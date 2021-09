Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Nelikymppisten rakkauselämä kuvataan elokuvissa ja televisiossa usein aivan väärin, sanoo Julie Delpy – Netflixin uusi komediasarja On the Verge on ”anti-Sinkkuelämää”

Julie Delpy tunnetaan lähinnä Ethan Hawken vastanäyttelijänä Rakkautta ennen -trilogiassa. Hän on myös loistava komediakäsikirjoittaja, jonka uusi ihmissuhdekomediasarja On the Verge on superhauska.

On the Verge on raikas ja tarkkanäköinen kertomus neljästä ystävyksestä. He ovat Ell (Alexia Landeau, vas.), Justine (Julie Delpy), Anne (Elisabeth Shue) ja Yasmin (Sarah Jones).

Kohtaus on törkeä ja hillittömän hauska. Illallispöydässä kolme keski-ikäistä naista muistelee, kuinka he ovat tavanneet. Vuosia sitten Justine (Julie Delpy) on käynyt hampaiden puhdistuksessa, ja hänen ikenensä ovat olleet veriset ja aristavat. Hän on antanut samana päivänä suuseksiä eräälle Davidille.