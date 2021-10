Maalauksen arvoitus -näyttely on tähän saakka laajin Konrad Mägin taiteen katselmus Viron ulkopuolella.

Maalaustaide

Konrad Mägi – Maalauksen arvoitus 23.1.2022 saakka Espoon modernin taiteen museossa Emmassa (Ahertajantie 5, Tapiola). Ti, la, su 11–17, ke-to 11–19, pe 11–21.

Virolaista taidemaalaria Konrad Mägiä (1878–1925) ei Suomessa juuri tunneta, vaikka häntä pidetään maansa merkittävimpänä modernistina. Aukkoa paikkaa Emma-museon johtajan Pilvi Kalhaman kokoama Maalauksen arvoitus, joka on tähän saakka laajin Mägin taiteen katselmus Viron ulkopuolella. Esillä on lähes 150 maalausta ja piirustusta hänen noin 400 teosta käsittävästä tuotannostaan.

Näyttely on ajankohtainen. Taidemaailmassa on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota siihen, millaisia muotoja modernismi on saanut sekoittuessaan eri maiden paikallisiin perinteisiin. Tämä keskustelu on nostanut esiin useita tähän saakka lähes tuntemattomia ja marginaalisia tekijöitä. Yksi heistä on Mägi, jonka teoksia on viime vuosina nähty myös muun muassa Roomassa ja Pariisissa.

Konrad Mägi sovelsi esimerkiksi pointillismia omalla tavallaan. Puhajärve maisema.

Virolainen modernismi ei aina ole ollut myötätuulessa. 1940- ja 1950-luvun Neuvosto-Eestissä Mägi leimattiin taantumuksellisiksi ja hänen maalaustensa esittäminen kiellettiin. Niitä saattoi nähdä vain museoiden varastoissa ja silloinkin salaa. Ne vapautuivat pannasta vasta 1959, jolloin Tallinnan taidemuseo järjesti hänen retrospektiivinen näyttelynsä.

Konrad Mägi 1878–1925.

Etelä-Virossa syntynyt Mägi aloitti taideopintonsa Tartossa 1901 ja jatkoi niitä Pietarissa 1903. Hän työskenteli kesän 1906 Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa Ahvenanmaalla, siirtyi syksyllä Taideyhdistyksen piirustuskouluun Helsinkiin ja opiskeli jo seuraavana syksynä Pariisiin vapaissa akatemioissa.

Ensimmäiset merkittävät maalaukset Mägi teki asuessaan Norjassa 1908–10. Ne toivat hänelle myös läpimurron hänen kotimaassaan Virossa.

Norjassa syntyneissä teoksissa näkyy jo paljon siitä, mistä Mägi myöhemmin opittiin tuntemaan. Vaikka hänen tuotantoonsa sisältyy asetelmia ja henkilökuvia, hän viihtyi parhaiten maiseman ääressä. Köyhälle, terveysongelmista kärsivälle ja henkisyydestä kiinnostuneelle taiteilijalle luonto oli sekä koti että kirkko.

Norjalainen maisema -teoksessa on liki psykedeelinen vivahde.

Näkyvä todellisuus oli kuitenkin Mägille pelkkä lähtökohta. Hänen varhaiset maalauksensa ovat vahvasti symbolistisia ja ennen kaikkea hänen sisäisten tuntojensa projektioita. Tulokset ovat paikoin lähes psykedeelisiä, kuten Norjalainen mäntymaisema (1908–10).

Mägin paras maalausjakso osui Saarenmaalle ja 1910-luvun alkupuolelle. Saarenmaan rannoilla syntyivät hänen ehjimmät ja myös tunnetuimmat maisemansa, kuten Aihe Saarenmaalta (1913).

Pariisissa ollessaan Mägi oli tutustunut pointillismiin, mutta hän sovelsi tekniikkaa omalla tavallaan, teorioista välittämättä. Lyhyet tai täplämäiset siveltimenvedot saavat toisistaan erottuvat väripinnat kukkimaan kuin korallit ja säteilemään pohjoisen kirkasta ja terävää valoa.

Värit maisemissa ovat ylitodellisia ja yhdistelmät yllättäviä: okraa, vaaleanpunaista ja turkoosia. Joskus tuntuu siltä kuin Mägi olisi yrittänyt tavoittaa maalauksiinsa kaikki vuodenajat samalla kertaa.

Konrad Mägi: Tiellä Viljandista Tarttoon.

1910-luvulla Mägin taide oli myös omaperäistä myös kansainvälissä mittakaavassa. Vaikka hän oli selvillä siitä, mitä Pariisin ja Berliinin taiteessa tapahtui, hän ei kopioinut saamiaan vaikutteita, vaan antoi niiden suodattua vahvan sisäisen näkemyksensä läpi.

Vaikka Mägi maalasi yksinäisyydessä, hän ei ollut ainoa. Modernismin pohjoisilla reuna-alueilla oli tuohon aikaan monia hänen kaltaisiaan oman tiensä raivaajia, esimerkkeinä venäläissyntyinen Nikolai Roerich ja islantilainen Jóhannes Kjarval.

1920-luvulla maalatut vahvasti sinisävyiset Italian-näkymät lisäävät mahdollisten vaikutteiden lyhyeen listaan yhden nimen. Mägi näyttää katsoneen tarkasti saksalaisen Die Blaue Reiter -ryhmän ja erityisesti Wassily Kandinskyn teoksia.

Kandinskyn tie abstraktiin ilmaisuun kulki venäläisen kansantaiteen ja ekspressiivisten maisemien kautta. Mägin viimeisiksi jääneet Viron-maisemat edustavat prismaattista, valon täyttämää kubismia, josta abstraktio on vain parin askeleen päässä.

Lue lisää: Näe nämä näyttely tänä viikonloppuna: komeita kaupunkikuvia, pop-taidetta valeasussa ja samankaltaisuuksia

Lue lisää: Olet turvassa – Artsin ryhmänäyttelyssä karnevalisoidaan turvallisuuden varmistelua