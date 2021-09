No Time to Die -elokuva on kerännyt angloamerikkalaisissa medioissa pääosin positiivista palautetta. Erityisesti kiitellään näyttelijöitä ja elokuvan tunteikkuutta.

Näyttelijät Lashana Lynch, Daniel Craig ja Lea Seydoux sekä ohjaaja Cary Fukunaga No Time to Die -elokuvan maailman ensi-illassa Lontoossa 28. syyskuuta.

No Time to Die -elokuvaa odotettiin ympäri maailman kuukausikaupalla, ja nyt se on vihdoin täällä. Kotimaassaan Britanniassa Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa työskentelevä agentti 007 keräsi tiistain ensi-iltaan jopa kuninkaalliset.

Mutta lunastiko elokuva odotukset?

Bondien kotimaassa Britanniassa vastaanotto on ollut enimmäkseen hyvinkin positiivista. Muun muassa The Times, The Telegraph ja The Guardian ovat innostuneet antamaan antamaan Bondille täydet viisi tähteä.

Guardianin Peter Bradshaw tunnelmoi Daniel Craigin “komean-Shrekin” kasvoja ja ”rakastettavia lepakon korvia”, huulet ”ikuisessa päättäväisyyden tai inhon mutrussa”. Cary Jori Fukunagan ohjauksessa on ”loistavaa lennokkuutta”, ja elokuva näyttää Bondin romanttisen, tunteikkaan puolen.

Tohtori Madeleine Swannia, Bondin rakastettua, esittävä Lea Séydoux puolestaan on Bradshaw’n luonnehdinnassa ”upean varautunut”. Koko elokuva on Bradshaw’n mukaan pyörryttävä ”absurdiuden ja komplikaatioiden festivaali”, ”nautittava” ja ”ilahduttavan loistelias”.

” No Time to Die on hätkähdyttävä, eksoottisen itsetietoinen, hauska ja itsevarma, ja kenties ennen kaikkea se on iso: isoa toimintaa, isoja nauruja, isoja stuntteja”, Bradshaw luettelee.

James Bond (Daniel Craig) haetaan eläkkeeltä takaisin MI6:n palvelukseen.

The Telegraphin Robbie Collin kutsuu Daniel Craigin viimeistä Bond-elokuvaa ”suureelliseksi, tyydyttäväksi ja koskettavaksi”. Fukunagan ohjaus heittää 007:n niskaan kutakuinkin kaiken mahdollisen, arviossa todetaan.

No Time to Die pysyy linjassa edeltävien Bond-elokuvien, Skyfallin (2012) ja Spectren (2015) kanssa tiettyyn pisteeseen asti, Collin kirjoittaa. Panokset ovat kovat samaan aikaan niin globaalisti kuin henkilökohtaisesti, ja No Time to Die sisältää lukuisia viittauksia aiempiin elokuviin.

Uusi Bond-elokuva eroaa kuitenkin Collinin mielestä aiemmista muutamalla merkittävällä tavalla. Ensinnäkin se on ”epämuodikkaan värikäs” auringonnousuineen ja -laskuineen. Toisaalta se on ”usein todella hauska”. Huumori on ”nykyaikaista ja brittiläistä”, mistä Collin kiittää Phoebe Waller-Bridgen osuutta käsikirjoituksesta. Waller-Bridge tunnetaan erityisesti feministisen komediasarja Fleabagin luojana.

No Time to Die -elokuvan käsikirjoitusryhmässä on ollut mukana feministisen komediasarja Fleabagin luoja Phoebe Waller-Bridge.

”Se on parempi kuin hyvä. Se on loistava”, intoilee The Timesin Kevin Maher. Hänen mielestään Daniel Craigin Bond on viimein lunastanut lupauksensa, ja elokuva on ”silkkaa sydäntä, koskettava muotokuva vanhanaikaisesta sankarista kohtaamassa omaa vanhenemistaan”.

Rami Malek saa kehuja ”hurmaavan vanhanaikaisen, murhanhimoisen suuruudenhullun” Lyutsifer Safinin esittämisestä, ja kiitosta saavat myös pienemmissä rooleissa vilahtavat sivuosanäyttelijät. Elokuva on ”visuaalisesti häikäisevä” ja ”helposti parhaan näköinen Bond-elokuva koskaan”, kiitos ruotsalaisen kuvaajan Linus Sandgrenin.

Mutta parasta on Maherin mielestä silti Daniel Craigin Bond: ”Hän on karismaattista läsnäoloa ensimmäisestä kuvasta viimeiseen, ja hän tekee jäähyväiskumarruksensa loistavalla, sielukkaalla tyylillä. Hänen esityksensä on, mahdollisesti, mahdoton seurata.”

