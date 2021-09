Torstaina ensi-iltaan tulevan No Time to Dien salaisella agentilla on mahdollisuus muuttaa maailmaa myös valkokankaan edessä.

FS Filmin teatterilevityksen johtaja Timo Räisäsen mukaan uusin James Bond voi olla paras tukimuoto pitkään kituneille teattereille. Kansakunnan rakastama sankari saattaa saada ihmiset uskaltautumaan kotoa teattereihin.

”Sillä on työllistävä vaikutus, aina kun Bond tulee. Perheyritykset ympäri Suomea voivat vähän paksummin.”

Bond voi myös antaa toivoa, että leffateattereiden ison valkokankaan lumo säilyy ja että pienelläkin paikalla kannattaa jatkaa toimintaa.

”Näppituntuma on, että monta pk-yritystä saa voileivän päälle muutakin kuin ylähuulta.”

Daniel Craig ja Léa Seydoux kuhertelevat No Time to Diessa.

Suomen elokuvateattereilla on yli 120 omistajaa. Ympäri Suomea on perheyrityksiä ja yhdistyksiä, jotka pyörittävät enimmäkseen yksisalisia teattereita. Korona-aikana yksikään teatteri ei ole kokonaan lopettanut, mutta muutamalle on tullut uusi yrittäjä.

Moni on pysynyt pystyssä valtion ja Elokuvasäätiön myöntämillä tuilla.

Kotimaisella leffalla saa suuret yleisöt pienillä paikkakunnilla, ja art house tekee tuloksen lähinnä muutamassa isojen kaupunkien teatterissa.

”Bond tuo hyvässä suhteessa hyvää kaikille”, elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestön Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen sanoo.

No Time to Die on oman viikkonsa ainoa ensi-iltaelokuva, vaikka elokuvateattereihin on nyt paljon leffoja jonossa. Tämäkin on perinne.

”Ei siihen haluta lähteä, ainakaan millään isolla. Se on toivoton tilanne”, Koistinen sanoo.

Räisänen uskoo, että Spectren ennätykset on mahdollista rikkoa.

Vuonna 2015 valmistunut edellinen Bond sai 696 682 katsojaa. Sen edellä kaikkien aikojen katsotuimpien ulkomaalaisten elokuvien listalla on vain Titanic, Yksi lensi yli käenpesän, Papillon, Taru sormusten herrasta ja E.T..

Skyfall (2012) on sijalla yhdeksän ja pitkään katsotuimman Bondin titteliä hallinnut Octopussy (1983) sijalla 15.

Pelkästään pääkaupunkiseudun teattereissa on ensi-iltatorstain aikana yli 130 näytöstä Bondista.

”Olen ihan hullu ja puolentoista vuoden ajan veikannut kaiken päin seiniä, mutta minusta tuntuu, että ilmassa on jotakin väreilyä”, Räisänen sanoo.

Massojen elokuvafanitusta on nähty jo fantasiaelokuva Dyynin aiheuttamissa jonoissa. Räisänen huomasi, että teattereihin on palannut rentoutta, kun koronapandemian sijaan katsojat keskittyivät pohtimaan, onko aavikkoelokuva uuden sukupolven Tähtien sota.

”Selkeästi oli vapauden tunnetta”.

Uudessa Bondissa näyttelevät Lashana Lynch ja Rami Malek osallistuivat ensi-iltaan tiistaina.

Prinssi Charles tervehti Daniel Craigia ensi-illassa tiistaina.

Elokuvavaikuttaja Jukka Mäkelä määritteli Bondit aikanaan elokuviksi, joita hänen ei tarvinnut katsella. Niiden tiesi menestyvän. Agenttisarja on ollut ”kaikista varmin nakki”.

Mäkelän pitkään vetämää Finnkinoa syytettiin siitä, ettei maakuntateattereihin otettu tarpeeksi maailmalta hankittuja elokuvia.

”Eihän se meidän vikamme ollut, että suomalainen maaseutuyleisö pitää Uunoista ja Bondista, eikä niinkään ranskalaisista keskusteluelokuvista”, Mäkelä sanoo tuoreessa elämäkerrassaan Valkokankaan valtakunta (Teos, kirj. Kalle Kinnunen).

”Mikään ei hakannut Bondia”, Mäkelä sanoo puhelimessa.

James Bondit antoivat suomalaisille kurkistuksen kylmän sodan välienselvittelyihin, vaikkakin Neuvostoliittoa käsitteleviä kohtauksia sensuroitiin YYA-Suomessa runsaasti. Presidentti Mauno Koivisto oli valtakunnan tunnetuin Bond-intoilija.

Kun kesällä ei ollut ensi-iltoja, saleja täytettiin vanhoilla Bond-elokuvilla. Näin tapahtui vielä 1990-luvulla. Sama on jatkunut televisiossa, kun kaupalliset kanavat ovat pyörittäneet vanhoja seikkailuja toistuvasti uudelleen.

Bondin odotus on kestänyt kuusi vuotta. Edellisen kerran seikkailuväli oli näin pitkä, kun Timothy Dalton vaihdettiin vuoden 1989 Lupa tappaa -elokuvan jälkeen Pierce Brosnaniin, joka aloitti Kultaisessa silmässä vuonna 1995.

No Time to Dien ensi-ilta oli alun perin suunniteltu jo alkukeväälle 2020.

”Tuntuu kuin lapselta olisi jouluaattoa siirretty eteenpäin”, Pirita Maunula sanoo.

Maunula ja Mika Hyyrynen ovat pitäneet vuodesta 2010 Bond-matkailuun keskittyvää blogia 007 Travelers.

Korona hyydytti heidän kiertämisensä. Heidän oli tarkoitus lähteä Japaniin katsomaan Elät vain kahdesti -elokuvan paikkoja, mutta suunnitelma pantiin jäihin.

