Se oli paras näkemistäni keikoista, mutta lavan takana Dylania ei saanutkaan häiritä, joten en tavannut häntä.”

Tunnetuin levynkansi lienee Beckin Guero (2005). Aluksi Dzaman piti tehdä Beckille musiikkivideo. Hän arvelee, että kuvakäsikirjoituksen perusteella video arvioitiin liian kalliiksi, mutta piirroksista syntyi levyyn kokonainen sarja kuvituksia.

Kaikessa surrealistisessa moninaisuudessaan Dzaman tuotanto tuntuu aika yhtenäiseltä. Sitä pitävät koossa unenomainen tunnelma ja samanhenkisinä toistuvat hahmot. Usein tuntuu kuin katsoisi sirpaleita jostain suuresta tarinasta, mutta varsinaisia kertomuksia Dzama ei ole koskaan tehnyt.

”Usein ajattelen yksittäisiä näyttelyitä ikään kuin löysinä tarinoina. Mutta pidän irtonaisuudesta ilman tiukkaa tarinallisuutta. Lapsenakin Jack Kirbyn ja Steve Ditkon Marvel-sarjakuvissa minua kiinnostivat eniten kokosivun piirrokset huippukohdista.”

Marcel Dzama: Tonight We Dance Sara Hildénin taidemuseossa 23.1.2022 saakka. Näyttelykirja ilmestyy lokakuussa.