Rami Malekin rooli Lyutsifer Safinina, Bondin murhanhimoisena vastustajana, on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Evening Standardin neljän tähden arviossa Charlotte O’Sullivan kutsuu elokuvaa ”vuosisadan ylösnousemukseksi”. O’Sullivanin mielestä Rami Malekin esittämä Lyutsifer Safin ei tosin ole erityisen ”vakuuttava” pahis, mutta ainakin hänellä on ”valtamerisilmät” – kriitikon viittauksena No Time to Die -tunnuskappaleen laulavaan Billie Eilishiin, joka nousi julkisuuteen kappaleellaan Ocean Eyes.

Daniel Craigin Bond toimii nyt selvästi ”#MeToon ja Time’s Upin jälkeisessä maailmankaikkeudessa”, eikä esimerkiksi harrasta satunnaista seksiä. Phoebe Waller-Bridge näkyy elokuvan huumorissa selvästi, O’Sullivan iloitsee. Bondin korvaajaksi otettu nuori Nomi ( Lashana Lynch) on ”ihana poikkeus” MI6-tiedustelupalvelun riveissä, ja ”jopa hänen äänensä on piristävä”.

Independent on brittimediaksi harvinaisen erimielinen antaessaan Bondille vain kolme tähteä. Arvio kutsuu Daniel Craigin viimeistä esiintymistä agenttina ”pettymykseksi” ja ”oudon antiklimaattiseksi”. Cary Fukunagan ohjaus on kriitikko Clarisse Loughreyn mukaan ”loistava pläjäys toimintaelokuvaa” mutta ”on sääli, että kyseessä on Bond-elokuva”.

Kuukausia kestäneet huhut ja lykkääntymiset nimittäin kasvattivat kriitikon ennakko-odotukset liian suuriksi. ”Se on hyvä elokuva, joka on pakotettu pyörimään ympäri Bond-universumia irrallisen rattaan lailla”, Loughrey kirjoittaa. Hänen mielestään No Time to Die on pelkkää ”vanhojen hahmojen ja juonikuvioiden” toistoa.

Tästä huolimatta kriitikko toteaa, että Daniel Craig on ”antanut Bondille sielun”, ja hän on No Time to Die -elokuvassa ”loistava”. Rami Malek sen sijaan ei tuo Lyutsifer Safinin rooliin muuta kuin aksenttinsa ja ”stereotyyppisen muotopuolen maskeerauksen”.

Lashana Lynch eläköityneen Bondin paikalle palkattuna Nomina.

Brittikollegoitaan nuivemmin elokuvaan suhtautuu amerikkalaisen uutiskanava CNN:n kriitikko Brian Lowry, jonka mukaan lähes kolmetuntinen No Time to Die on turhan isoksi paisunut eepos. Hän kiittää vaikuttavia takaa-ajo ja toimintakohtauksia, mutta elokuvassa yritetään hänen mielestään turhan painokkaasti pedata Craigille arvokasta, jo ennakkoon laajasti hypetettyä lähtöä elokuvasarjasta.

Elokuvasivusto Deadlinen kriitikko Pete Hammond kirjoittaa, että Daniel Craig tuo Bondin rooliin tunteita, voimaa ja tyyliä ja tarjoaa jännittävät ja tunteikkaat jäähyväiset Bond-roolilleen. Hammondin mukaan pitkään jatkuneen elokuvasarjan pitäminen eläväisenä ja hengissä on pitkälti juuri Craigin ansiota: hän on tuonut hahmoon inhimillisyyttä ja kompleksisuutta, eli tuonut Bondin yksinkertaisesti uudelle vuosituhannelle. Kiitosta saa myös ohjaaja Cary Joji Fukunaga, joka tekee Hammondin mukana ”loistavaa työtä” pitäessään hyppysissään sekä toiminnan että vangitsevan rakkaustarinan ja kunnioittaessaan samalla Bond-perinteitä.

Elokuvasivusto Varietyn kriitikko Owen Gleiberman pitää No Time to Die -elokuvaa erinomaisen tyylikkäänä Daniel Craigin 007-saagan päätöksenä. Hänen mukaansa kyseessä on häikäilemättömän perinteinen Bond-elokuva, jota on tehty erittäin hienostuneesti ja juuri oikealla ”sielun kosketuksella”. Kriitikko tunnustaa pyyhkineensä elokuvan aikana jopa kyyneliä – asia jota hän ei olisi koskaan arvannut tekevänsä Bond-elokuvien aikana. Toisaalta hän pitää elokuvaa juuri tarpeeksi jännittävänä, jotta katsoja pysyttelee koko ajan ”reunalla”.

Rami Malek pääpahiksena tekee läsnäolonsa katsojille tiettäväksi jo ennen kuin häntä on varsinaisesti edes nähty. Nomia näyttelevää Lashana Lynchiä kriitikko taas kehuu jopa siinä määrin, että tunnustaa jääneensä pohtimaan ”säkenöiviä vuorosanoja” pudotellutta Lynchiä seuratessaan, voisiko tämä olla seuraava Bond. Lisäksi hän huomauttaa, että Nomin ja Bondin vuorovaikutus on tarinassa aivan oma lukunsa: se vie koko hahmon aivan uuteen suuntaan.