Mika Hyyrylä ja Pirita Maunula tekevät blogimatkoja James Bond -elokuvien kuvauspaikoilla. Kuva vuodelta 2015.

No Time to Die tuo Bond-matkaajille uusia kohteita läheltä. Färsaarten matkailun edistäjät houkuttelivat heitä jo vierailemaan Kalsoyn saarella, jonka autioita maisemia nähdään uudessa elokuvassa. Kuvauspaikkoja on myös Norjassa, jossa ilmeisesti tapahtuu elokuvan alkujakso, ja se saattaa esittää myös Venäjää joissain kohtauksissa.

Bond-leffoja on ylipäätään kuvattu Pohjoismaista vain Norjassa ja Islannissa.

Suomessakin voi Bond-matkailla, jos ottaa kohteet vuoden 1983 kirjasta Tehtävä Suomessa, James Bond. Riittää, että kulkee Mannerheimintietä, jota 007 käytti.

Salaperäistä agentti Nomia esittävä Lashana Lynch haluaa uudessa elokuvassa selvittää hämärämiesten henkilöllisyyden. Hän kaivaa Nokian puhelimen, joka tunnistaa pahantekijät nopeasti. Nokia-tunnus soi ennen kuin Bond-näyttelijä hyppää alas katonreunalta.

Nokia näkyy tämän yhteistyömainoksen lisäksi myös elokuvassa, jossa hiplaillaan uusia ja vanhoja malleja.

Nokia on yksi lukuisista tuotemerkeistä, joita esitellään luksusesineisiin erikoistuneessa elokuvassa.

”Hyvä suomalaisille”, ruotsalainen Anders Frejdhin sanoo mainoksesta.

Ruotsin johtavan Bond-asiantuntijan mukaan elokuvan pitää tuottaa huomattavasti rahaa, että satojen miljoonien tuotanto-, markkinointi- ja viivästyskulut saadaan kuitattua. Frejdh on kuullut, että omilleen pääsy voisi vaatia jopa yli 700 miljoonan euron tuotot.

Bondeilla on poikkeuksellisen suuri katsojamäärä kaikissa Pohjoismaissa.

Myös Ruotsissa elokuvateatterit odottavat paljon, koska rajoitukset poistuvat juuri ensi-illaksi. Frejdh veikkaa, että länsinaapurissa voidaan rikkoa miljoonan katsojan raja No Time to Diella.

Frejdh vetää From Sweden with Love -sivustoa, jonka hän perusti vuonna 2004 listatakseen Bond-keräilytavaroitaan. Nyt James Bond -sivustolla on tuhansia postauksia ja lukuisia avustajia ympäri maailmaa. Se on vienyt hänet Bondiin liittyviin tapahtumiin, haastatteluihin ja ensi-iltoihin.

Anders Frejdh yhdessä Bond-tuottaja Barabara Broccolin kanssa Spectren kuninkaallisen ensi-illan jatkojuhlissa British Museumissa vuonna 2015.

Frejdh on myös toiminut edustajana entiselle Bondin näyttelijälle George Lazenbylle.

Tukholmalainen kertoo Bond-suhteestaan Lontoosta, jossa hän osallistui Britannian vuoden tärkeimpään elokuvatapahtumaan, Bond-ensi-iltaan. Vanhaa imperiumia korottavan elokuvasarjan ensi-illoissa nähdään usein kuninkaallisia. Niin tapahtui tiistainakin, kun prinssit Charles ja William astelivat punaista mattoa Royal Albert Halliin.

No Time to Die on ensimmäinen brexit-ajan Bond, joten superagentin voi nähdä imperiumin uutena alkuna tai vanhan vallan nostalgiana.

Frejdh odottaa elokuvalta kytköksiä ja viittauksia aiempiin Bondeihin. Niitä kuullaan esimerkiksi Hans Zimmerin säveltämässä musiikissa.

”Tekijät välittävät faneista. Me huomaamme viittaukset, joita siviilit – joiksi kutsun tavallisia katsojia – eivät huomaa.”

Entinen Bond-näyttelijä George Lazenby ja tätä manageroinut Anders Frejdh Bond-näyttelyn avajaisissa vuonna 2013.

Myös suomalaisfanien odotukset ovat suuremmat kuin aikaisemmin, koska nyt odotetaan Craigin ajan yhteenvetoa.

”Mitä enemmän aikaa mennyt, Craigiin on kiinnytty, vaikka häntä ei aluksi hyväksytty”, Pirita Maunula sanoo.

Tuore Apple Tv:n dokumentti Being James Bond käy läpi, miten paljon mediassa ryöpytettiin vakavanaamaista ”blondia Bondia”, jonka ei katsottu sopivan rooliin leikkisän Pierce Brosnanin jälkeen.

Puhe on siirtynyt seuraajaan. Bond-matkaajat pohtivat, voisiko tiukasti maan pinnalla ollut Bond irrottautua realistisesta maailmasta ja palata Roger Moore -ajan scifiin.

”Olisiko aika keventää, kun Daniel Craigin Bondit ovat olleet aika rankkoja”, Mika Hyyrynen sanoo.

Frejdhin mielestä uutta näyttelijää ei kovin vakavissaan kannata veikkailla, vaikka hän itse kannattaa Henry ”Superman” Cavillia. Aina kun hän kuulee jonkun näyttelijän haluavan rooliin, hän miettii, että tuo ainakin menetti juuri mahdollisuutensa.

Uutisia voidaan ehkä odottaa ensi vuonna, kun vietetään sarjan 60-vuotisjuhlia.

”Bond tulee näyttelijästä, jota kukaan ei osannut odottaa.”